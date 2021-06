6/4 Analyse des prix : BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, ICP, BCH

La poursuite des ventes à des niveaux de résistance supérieurs suggère que Bitcoin et les altcoins pourraient rester à portée à court terme.

Le stratège en matières premières de Bloomberg, Mike McGlone, pense que le Bitcoin (BTC) est plus susceptible de monter et de se rallier à 100 000 $ plutôt que de corriger à 20 000 $. Dans le numéro de juin du rapport Bloomberg Galaxy Crypto Index, McGlone a déclaré que la correction de Bitcoin n’avait pas endommagé ses fondations et était "plus fort, plus vert et moins répandu" qu’en avril.

Alors que Bitcoin n’a pas encore connu d’augmentation de la demande, les données de Coinshares montrent que les fonds cryptographiques ont franchi le cap, et après deux semaines de sorties, les investisseurs ont investi 74 millions de dollars dans les cryptomonnaies.

Les produits Ether (ETH) ont ouvert la voie avec 47 millions de dollars injectés. Des altcoins comme Cardano (ADA), Ripple (XRP) et Polkadot (DOT) ont chacun enregistré plus de 3 millions de dollars d’afflux.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Les traders novices semblent pressés de commencer la prochaine étape du mouvement haussier. Cependant, il est peu probable que cela se produise rapidement car après la récente réinitialisation du marché, le transfert d’actifs des mains les plus faibles vers les mains plus fortes prendra du temps. Les réactions aux tweets d’Elon Musk montrent qu’il reste encore de la mousse.

Le marché des crypto-monnaies peut rester volatil car les investisseurs à long terme accumulent à des niveaux inférieurs mais arrêtent leurs achats à des niveaux plus élevés. Analysons les graphiques des 10 principales crypto-monnaies et déterminons les niveaux critiques de support et de résistance auxquels nous devons prêter attention.

BTC / USDT

Le bitcoin est passé au-dessus de la ligne de résistance du triangle symétrique le 3 juin, mais les taureaux n’ont pas pu pousser le prix au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (39 856 $). Cela suggère que le sentiment reste négatif et que les traders vendent sur les rallyes de soulagement.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Les baissiers ont repoussé le prix dans le triangle et vont maintenant essayer de faire baisser le prix en dessous de la ligne de support du triangle. S’ils réussissent, la paire BTC/USDT pourrait retester la zone de support critique à 30 000 $ à 28 000 $.

Si cette zone tombe en panne, la vente de panique peut s’installer et cela pourrait entraîner une chute vers le prochain support majeur à 20 000 $. Une baisse aussi profonde pourrait retarder le début de la prochaine étape de la tendance haussière.

Le premier signe de force sera une cassure et une clôture au-dessus de l’EMA de 20 jours. Cela suggérera que le sentiment s’est amélioré et que les taureaux achètent plus haut. Le rallye pourrait alors s’étendre à la moyenne mobile simple de 50 jours (48 192 $).

ETH / USDT

L’éther a franchi la ligne de résistance du triangle symétrique le 3 juin, mais les haussiers n’ont pas pu pousser le prix au-dessus de la SMA à 50 jours (2 895 $). Cela a peut-être attiré les vendeurs à court terme et le prix a plongé dans le triangle aujourd’hui.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles plates et le RSI proche du point médian suggèrent quelques jours de consolidation. La paire pourrait rester piégée dans le triangle pendant encore quelques jours.

Une cassure et une clôture au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours signaleront le début d’un mouvement à la hausse qui pourrait atteindre le niveau de retracement Fib de 61,8% à 3 362,72 $. A l’inverse, une cassure sous le triangle pourrait entraîner un nouveau test du support critique à 1 728,74 $.

BNB / USDT

Le rallye de secours de Binance Coin (BNB) a atteint un mur près de la résistance au-dessus de 423,83 $ le 3 juin. Cela suggère que les ours défendent ce niveau et que les taureaux devront pousser le prix au-dessus pour obtenir un avantage.

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

Si la paire BNB / USDT rebondit sur la ligne de tendance, cela suggérera la formation d’une configuration en triangle ascendant, qui se terminera sur une cassure et clôturera au-dessus de 433 $. Cette configuration haussière a un objectif cible à 586 $.

L’aplatissement de l’EMA à 20 jours (400 $) et du RSI juste en dessous du point médian suggèrent quelques jours d’action de gamme. Cette vue sera invalidée si les baissiers baissent le prix en dessous de la ligne de tendance. Cela pourrait ouvrir les portes d’une baisse à 211,70 $.

ADA / USDT

Cardano a baissé juste en dessous de la résistance de 1,94 $ aujourd’hui, suggérant que les ours défendent ce niveau de manière agressive. Cependant, la longue queue de la bougie suggère aujourd’hui que les taureaux achètent sur les creux des moyennes mobiles.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

Les acheteurs vont maintenant faire une nouvelle tentative pour pousser le prix au-dessus de la résistance supérieure. En cas de succès, la paire ADA / USDT pourrait prendre de l’élan et défier le plus haut historique à 2,47 $.

Alternativement, si les ours descendent le prix en dessous de la ligne de tendance, la paire ADA / USDT pourrait glisser à 1,59 $ puis à 1 $. Un fort rebond de ce support suggérerait que la paire pourrait s’échanger dans la large fourchette entre 1 $ et 1,94 $ pour quelques jours.

