5G Open Innovation Lab ajoute un nouveau partenaire technologique agricole et nomme 12 startups dans la quatrième cohorte

Le 5G Open Innovation Lab, un programme de startups basé à Bellevue, Wash., a nommé les 12 startups sélectionnées pour participer à sa quatrième cohorte.

Le laboratoire, qui est financé par T-Mobile, Microsoft, Intel, F5 et d’autres, gère un programme de 12 semaines dans lequel les startups travaillent en étroite collaboration avec des partenaires pour « accélérer les opportunités de monétisation de la 5G, de l’informatique de pointe et d’autres cas d’utilisation ». Les partenaires fournissent des actifs commerciaux et technologiques, des ressources et un mentorat.

Les entreprises de la cohorte, dont deux de Seattle, représentent une grande variété de technologies et d’industries, notamment l’IA, les systèmes avancés d’aide à la conduite, la cybersécurité, l’IoT, le traitement du langage naturel et la technologie avancée de lutte contre les incendies de forêt. Le laboratoire a déclaré dans un communiqué de presse que les nouveaux membres avaient collecté jusqu’à présent 203,9 millions de dollars d’investissements.

Depuis le premier lot de startups du laboratoire en mai 2020, 69 équipes ont participé au programme, collectant plus de 500 millions de dollars de financement pré-programme.

Le laboratoire a également annoncé l’ajout de CNH Industrial en tant que nouveau partenaire, pour stimuler l’innovation dans la fabrication et l’agriculture.

Voici les startups, telles que décrites par le 5G Open Innovation Lab :

Brodmann17 (Israël) — Brodmann17 développe une IA qui révolutionne la sécurité de la mobilité. La technologie centrée sur la vision par ordinateur de l’entreprise permet d’économiser 95 % de la puissance de calcul. Cette énorme économie de coûts a amené l’IA pour la toute première fois à de nouveaux marchés verticaux, notamment les véhicules de tourisme grand public, la télématique vidéo et la micromobilité.

DarwinIA (Canada) — DarwinAI est le leader de l’IA explicable (XAI), un ensemble de technologies qui révèlent comment et pourquoi l’IA prend les décisions qu’elle prend. Ces informations précieuses permettent à DarwinAi de créer des solutions d’IA d’entreprise supérieures qui ont une empreinte mémoire plus petite, sont plus efficaces en termes de calcul et fonctionnent avec des niveaux de précision extraordinairement élevés.

Juganu (Israël) — La mission de Juganu est de faire converger les avantages du numérique vers le monde physique en permettant des environnements sécurisés et connectés. Il combine l’éclairage avec une plate-forme de calcul AI-edge pour surveiller, analyser et sécuriser les espaces publics. La technologie de l’entreprise permet à toute organisation d’exploiter la valeur des informations en temps réel sur les données, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Metrolla (Seattle) — Metrolla est une plate-forme d’accès et de déploiement de données de périphérie pour les écosystèmes de capteurs intelligents. Metrolla propose un streaming à la demande en grand volume à partir de capteurs gourmands en données tels que LiDAR et fournit en outre un serveur GPS très précis, un service NTP et un modem de données pour d’autres capteurs V2X.

MixMode (Santa Barbara, Californie) — MixMode est une plate-forme de cybersécurité alimentée par une IA native du cloud à auto-apprentissage avec détection d’anomalies et capacités prédictives de nouvelle génération. MixMode ingère et surveille les environnements à grand volume de données (par exemple, Cloud, Enterprise, 5G) en temps réel pour découvrir les menaces et les attaques zero-day sans signature, y compris celles provenant des ransomwares, des attaques de la chaîne d’approvisionnement et des menaces internes sur l’architecture Zero Trust.

OasisTravaux (Billerica, Mass.) – OasisWorks fournit une infrastructure composable déployée dans le centre de données, la périphérie ou les sites des clients. Les anciens outils d’automatisation et d’assurance des centres de données offrent une valeur limitée en ce qui concerne le cycle de vie total d’une infrastructure et n’ont jamais été conçus pour gérer la diversité ou l’échelle de la « périphérie ». Avec une API commune ou via l’interface utilisateur, les applications ou les personnes peuvent trouver des ressources, déployer des plans et évaluer la valeur.

Réseaux d’onclaves (McLean, Virginie) — Un leader mondial de la cybersécurité sécurisant les appareils de technologie opérationnelle (OT) nouveaux et anciens et IoT/IIOT, y compris ceux utilisant la 5G. Onclave réduit considérablement les surfaces de cyberattaque, les brèches, la complexité du réseau et les frais généraux coûteux créés par l’infrastructure partagée, ce qui permet un moyen plus efficace et sécurisé de fonctionner et de communiquer.

Panoramique (San Francisco) — Pano propose des solutions matérielles et logicielles pour les professionnels des incendies et les gestionnaires d’urgence via une plate-forme connectée et intelligente pour détecter les menaces d’incendie de forêt, confirmer les incendies et diffuser des informations aux intervenants, plus rapidement que jamais.

Polté (Addison, Texas) — La technologie brevetée Cloud Location over Cellular (C-LoC) de Polte offre la meilleure qualité de localisation pour tout appareil connecté au cellulaire 4G/5G n’importe où, de l’IoT 5G massif et critique aux combinés. Grâce à une visibilité intérieure et extérieure mondiale plus accessible, Polte ouvre un domaine sans précédent en matière d’intelligence de localisation et d’informations exploitables pour les entreprises.

Section (Boulder, Colorado) – Les technologies Edge en tant que service de Section permettent aux créateurs de SaaS, PaaS et d’applications d’accélérer leur chemin vers Edge. En éliminant les charges associées à l’approvisionnement de l’infrastructure, à l’orchestration de la charge de travail, à la mise à l’échelle, à la surveillance et au routage du trafic, Section aide les innovateurs à rapprocher rapidement et facilement leurs services de leurs utilisateurs finaux afin qu’ils puissent offrir de manière rentable des expériences numériques plus rapides et plus sécurisées.

Symbl.ai (Seattle) – Symbl.ai est une plate-forme d’intelligence de conversation (CI) permettant aux entreprises de comprendre de manière contextuelle les conversations humaines naturelles sur les canaux de communication vocale, vidéo et textuelle en temps réel, à grande échelle. Sa suite de produits permet aux développeurs de créer et de déployer facilement des fonctionnalités de synthèse vocale intelligentes, d’extraire des informations contextuelles, de générer des informations et des informations spécifiques au domaine et d’accéder à des analyses de conversation avancées.

Thrugreen (Falls Church, Virginie) – ThruGreen rend les feux de circulation traditionnels intelligents en les connectant aux données de circulation, en réduisant les temps d’attente aux feux rouges et en réduisant les émissions de CO2 en réduisant la marche au ralenti. Sa solution plug and play s’installe en quelques minutes sur les armoires de signalisation routière existantes et est compatible avec tous les principaux fournisseurs de matériel de circulation.

Plus tôt cette année, le laboratoire a également lancé son premier laboratoire de développement d’applications axé sur l’industrie agricole pour inclure une connectivité à large bande entièrement nouvelle pour les petites exploitations.

Contrairement à de nombreux accélérateurs et incubateurs, le laboratoire ne prend pas de participations dans les startups. Mais les sociétés de parrainage ont un accès précoce aux investissements potentiels en capital-risque et font partie du processus de sélection de la cohorte.