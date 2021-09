5e journée de Ligue 1 : avant-première du match de Lorient

09/09/2021 à 21:02 CEST

Vendredi prochain à 21h se tiendra le match de Ligue 1 qui mesurera le Lorient et à Lille dans le Stade Yves Allainmat-Le Moustoir.

Les Lorient Il affronte le match de la cinquième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 2-2 contre le Course de Lens à son dernier match. De plus, les locaux ont remporté l’un des quatre matchs disputés jusqu’à présent en Ligue 1, avec une séquence de cinq buts pour et six contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Lille OSC réussi à vaincre le Montpellier 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Jonathan David et Yusuf Yazici, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Lorient. A ce jour, sur les quatre matches que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle en a remporté un avec un chiffre de six buts pour et neuf contre.

En tant que local, le Lorient il a remporté le seul match qu’il a joué dans son stade à ce jour. Dans le rôle de visiteur, le Lille OSC Il a fait match nul deux fois dans ses deux matchs jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Lorient pour essayer de briser les statistiques.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Lorient et les résultats sont cinq victoires, six défaites et trois nuls pour les locaux. La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées dans la compétition, c’était en février 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 1-4 pour le Lille.

De plus, les deux équipes sont à égalité à cinq points au classement de Ligue 1, le match peut donc être une bonne occasion de casser les tableaux. L’équipe à domicile est septième, tandis que l’équipe à l’extérieur est actuellement à la dixième place.