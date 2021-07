5G : Quelle est l’expérience de votre iPhone avec les réseaux de nouvelle génération jusqu’à présent ?

Alors qu’Apple est entré sur le marché des téléphones 5G après Samsung, la gamme iPhone 12 a été un grand pas en avant pour l’adoption de la 5G. La concurrence entre les opérateurs américains pour conquérir les clients iPhone avec la meilleure expérience 5G est réelle, nous sommes donc curieux de savoir comment la prochaine génération de services sans fil a été jusqu’à présent pour les lecteurs.

Différences entre les transporteurs

J’ai passé les six premiers mois à utiliser un iPhone 5G avec AT&T et Verizon alors que je vivais à Orlando, en Floride. AT&T est mon opérateur depuis l’iPhone 4, et son service 5G était partout dans la ville. J’ai ajouté Verizon au mélange à des fins de comparaison et de test, car il a déployé une 5G ultra-large bande plus rapide sur certains sites autour d’Orlando et de ses environs.

La norme AT&T 5G était plus largement disponible pour moi que la norme Verizon 5G, et les tests de vitesse 5G favorisaient généralement le premier opérateur par rapport au second. Pensez aux vitesses de téléchargement à trois chiffres par rapport aux nombres à deux chiffres.

Le service 5G UWB ultra-rapide de Verizon, cependant, a débloqué des vitesses irréelles qui rivalisaient avec le meilleur service wifi domestique. Les vitesses de téléchargement qui ont instantanément dépassé les 1 000 Mbps sont étonnantes, même si vous ne savez pas quoi faire avec ces performances. Qui n’aime pas les vitesses de téléchargement plus rapides ?

5G plus rapide

La 5G ultra-large bande plus rapide n’a pas la même portée que la 5G standard. Pensez plus à un groupe de routeurs wifi domestiques autour d’un grand lieu qu’à des tours cellulaires géantes avec des kilomètres de couverture. Cette saveur de la 5G est conçue pour éliminer les zones mortes et la sursaturation dans les grands sites comme les aéroports et les stades sportifs.

À Orlando, le service 5G UWB de Verizon se trouvait également juste en face de mon immeuble à Lake Nona (qui abrite également le hub d’innovation 5G de Verizon pour la région).

Le service 5G incroyablement rapide couvrait un lieu populaire avec plusieurs restaurants, des spectacles de musique en plein air et des activités récréatives pour les enfants et les adultes. Certes, je n’ai jamais trouvé d’utilisation réelle pour cette vitesse de téléchargement ultra-rapide sur mon iPhone au-delà de l’utiliser comme un point d’accès impressionnant pour fournir à mon Mac une connexion Internet. Cependant, des vitesses de réseau toujours rapides devraient permettre une adoption plus large des téléphones 5G dans les années à venir, ce qui entraînera une utilisation plus simultanée.

Hors de la ville

Aussi impressionné que j’étais avec Verizon 5G UWB à mon endroit de prédilection pour manger et boire, j’ai découvert que pour moi, AT&T 5G autour d’Orlando était suffisamment plus répandu que Verizon 5G pour que je reste avec mon opérateur de longue date et termine l’expérience.

J’ai peut-être vécu sous un rocher, mais j’ai complètement oublié que la version d’AT&T de la 5G plus rapide, bien nommée 5G+, est en développement et vit même dans des endroits sélectionnés à travers le pays. J’ai hâte de tester AT&T 5G+ pour la première fois ce week-end à la Nouvelle-Orléans au stade où jouent les Saints si le service atteint les environs.

J’ai déménagé d’Orlando à ma ville natale de Biloxi, Mississippi, au printemps, donc mon expérience 5G a changé. Je suis maintenant coincé entre deux villes avec AT&T 5G, mais LTE est toujours le réseau le plus rapide où je vis réellement. Cela m’intéresse de savoir combien de temps il faut au service 5G de l’opérateur pour atteindre partout où le LTE est fourni aujourd’hui.

Néanmoins, je suis impressionné par le fait que le service AT&T 5G est largement disponible dans les zones plus rurales autour de mon lieu de résidence. Voir le service 5G le long de la route entre les villes est rassurant lorsque vous êtes loin du wifi.

Différences pratiques

Soit dit en passant, il y a une différence très pratique avec la 5G qui affecte mon iPhone. Il y a un endroit près de chez moi avec des magasins et des restaurants où AT&T LTE ralentit à un rythme effréné. Cela est probablement dû à la saturation du réseau, car le passage à la 3G vous ramène effectivement en ligne. Sauf que les iPhones 5G ne vous permettent plus de passer de la LTE à la 3G, car la LTE est considérée comme la baisse de la 5G.

La bonne nouvelle est qu’un autre centre commercial où AT&T LTE ralentit à un rythme effréné propose désormais AT&T 5G. L’utilisation du réseau 5G a le même effet que le passage au réseau 3G moins utilisé – seules les vitesses de téléchargement correspondent aux taux modernes. Cela me donne de l’espoir pour l’avenir lorsque AT&T 5G sera déployé sur la côte du golfe du Mississippi.

L’avenir de la 5G

En parlant d’avenir, on a déjà l’impression d’y vivre avec l’iPad Pro avec 5G. Ces vitesses plus rapides sont vraiment utiles sur un écran plus grand où mon travail se développe, et je suis plus susceptible d’utiliser Group FaceTime, de diffuser des vidéos 4K et de télécharger des fichiers volumineux.

Je suis généralement satisfait de la situation avec la 5G au cours de la première année sur iPhone. La prise en charge des rumeurs dans le prochain iPhone SE rendra l’accès à la 5G plus abordable que jamais, et un déploiement accru de la 5G+/UWB continuera de surprendre et de ravir.

Quelle est votre expérience avec la 5G jusqu’à présent ? Partagez vos réflexions ci-dessous dans les commentaires, et nous reviendrons sur les progrès de la 5G l’été prochain pour comparer.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :