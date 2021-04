5paisa pour lever Rs 250,78 crore

L’entreprise connaît une croissance rapide. Au milieu d’un nombre croissant d’acteurs, 5paisa s’est taillé une solide franchise client.

Le courtier à escompte 5paisa a annoncé mercredi qu’il augmenterait Rs 250,78 crore via l’émission préférentielle d’actions et de bons de souscription. Les investisseurs proposés pour l’attribution préférentielle sont Ward Ferry, Fairfax et RIMCO et les warrants sont souscrits par les promoteurs, Nirmal Jain, Madhu Jain et R Venkataraman.

Le conseil d’administration a approuvé la levée de capital à Rs 500 par action, ce qui représente une prime de 70% par rapport au prix du marché de mardi de 293 Rs par action.

Prakarsh Gagdani, PDG, a déclaré: «L’investissement de ces investisseurs et promoteurs de renom est un vote de confiance fort sur notre modèle commercial. L’entreprise connaît une croissance rapide. Au milieu d’un nombre croissant d’acteurs, 5paisa s’est taillé une solide franchise client. La disponibilité de fonds d’actions aidera l’entreprise à accélérer ses investissements dans la technologie centrée sur le client et à maintenir le rythme de sa croissance. »

L’émission préférentielle est soumise à l’approbation des actionnaires et aux autres approbations nécessaires.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.