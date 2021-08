6 ajustements importants à faire après l’installation de Windows 10 | La technologie

Lors de l’installation de Windows 10 pour la première fois sur un ordinateur, il est important d’être clair sur certaines actions que nous devons effectuer pour rendre notre système plus efficace à l’avenir. On ne parle pas d’opérations compliquées mais de certains paramètres qu’il faut gérer pour que l’opération soit la plus optimale possible.

Tout ce que nous devons faire après l’installation de Windows 10 pour l’obtenir travaille correctement, il est très facile à réaliser.

nous n’aurons pas à effectuer pas de tâche compliquée, mais cela vaut la peine de les faire pour que le fonctionnement du système d’exploitation corresponde à ce que nous attendons tous.

Tout cela est utile si vous restaurez Windows en usine, car ce serait comme si vous l’aviez réinstallé.

Configuration de Windows 10 après l’installation :

Mises à niveau

Si nous venons d’installer le système d’exploitation Redmond, nous devons installer tous les mises à jour dont nous disposons et ainsi pouvoir profiter des dernières nouveautés de ce logiciel.

Nous devons également configurer les mises à jour pour les recevoir et les installer au moment qui nous convient le mieux, sans avoir à nous soucier de les installer directement.

Pour cela il faut aller dans le menu suivant :

Nous appuyons Windows + je pour entrer dans les paramètres système. Une fois à l’intérieur, nous allons Mise à jour et sécurité, pour entrer immédiatement Windows Update. À ce moment-là, nous pouvons cliquer Rechercher des mises à jour et ainsi nous saurons si nous en avons à installer.

Dans ce menu Windows Update, nous avons certaines sections qui nous aideront à gérer tout ce qui est mis à jour.

Par exemple:

Si nous cliquons sur Modifier les heures actives, nous indiquerons clairement à Windows quand vous ne devez en aucun cas redémarrer le système, même si vous avez téléchargé une mise à jour. En allant dans les options avancées, nous pouvons activer la boîte Notifications de mise à jour afin qu’il nous avertisse au moment où une mise à jour nécessite que nous redémarrions Windows. Quand ce sera le cas, ce sera nous qui déciderons de redémarrer ou non.

Windows est-il activé ?

Vous pensez peut-être que cette section est un peu idiote, mais plusieurs fois l’erreur Windows dans certaines fonctions ne l’est vraiment pas et tout vient du fait que notre système d’exploitation n’a pas été en mesure de l’activer correctement.

Si nous n’avons pas activé notre version Windows, de nombreuses fonctions ne seront pas présentes et elles ne fonctionneront pas. Pour que cela ne se produise pas, nous devons procéder comme suit :

Nous retournons à Réglage (Windows + I). Cliquer sur Mise à jour et sécurité pour ensuite cliquer sur Activation. Dans cette fenêtre, nous verrons si notre Windows 10 est activé, sinon nous devons l’activer avec une licence valide.

Pilotes mis à jour

Tous les pilotes que nous avons sur l’ordinateur doivent être mis à jour pour que leur comportement soit optique et que nous n’ayons pas de problèmes avec leur utilisation,

Étant la première fois que nous avons Windows ou si nous l’avons restauré en usine, il se peut que certains ne soient pas à jour, il est donc pratique de jeter un coup d’œil et de mettre à jour.

Pour maintenir les pilotes à jour avec les mises à jour, nous pouvons vérifier le sites Web des fabricants pour savoir s’il y a quelque chose de nouveau ou pour utiliser un logiciel spécifique que beaucoup de matériel installe sur notre ordinateur.

Windows lui-même peut trouver des mises à jour pour eux, quelque chose dont nous devons profiter pour qu’ils soient à jour, donc si dans Windows Update Une mise à jour de ce type sort, il ne faut pas en douter.

Nous pouvons également utiliser le Administrateur de l’appareil (Windows + X) pour entrer et vérifier si nous avons besoin d’une mise à jour, le problème est que nous allons le voir un par un, quelque chose qui peut être un peu lourd.

Si nous voulons savoir quels pilotes ne sont pas tous mis à jour en même temps, nous pouvons utiliser des applications comme DriverView, qui nous fournit toutes sortes d’informations, telles que le numéro de version, le fabricant, la date d’installation, etc.

Configurer une sauvegarde

Si nous avons un problème avec l’ordinateur, il est toujours bon d’avoir une sauvegarde pour nous aider à restaurer nos fichiers au cas où nous n’aurions pas le choix.

Ainsi, quoi qu’il arrive sur notre ordinateur, nous ne perdrons pas nos fichiers et informations :

Nous retournons à Réglage Windows 10 (Windows + I). Ensuite, nous entrons Mise à jour et sécurité. Pour l’instant, cliquez sur Copie de sécurité. Ici, nous aurons deux options pour enregistrer la sauvegarde. Un dans OneDrive et un autre dans un lecteur qui est connecté à notre ordinateur. De plus, nous verrons également une section où vous recherchez les sauvegardes précédentes au cas où nous voudrions en récupérer.

Windows Defender

Défenseur de Microsoft Windows C’est l’antivirus que Windows 10 a intégré et cela peut être une très bonne option pour protéger notre système d’exploitation sans avoir à dépenser de l’argent. Il est très facile à configurer et est parfaitement capable de prendre en charge les menaces réseau.

Si nous allons à Réglage depuis Windows, puis vers Mise à jour et sécurité pour entrer ensuite Sécurité Windows, nous verrons que c’est là que nous avons toute la sécurité de Windows Defender.

En cliquant sur Ouvrez la sécurité Windows Nous entrerons dans une section où nous pourrons mieux gérer le système de sécurité Windows avec des options telles que la protection antivirus et contre les menaces, la protection des comptes, le pare-feu et la protection du réseau ou le contrôle des applications et du navigateur, entre autres.

Modifier les paramètres Windows

Une autre chose que nous pouvons faire pour améliorer le fonctionnement de Windows lorsque nous venons de l’installer, est de gérer des applications qui sont dédiés à l’ouverture de certains types de fichiers dans le système d’exploitation, en mettant les programmes avec lesquels nous nous sentons plus à l’aise.

Pour s’assurer que les applications qui s’ouvrent automatiquement sont celles que nous voulons lorsque nous avons un fichier d’un certain type, nous devons procéder comme suit :

Nous allons Réglage (Windows + I) pour ensuite cliquer sur Applications. Voyons maintenant Applications par défaut et nous verrons qu’à partir de là, nous contrôlons les catégories : E-mail, Cartes, Lecteur de musique, Visionneuse de photos, Lecteur vidéo et Navigateur Web. En cliquant sur chacun d’eux, nous pouvons les modifier et mettre celui que nous aimons le plus.

Avec tout ce que nous vous avons dit, nous aurons notre Windows 10 prêt à fonctionner de la meilleure façon possible en l’absence d’installation des applications qui vous sont essentielles afin que vous puissiez utiliser l’ordinateur comme vous le souhaitez,

La vérité est que si c’est la première fois que vous installez Windows avec ces étapes simples, tout sera orienté vers le bon fonctionnement du système d’exploitation Redmond, quelque chose que vous pouvez également améliorer en éliminant les fichiers temporaires.