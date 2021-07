6 actions sûres cotées A à acheter qui paient également des dividendes

Le marché déteste l’incertitude. Et c’est pourquoi il est judicieux d’avoir des actions sûres dans votre portefeuille qui seront à l’abri de toute tempête.

Et en parlant de tempêtes, nous en voyons toute une saison. Des super vagues de chaleur, des incendies et des inondations aux saisons chargées des ouragans et des typhons, les derniers mois ont été chargés.

Ajoutez ensuite la hausse des cas de Covid, un marché qui connaît une inflation croissante et des tensions commerciales avec la Chine. C’est beaucoup d’incertitude.

Les actions sont agitées. Mais vous n’avez pas à l’être.

C’est le moment idéal pour rechercher des actions de qualité qui offrent un dividende fiable où vous pouvez continuer à gagner de l’argent, même lorsque les choses deviennent folles. Ces entreprises ne sont pas sexy, mais elles sont fiables – et ce sont de bonnes valeurs maintenant.

Il s’agit d’une liste assez diversifiée dans un certain nombre de secteurs, il devrait donc y en avoir un ou deux qui pourraient bien s’intégrer à votre portefeuille. De plus, chacune des actions sûres suivantes à acheter a une note A dans mon Portfolio Grader :

Bunge (NYSE :BG)

Boucle (NYSE :BKE)

Papier International (NYSE :IP)

Partenaires ONEOK (NYSE :D’accord)

Finance des régions (NYSE :RF)

Navigue (NASDAQ :NAVIGATION)

Stocks sûrs à acheter : Bunge (BG)

Source : Shutterstock

Lorsqu’il s’agit d’entreprises fiables et de stocks sûrs, BG est un bon point de départ. Elle existe depuis plus de 200 ans et reste leader dans son secteur.

Sa capitalisation boursière de 11 milliards de dollars peut sembler faible en ces jours de capitalisations boursières enivrantes, mais sa valorisation est tout au sujet de ses affaires, pas d’extrapolations éloignées de son potentiel de croissance.

BG est un acteur agricole mondial de premier plan. De l’achat, du stockage et de la transformation des produits agricoles – comme la transformation du soja ou du colza en huiles comestibles – à la mouture du blé en farine ou à la conversion du sucre en éthanol, tout est fait.

C’est également une entreprise de premier plan dans la potasse et les engrais.

Une classe moyenne mondiale croissante – et une population croissante en général – signifient que la productivité est la clé et le restera dans ce secteur. Et avec deux siècles à son actif, BG reste bien placé pour être ici dans 100 ans. De plus, avec cette histoire, il est certainement considéré comme un habitant du club des valeurs sûres.

BG est en hausse de 18% depuis le début de l’année, il a un dividende de 2,6% et se négocie à un ratio cours/bénéfice actuel de 5x.

Boucle (BKE)

Source : masa44 via Shutterstock

Jean. Ses origines sont françaises. C’était un tissu qui s’appelait « serge de Nîmes ». Nîmes était la ville d’origine. Le nom a été abrégé en « de Nîmes » puis en denim.

Aux États-Unis, il a connu un grand succès en 1853 lorsque les gens ont commencé à utiliser le tissu pour fabriquer des vêtements résistants pour les prospecteurs en Californie pendant la ruée vers l’or.

BKE est l’un des principaux détaillants de vêtements en denim depuis ses débuts dans le Nebraska en 1948. Aujourd’hui, il compte 449 magasins dans 42 États. Il a également rapidement adopté la vente au détail en ligne. Elle a construit sa première boutique en ligne à la fin des années 1990.

L’action n’a qu’une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars, elle passe donc sous le radar des grands investisseurs institutionnels et n’est pas assez sexy pour les traders de momentum. C’est juste l’un de ces artistes réguliers qui n’attire pas beaucoup d’attention.

BKE est en hausse de 48% depuis le début de l’année et fournit un dividende sain de 2,9% et se négocie à un P/E actuel de 10x.

Papier international (IP)

Source : Shutterstock

À 123 ans, cette entreprise de papier et de pâte à papier a démarré sous le président William McKinley, au début de la guerre hispano-américaine.