Les moyennes mobiles plates et le RSI proche du point médian suggèrent également quelques jours de consolidation.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) était en baisse par rapport à 0,44 $ le 2 juin, suggérant que les traders ferment leurs positions sur les rallyes. Les ours ont tiré le prix en dessous de l’EMA de 20 jours (0,37 $) aujourd’hui, indiquant une faiblesse.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

L’EMA stable sur 20 jours et le RSI près du point médian suggèrent un équilibre entre l’offre et la demande.

Si la paire DOGE/USDT continue sa glissade et se brise sous le col de la tête et des épaules, la vente pourrait s’intensifier. Les taureaux peuvent essayer d’arrêter la baisse à 0,21 $, mais s’ils ne le font pas, la paire peut chuter à 0,10 $.

Cette opinion négative sera inversée si le prix rebondit sur la ligne de cou et dépasse 0,47 $. Un tel mouvement indiquera que les taureaux sont de retour aux commandes et que la paire pourrait remonter à 0,59 $.

XRP/USDT

Le fait que le XRP ne remonte pas au-dessus de l’EMA de 20 jours (1,06 $) suggère que le sentiment reste négatif et que les traders vendent sur les rallyes. Si les baissiers font baisser le prix en dessous de la ligne de tendance, la baisse pourrait s’étendre à 0,79 $ puis à 0,65 $.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

La baisse de l’EMA et du RSI à 20 jours en dessous de 44 suggèrent que les ours ont le dessus. Une cassure en dessous de 0,65 $ pourrait ouvrir la voie à une baisse à 0,56 $ puis à 0,45 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix rebondit sur la ligne de tendance, cela indiquera une force. Si les taureaux poussent et maintiennent le prix au-dessus de 1,10 $, la paire XRP / USDT pourrait atteindre le SMA à 50 jours (1,27 $), puis la ligne de tendance baissière.

POINT / USDT

Bien que Polkadot ait dépassé les 26,50 $ le 3 juin, la longue mèche de la bougie du jour suggérait que les commerçants vendaient à des niveaux plus élevés. L’altcoin a été rejeté aujourd’hui et est passé en dessous du niveau de 26,50 $.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

Les ours vont maintenant essayer de faire baisser le prix jusqu’à la ligne de tendance. Si ce support se maintient, la paire DOT/USDT pourrait remonter à 26,50$. Si les taureaux maintiennent le prix au-dessus de cette résistance, la paire peut passer à la SMA à 50 jours (32,64 $).

A l’inverse, si les baissiers baissent le prix en dessous de la ligne de tendance, la paire pourrait tomber jusqu’au support de 15 $. Si le prix rebondit sur ce support, la paire pourrait rester dans la fourchette entre 15 $ et 26,50 $ pendant quelques jours. .

L’EMA stable sur 20 jours (26,45 $) et le RSI inférieur à 46 indiquent également quelques jours de consolidation.

UNI / USDT

Uniswap (UNI) est de retour par rapport à l’EMA de 20 jours (28,14 $) aujourd’hui, indiquant que les ours défendent agressivement cette résistance. Les vendeurs tenteront de baisser le prix jusqu’au support de 21,50 $.

Graphique journalier UNI / USDT. Source : TradingView

Les taureaux devraient défendre agressivement 21,50 $ comme ils l’avaient fait le 30 mai. Un fort rebond de ce support confirmera la formation d’un plus bas plus élevé. La paire UNI/USDT pourrait rester dans la fourchette entre 21,50$ et 30$ pendant quelques jours.

Cette opinion neutre sera annulée si les baissiers abaissent le prix en dessous de 21,50 $. Cela suggérera que les vendeurs ont dominé les acheteurs, entraînant une chute à 16 $ puis à 13,04 $.

A l’inverse, une cassure au-dessus de 30 $ pourrait pousser le prix vers le SMA de 50 jours (33,27 $) puis vers le niveau de retracement de 78,6% à 38,15 $.

ICP / USDT

Après s’être négocié dans une fourchette étroite entre 103,71 $ et 120 $ pendant quelques jours, Internet Computer (ICP) a dépassé la résistance des frais généraux le 3 juin. Cependant, la longue mèche de la bougie pour la journée montre que les ours ont utilisé ce rallye pour vendre et attraper les plus agressifs. Taureaux.

Graphique journalier ICP / USDT. Source : TradingView

La paire ICP / USDT a fortement baissé aujourd’hui et les baissiers tentent maintenant de porter le prix en dessous du support de 103,71 $. En cas de succès, la paire pourrait tomber au plus bas historique de 86,01 $. C’est un support important à surveiller car s’il s’effondre, la paire pourrait baisser à 60$.

Cependant, si les taureaux défendent le support à 103,71 $, cela suggérera une accumulation à des niveaux inférieurs. Les acheteurs devront maintenir le prix au-dessus de 120 $ pour signaler la possibilité d’une consolidation entre 103,71 $ et 168 $.

BCH / USDT

Le rallye de soulagement de Bitcoin Cash (BCH) s’est éloigné de la ligne de tendance baissière aujourd’hui, indiquant que les ours défendent agressivement ce niveau. La baisse de l’EMA à 20 jours (780 $) et le RSI en territoire négatif suggèrent que les ours ont le contrôle.

Graphique journalier BCH / USDT. Source : TradingView

Si les ours glissent le prix en dessous de 616,04 $, l’altcoin pourrait chuter à 468,13 $. Ce niveau peut agir comme un support solide. Si le prix rebondit à ce niveau, les haussiers feront une nouvelle tentative pour pousser le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière.

S’ils réussissent, la paire BCH / USDT pourrait se rallier au niveau de retracement Fib de 38,2% à 919,60 $. Une cassure au-dessus de cette résistance pourrait ouvrir les portes à un rallye de retracement de 50% à 1 059,07 $.

