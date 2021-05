5G en Inde: un nouveau rapport suggère que 40 millions d’utilisateurs peuvent utiliser la 5G dans la première année suivant le déploiement du service

Les consommateurs indiens sont prêts à payer jusqu’à 50% de plus pour les forfaits 5G qui accompagnent les services numériques

Avoir une connectivité rapide est quelque chose que des millions d’utilisateurs de smartphones attendent. L’Inde n’a pas encore déployé de services 5G et de nombreux utilisateurs l’attendent avec impatience. Désormais, chaque fois qu’il sera introduit en Inde pour les utilisateurs, on s’attend à ce qu’environ 40 millions d’utilisateurs passeront à la 5G au cours de la première année de son lancement. Les prédictions ont été faites dans une recherche menée par Ericsson, dans laquelle la société a étudié l’impact de la 5G sur les utilisateurs de smartphones existants à travers les pays et ce que les utilisateurs attendent de la technologie à l’avenir.

Nitin Bansal, responsable d’Ericsson Inde et responsable des solutions réseau Ericsson pour l’Asie du Sud-Est, l’Océanie et l’Inde, a déclaré que l’étude Ericsson Consumer Lab avait des informations intéressantes. Certains fournisseurs de services indiens étant déjà en préparation pour la prise en charge de la 5G, «au moins 40 millions d’utilisateurs de smartphones en Inde pourraient utiliser la 5G au cours de la première année de mise à disposition de la 5G». En dehors de cela, le rapport a montré que les consommateurs indiens sont prêts à payer jusqu’à 50% de plus pour les plans 5G qui accompagnent les services numériques, par rapport à la prime de 10% pour la connectivité 5G.

En dehors de cela, le rapport Ericsson a indiqué que 67% des utilisateurs ont exprimé leur intention de mettre à niveau leur réseau vers la 5G, ce qui représente une augmentation de 14 points de pourcentage par rapport à 2019. Avec cela, la plupart des utilisateurs sont prêts à passer aux services 5G en Inde. Parmi les 10 premiers utilisateurs de la technologie, 7 s’attendent à avoir des vitesses plus élevées que la 4G. D’un autre côté, 6 utilisateurs sur 10 s’attendent à une «innovation en matière de prix de la part des fournisseurs de services de communication, comme le partage de données 5G entre les membres de la famille ou entre les appareils».

Les utilisateurs de smartphones en Inde qui sont prêts pour la 5G passent plus de temps sur des jeux vidéo améliorés et des jeux mobiles multijoueurs. «Les consommateurs prévoient de consacrer 7,5 à 8 heures par semaine aux applications XR d’ici 2025», note le rapport.

