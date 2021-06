5G en Inde : 26% des abonnés mobiles en Inde utiliseront le réseau 5G d’ici la fin de 2026, selon un rapport

Les essais interviennent à un moment où l’Inde assiste déjà à un boom du segment Internet en raison de la pandémie.

5G en Inde : Environ 26% des abonnements mobiles en Inde d’ici 2026 seraient 5G, selon Ericsson Mobility Report. Ce chiffre en termes absolus s’élèverait à environ 33 crores d’abonnements 5G. D’autre part, les abonnements 4G devraient également augmenter à un TCAC de 3%, passant de 68 crore en 2020 à 83 crore en 2026, ajoute le rapport. Les attentes du rapport sont venues alors même que le pays n’a pas encore assisté au lancement commercial du réseau 5G.

Les attributions d’essai de spectre 5G ont été récemment accordées par le ministère des télécommunications à Reliance Jio, Bharti Airtel et Vodafone Idea dans les bandes 700 MHz, 3,5 GHz et 26 GHz. Après cette attribution, Bharti Airtel a commencé ce lundi son réseau d’essai 5G milieu de gamme à Gurgaon Cyber ​​Hub pour lequel il utilise l’équipement 5G fourni par Ericsson, tandis que Jio a lancé mardi son propre réseau d’essai à Mumbai en utilisant un 5G indigène. équipement.

Notamment, une étude précédente qui avait été menée avait déclaré qu’au moins 4 millions d’utilisateurs de smartphones en Inde pouvaient s’abonner au réseau 5G au cours de la première année suivant sa commercialisation.

Les essais surviennent à un moment où l’Inde assiste déjà à un boom du segment Internet en raison de la pandémie, les utilisateurs utilisant non seulement Internet pour le travail et l’apprentissage à distance, mais adoptant également de plus en plus la méthode de paiement numérique et se tournant vers les consultations en ligne de médecins. . Cette augmentation a également été soulignée par le rapport, qui a déclaré que le trafic moyen par utilisateur de smartphone dans le pays est passé à 14,6 Go par mois en 2020, contre 13 Go par mois en 2019.

Le rapport Ericsson a en outre déclaré que le pays pourrait connaître une augmentation des abonnements aux smartphones à un TCAC de 7%, passant de 81 crore en 2020 à plus de 120 crore d’ici la fin de 2026.

