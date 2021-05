5e journée de Major League Soccer: aperçu du match d’Orlando City

08/05/2021 à 00:05 CEST

le Orlando City jouera son cinquième match en Major League Soccer contre le La ville de New York, dont le départ est prévu ce dimanche à 0h00 au Stade Exploria.

le Orlando City est livré avec des esprits renforcés pour le match de la cinquième journée après avoir gagné à Cincinnati dans le Stade Exploria 3-0, avec tant de Nani, Junior Urso Oui Akindele. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des trois matchs disputés à ce jour et ont réussi à marquer quatre buts pour et un contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le La ville de New York venait de remporter ses deux derniers matchs 0-2 et 5-0, le premier contre le Union de Philadelphie hors de son champ et le second devant lui Cincinnati dans son domaine, il espère donc répéter le résultat, maintenant dans le fief de la Orlando City. À ce jour, sur les trois correspondances que le La ville de New York en Major League Soccer, il en a remporté deux avec un chiffre de huit buts pour et deux contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Orlando City Il a réalisé des chiffres d’une victoire et d’un match nul en deux matchs disputés à domicile, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Aux sorties, le La ville de New York ils ont gagné une fois et ont été vaincus une fois lors de leurs deux matchs joués, ce qui en fait un adversaire assez fort loin de chez eux que les locaux devront affronter.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Orlando City, les chiffres montrent deux défaites et trois nuls pour les hôtes. À son tour, l’équipe locale a une séquence de trois matchs sans défaite à domicile contre La ville de New York. La dernière rencontre entre le Orlando City et le La ville de New York Cette compétition s’est déroulée en novembre 2020 et s’est soldée par un match nul (1-1).

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir qu’entre les Orlando City et le La ville de New York il y a une différence d’un point. le Orlando City Il arrive au meeting en troisième position avec cinq points dans le casier. Pour sa part, le La ville de New York il a six points et se classe deuxième de la compétition.