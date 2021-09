5e journée de Serie A : aperçu du match de l’AC Milan

21/09/2021 à 20:46 CEST

Les Milan reçoit ce mercredi à 20h45 la visite du Venise dans le Giuseppe Meazza lors de leur cinquième match en Serie A.

Les AC Milan affronte la cinquième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir fait match nul 1-1 contre le Juventus à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des quatre matchs disputés à ce jour en Serie A, avec une séquence de huit buts pour et deux contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Venise a subi une défaite contre le Spezia Calcio lors du dernier match (1-2), de sorte qu’une victoire contre le AC Milan cela l’aiderait à améliorer sa carrière dans le championnat. Avant ce match, le Venise il avait remporté l’un des quatre matchs disputés en Serie A cette saison et a un bilan de huit buts encaissés contre trois en sa faveur.

En ce qui concerne les performances à domicile, le AC Milan il a gagné tous les matchs qu’il a joués à domicile jusqu’à présent. Aux sorties, le Venise Il a gagné une fois et a été battu deux fois sur ses trois matchs joués, il va donc devoir tout donner dans le stade de la AC Milan pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Giuseppe Meazza et le bilan est de deux victoires et un nul en faveur de la AC Milan. De plus, l’équipe locale accumule une séquence de trois matchs consécutifs sans défaite à domicile contre Venise. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes s’est jouée en février 2002 et s’est soldée par un résultat de 1-4 en faveur du Milan.

Concernant la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de Serie A, on constate qu’avant le match, les AC Milan est en avance sur le Venise avec une différence de sept points. Les AC Milan Il arrive à la rencontre avec 10 points à son casier et occupant la troisième place avant le match. En revanche, les visiteurs sont en seizième position avec trois points.