Pourtant, une chose reste la même : la demande croissante de produits de papier et d’emballage. Aujourd’hui, de nombreuses grandes écoles d’ingénieurs proposent même l’emballage de produits en tant que spécialité. Et compte tenu des défis que représentent les déchets plastiques, de plus en plus d’entreprises se tournent vers les emballages à base de bois.

En outre, la tendance croissante du commerce électronique crée également une forte demande de matériaux d’emballage à base de bois.

Avec une capitalisation boursière de 23 milliards de dollars, IP est un acteur important dans ce secteur. L’action est en hausse de 18% depuis le début de l’année et elle a un dividende fiable de 3,5% et un P/E actuel décent de 23x.

Stocks sûrs à acheter : ONEOK (OKE)

Source : Shutterstock

Habituellement, vous ne trouvez pas beaucoup d’actions énergétiques sur les listes d’actions sûres, car le patch énergétique est très volatile, même dans les bons moments. Et en ce moment, les bons moments ne sont pas encore là où nous en sommes.

La principale raison pour laquelle OKE est inclus dans ces valeurs sûres est qu’il s’agit d’un acteur très concentré dans un secteur de croissance clé : le gaz naturel. Non seulement le gaz naturel (et les liquides de gaz naturel fractionnés (LGN)) est l’un des carburants à la croissance la plus rapide aux États-Unis, mais il est également très demandé en Europe et en Asie.

Cela signifie qu’il existe un grand marché au niveau national et un marché encore plus important à l’échelle mondiale. De plus, à mesure que la demande d’exportation augmente, les prix intérieurs augmentent généralement.

OKE exploite des pipelines dans et autour de certains des plus grands gisements de gaz naturel et points de distribution aux États-Unis. Cela signifie qu’il est payé pour ses tuyaux plutôt que de dépendre uniquement du prix de la marchandise.

OKE a une capitalisation boursière d’un peu moins de 24 milliards de dollars, elle est donc bien établie. L’action est en hausse de 39% depuis le début de l’année mais a un P/E de 20x et un énorme 6,9%. N’oubliez pas que le patch énergétique a plus de rebondissements que la plupart des secteurs.

Régions financières (RF)

Source : Shutterstock

Si vous êtes intéressé par des valeurs sûres plus conventionnelles, que diriez-vous d’une banque régionale de premier plan qui gère 129 milliards de dollars et opère dans 16 États, du Texas à l’Iowa en passant par la Virginie et la Floride.

RF est une banque régionale importante. Et les États qu’il dessert sont divers, ce qui signifie qu’il ne dépend pas d’une région particulière pour toutes ses opportunités. De plus, de nombreux États où RF opère connaissent une croissance à mesure que les gens quittent les grandes villes pour les petites villes à mesure que le travail à domicile se développe. Cela signifie plus de prêts hypothécaires, de prêts commerciaux et de prêts automobiles.

RF a une capitalisation boursière de 18 milliards de dollars et un solide dividende de 3,5 %. L’action est en hausse de 21% depuis le début de l’année, mais RF a un P/E actuel de 7x.

Stocks sûrs à acheter : Navient (NAVI)

Source : obturateur

Si vous avez entendu parler de Sallie Mae, vous connaissez probablement NAVI. Vous voyez, en 2014, divisé en deux. L’une est devenue la banque Sallie Mae. L’autre est devenu NAVI.

Aujourd’hui, NAVI gère plus de 25 % des prêts étudiants du marché. C’est le processeur de tous les prêts éducatifs pour son frère. Elle fournit également des services de traitement pour les soins de santé, l’éducation et les gouvernements aux niveaux étatique, local et fédéral.

Parce qu’il fournit les solutions back-end les plus discrètes pour toutes ces activités de financement, il n’est pas très médiatisé par les investisseurs individuels. Mais les investisseurs institutionnels adorent ce titre.

NAVI est en hausse de plus de 104% depuis le début de l’année, mais il se négocie à un P/E actuel juste en dessous de 4x. Il distribue également un dividende fiable de 3,2 %.

A la date de parution, Louis Navellier a des positions dans BG et BKE. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article.

Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.