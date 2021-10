6 aliments à ne pas négliger cet automne pour mieux dormir | La vie

Les légumes, les graines et les fruits typiques de l’automne, comme la citrouille, la patate douce ou la pomme sont idéaux pour vous aider à vous endormir plus tôt, à améliorer votre repos et à obtenir une hygiène de sommeil optimale.

Pour bien dormir à l’automne, certains aliments de saison peuvent vous donner un câble. Durant ces mois, une asthénie automnale peut apparaître, liée à la baisse des températures et à la diminution des heures de clarté.

Certaines personnes souffrent trouble affectif saisonnier, un type spécifique de dépression pendant les mois d’automne et d’hiver dont les symptômes incluent la fatigue, le désespoir, la prise de poids ou les déséquilibres du sommeil, dormir trop peu ou trop. Les chercheurs associent ce problème aux déséquilibres de la sérotonine, à la production excessive de mélatonine et à la carence en vitamine D.

En plus de respecter des horaires de sommeil réguliers en accord avec le rythme circadien, de se reposer dans une pièce fraîche, sèche, sombre, propre et calme, ou de faire de l’exercice régulièrement, L’alimentation d’automne peut également vous aider à dormir.

Profitez de la savoureuse légumes, fruits et graines de saison pour vous assurer un bon sommeil.

Châtaignes, amandes et autres noix

Typique de la saison automnale à partir d’octobre, les châtaignes sont des noix idéales pour les sportifs en raison de leur richesse en glucides sains, mais elles aident aussi à mieux dormir grâce à leur teneur en mélatonine, l’hormone responsable de la régulation des cycles circadiens du sommeil.

Selon les données de la Sleep Foundation, les amandes fournissent des niveaux élevés de magnésium qui incitent au repos. Une poignée d’entre eux (28 grammes) vous donne 20% de la quantité quotidienne recommandée.

En réalité, tous les fruits secs sont fabuleux pour améliorer votre repos. En plus d’être riches en graisses ou protéines oméga-3 saines, les pistaches, les noix ou les arachides vous fourniront également du magnésium et de la mélatonine, ce qui en fera une collation saine avant de vous coucher.

Pommes

La fin de l’été est le bon moment pour déguster la pomme, un fruit croquant et digestif chargé de vitamines.

Selon Eat This, Not That, le quantité de vitamine C provenant des pommes aide à abaisser la glycémie et la tension artérielle, ainsi qu’à améliorer la respiration, ce qui à son tour est essentiel pour s’endormir plus rapidement.

Un autre des nutriments qui intervient pour que vous tombiez dans les bras de Morpheus est le phosphore, un minéral aux propriétés sédatives idéal pour lutter contre l’insomnie.

Patate douce

Ces tubercules colorés, en plus d’être une excellente source de glucides complexes, Ils sont riches en potassium, un électrolyte qui aide à détendre les muscles et à améliorer la qualité de votre repos.

La patate douce favorise également la sécrétion de GABA dans le cerveau, qui est un neurotransmetteur qui induit la relaxation.

De plus, sa richesse en fibres se démarque : dans une étude de 2016, un apport plus élevé de ce nutriment était corrélé à « plus de temps dans la phase de sommeil profond et d’ondes lentes ».

Citrouille (et ses graines)

Les graines ou graines de citrouille sont également d’excellents compagnons de sommeil, puisqu’ils contiennent 600 mg de tryptophane pour 100 grammes, ainsi qu’une bonne quantité de zinc, qui aident le cerveau à convertir le tryptophane en sérotonine, le précurseur de la mélatonine responsable de la régulation du sommeil.

Elles sont également riches en magnésium et essentielles pour lutter contre les excès de stress et de fatigue liés aux troubles du sommeil.

La citrouille a de nombreuses autres propriétés : elle est riche en fibres, abaisse la tension artérielle, améliore la vision et profite au cœur.

Épinard

Ce légume à feuilles vert foncé est fantastique pour de nombreuses raisons, notamment pour vous donner plus de force musculaire ou perdre de la graisse du ventre, mais en plus, les épinards aident également à stimuler le sommeil, à calmer le corps et à détendre les muscles et les nerfs grâce à sa richesse en magnésium, selon Ligne de santé.

Notamment, ce minéral aide également à prévenir les crampes aux jambes, une cause fréquente de réveil pendant la nuit.

Noix de muscade

C’est l’une des épices les plus utilisées en automne pour ajouter aux soupes, crèmes de légumes, purées, ragoûts ou desserts. Certaines personnes saupoudrent même de la muscade dans leurs cafés, boissons à base de plantes ou recettes comme le lait doré.

La recherche met en évidence que La noix de muscade peut aider à abaisser la tension artérielle, à détendre les vaisseaux sanguins et à affecter positivement l’humeur, facteurs clés pour une meilleure nuit de sommeil.

