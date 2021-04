5G à petit prix avec ce mobile Xiaomi: le Mi 10T Lite, en vente à 269 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Toujours acheter la marque Xiaomi pour nos téléphones mobiles est un gage de succès, et si vous recherchez un appareil jeune, dynamique et efficace avec les dernières technologies, vous serez sûrement intéressé de savoir que le Mi 10T Lite est actuellement dans une offre Durée limitée.

L’un des lancements les plus remarquables de 2020 en ce moment, vous pouvez le trouver en vente, en particulier nous parlons du remarquable Xiaomi Mi 10T Lite, un milieu de gamme supérieur de la société chinoise qui est très bon marché dans la boutique en ligne Telefónica.

Et avec cette offre, vous pouvez acheter le Xiaomi Mi 10T Lite 5G pour seulement 269 € dans le magasin Telefónica, un appareil avec lequel vous économisez jusqu’à 60 € par rapport à son prix précédemment marqué et qui a des unités limitées. Cependant, sur Amazon, c’est plus cher à 299 euros.

Ce mobile Xiaomi se distingue pour être le plus abordable de tous les 5G, en plus d’avoir de bonnes spécifications qui en font une référence.

Le Xiaomi Mi 10T Lite 5G de l’offre à 269 € est en gris et est livré avec 128 Go de stockage, un terminal que vous pouvez recevoir avec livraison gratuite à votre domicile pendant les deux prochains jours, et avec toute la garantie Telefónica.

Bien que nous ayons déjà parlé de plusieurs de ses caractéristiques dans notre analyse du Mi 10T Lite, nous soulignons qu’il s’agit d’un appareil de 6,67 pouces à une résolution de 2400 × 1080 px, protégé par le Processeur Snapdragon 750G et avec processeur graphique Adreno 619, et avec les 128 Go de stockage susmentionnés et avec un excellent 6 Go de RAM.

La section photographique est très complète, mettant en valeur ses caméras arrière sous la forme d’un Capteur principal 64MP, ultra grand angle 8MP, caméra macro 2MP et capteur de profondeur 2MP, et avec sa caméra frontale de 16 Mpx. Quant à la batterie, elle transporte un 4820mAh plus qu’efficace compatible avec une charge rapide de 33W.

C’est l’un des meilleurs milieu de gamme supérieur qui existe sur le marché, et au-dessus de la marque Xiaomi et maintenant avec une remise bien inférieure à son prix de marché d’origine, ce qui est une opportunité unique.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.