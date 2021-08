5e journée de l’Ouverture MX League : avant le match Necaxa

17/08/2021

Le à 04:15 CEST

Mercredi prochain à 04h00, il aura lieu au Stade Victoria le duel entre Necaxa et le Pumas UNAM lors de la journée numéro 5 de la MX Opening League.

Le Necaxa arrive avec enthousiasme pour la cinquième journée après avoir gagné à domicile par un score de 0-2 à San Luis dans le Stade Alfonso Lastras Ramirez, avec des objectifs de Rodrigo Aguirre Oui Alex Zendejas. De plus, les locaux ont gagné dans l’un des quatre matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de quatre buts pour et sept contre.

Du côté des visiteurs, le Pumas UNAM a obtenu un nul contre le Querétaro, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, il arrive donc à la rencontre avec les prétentions de rester cette fois avec les trois points. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés dans la MX Opening League, elle n’en a remporté aucun avec un solde d’un but pour et cinq contre.

En tant que local, le Necaxa Il a été battu deux fois en deux matchs joués jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points dans le tournoi. Aux sorties, le Pumas UNAM n’a pas réussi à gagner dans son seul match à l’extérieur.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Necaxa et les résultats sont quatre victoires, quatre défaites et quatre nuls pour l’équipe à domicile. La dernière fois qu’ils ont joué le Necaxa et le Pumas UNAM dans ce tournoi c’était en avril 2021 et le match s’est terminé par un 0-1 pour le Pumas UNAM.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement d’un point en faveur de la Necaxa. Les locaux, avant ce match, sont à la quatorzième place avec trois points au classement. Pour sa part, le Pumas UNAM il compte deux points et occupe la dix-septième position du classement.