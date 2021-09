6 $ Amazon trouvé à partir d’un TikTok viral répare les trous dans votre mur en quelques secondes

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Avez-vous des trous de vis et de clous dans vos murs que vous ignorez ? Peu importe que vous veniez d’emménager ou que vous viviez au même endroit depuis des années. Dans les deux cas, il y a probablement quelques trous dans vos murs que vous en avez assez de regarder. Si vous souhaitez réparer un trou dans le mur, cela peut être une tâche ardue pour de nombreuses personnes. C’est vrai même si le trou est minuscule à cause d’un clou ou d’une vis. La plupart d’entre nous n’ont tout simplement aucune expérience avec des réparations comme celle-ci. Au lieu de cela, nous pourrions compter sur un peintre ou un homme à tout faire pour s’occuper du problème pour nous. Mais payer quelqu’un d’autre pour s’occuper de vos réparations à domicile peut devenir assez coûteux.

Ne payez pas plus de 100 $ à quelqu’un pour combler quelques petits trous dans vos murs. Au lieu de cela, et si vous pouviez payer 6 $ pour réparer chaque trou de clou et trou de vis dans toute votre maison ? Il est grand temps que vous jetiez un œil au Outil applicateur tout-en-un de réparation de petits trous haute résistance 3M. Nous les avons trouvés lorsqu’ils sont récemment devenus viraux sur TikTok et ils sont actuellement en vente pour 5,98 $ chacun sur Amazon !

Réparation de petits trous haute résistance 3M, outil d’application tout-en-un Prix catalogue : 8,99 $ Prix : 5,98 $ Vous économisez : 3,01 $ (33%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Comment réparer un trou dans le mur rapidement et pas cher

Un utilisateur de TikTok appelé Renaenaa a récemment publié une vidéo qui a été visionnée et aimée des millions et des millions de fois. C’est à peu près aussi viral que possible, bien sûr. La vidéo présente un produit merveilleusement simple de 3M. Il permet à presque tout le monde de réparer les petits trous dans leurs cloisons sèches en quelques minutes. Consultez le TikTok ci-dessous pour voir à quel point il est facile d’utiliser le Outil applicateur tout-en-un de réparation de petits trous haute résistance 3M. Cela ne demande vraiment aucune compétence particulière !

@renaenaa Pour les petits trous muraux des ancrages ou des vis, ce truc est un must ! #tictokmademedoit #diy #doityourself #fixit #fix#lifehack #lifehacks #momshit Buss It – Erica Banks

Comme vous pouvez le voir clairement dans la vidéo, il ne pourrait pas être plus simple d’utiliser cet outil pour combler un petit trou dans n’importe quel mur. Après tout, il n’y a vraiment que trois étapes pour utiliser le Outil de réparation de petit trou.

Tout d’abord, vous devrez prendre un marteau et tapoter légèrement le trou pour que tous les morceaux de cloison sèche saillants soient enfoncés dans le mur. Ensuite, pressez une petite quantité de composé de rebouchage dans le trou. Maintenant, retournez l’outil et utilisez le bord aplati pour gratter doucement le mur, aplatissant ainsi le spackle. Maintenant, attendez un peu qu’il sèche et utilisez la ponceuse intégrée au capuchon pour poncer un peu le spackle. C’est ça! Vous êtes maintenant prêt à appuyer plusieurs fois sur le mur avec un pinceau pour dissimuler la réparation.

Les Outil applicateur tout-en-un de réparation de petits trous haute résistance 3M est une trouvaille géniale sur Amazon. Tout le monde devrait en avoir un à portée de main dans sa maison ou son appartement à tout moment. C’est le genre d’outil qui sera toujours utile – et il est en vente dès maintenant sur Amazon pour seulement 5,98 $ ! Il n’y a vraiment pas de meilleur moyen de réparer un trou dans votre mur rapidement et à moindre coût.

Il est à noter que ce produit génial s’est rapidement vendu la dernière fois que nous l’avons couvert. S’il se vend à nouveau, vous pouvez également prenez plutôt un pack de 2 avec une remise !

Réparation de petits trous haute résistance 3M, outil d’application tout-en-un Prix catalogue : 8,99 $ Prix : 5,98 $ Vous économisez : 3,01 $ (33%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

3M Patch Plus Primer 4-en-1 (Pack de 2) Prix catalogue : 16,24 $ Prix : 15,00 $ Vous économisez : 1,24 $ (8%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Faits rapides sur l’outil de réparation de petits trous 3M

Réparez les petits trous dans n’importe quel mur trois fois plus rapidement qu’avec un joint en vinyle traditionnel Fonctionne parfaitement pour les trous de clous, les trous de vis, les entailles et les indentations Fonctionne également sur des trous plus grands jusqu’à 3 pouces de diamètre. résiste aux éclaircissements de la peinture Vous ne ressentirez aucun rétrécissement, fissure ou affaissement après avoir effectué des réparations Obtenez des résultats d’aspect professionnel qui maintiennent fermement les vis et les clous après la réparation Pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur

Réparation de petits trous haute résistance 3M, outil d’application tout-en-un Prix catalogue : 8,99 $ Prix : 5,98 $ Vous économisez : 3,01 $ (33%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

3M Patch Plus Primer 4-en-1 (paquet de 2) Prix catalogue : 16,24 $ Prix : 15,00 $ Vous économisez : 1,24 $ (8%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Découvrez plus des meilleures offres en ligne sur notre chaîne Offres !

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.