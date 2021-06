6 anciens pros qui ont démissionné et n’ont jamais regardé en arrière

ESTNN se souvient de six légendes de Fortnite qui ont décidé d’arrêter et n’ont jamais regardé en arrière.

Le parcours compétitif de Fortnite Battle Royale depuis les premiers jours jusqu’à maintenant ne ressemble à aucun autre jeu de l’histoire. Les fans de la scène peuvent témoigner des humbles débuts, qui n’incluaient aucun cercle de tempête en mouvement et une dépendance aux objets de guérison. Le titre autrefois emblématique de Battle Royale a aidé à créer certains des noms les plus reconnaissables du jeu, tels que Tyler « Ninja » Blevins et Nick « NICKMERCS » Kolcheff. Cependant, la scène compétitive avait son propre groupe de joueurs qui dominaient autrefois les tournois Fortnite et sont devenus des figures historiques.

Malheureusement, rien ne dure éternellement. De nombreux joueurs et personnalités fondateurs ont quitté Fortnite et n’ont plus jamais montré d’intérêt pour la compétition. Aujourd’hui, ESTNN met en lumière six joueurs transcendants qui ont dit « J’en ai fini » et ont fait leurs adieux au jeu qu’ils ont aidé à mettre sur la carte.

Harrison “Psaume” Chang

Mon rêve est d’être le compétiteur le plus décoré de l’histoire du jeu vidéo. J’ai ensuite les yeux rivés sur @PlayValorant. Merci @FortniteGame pour tout. J’ai eu la chance de réaliser ce que peu de gens ont eu le plaisir d’accomplir. “Le dévouement voit les rêves devenir réalité.”

Ko – psaume (@psaume) 5 avril 2020

Le spécialiste multi-jeux Harrison “psaume” Chang est une légende de la scène Fortnite Battle Royale. Beaucoup ont qualifié le psaume de « méta-maître » pour sa capacité à s’adapter à chaque saison. Sa carrière a commencé par une deuxième place lors de la troisième semaine de l’Escarmouche d’automne 2018 aux côtés de son compatriote vétéran Timothy “Bizzle” Miller. Psalm a continué à prospérer en ligne dans la perspective de l’événement inaugural de la Coupe du monde de Fortnite, pour lequel il s’est qualifié en solo lors de la troisième semaine des NA East Qualifiers. Contre les attentes de la plupart, psalm s’est aventuré à New York et a terminé deuxième de la finale solo de la Fortnite World Cup, lui rapportant 1,8 million de dollars US et une place dans l’illustre histoire compétitive du jeu.

Psalm a poursuivi sa carrière à Fortnite tout au long de la saison X et du chapitre 2 de la saison 1, mais n’a jamais reproduit sa deuxième place à la Coupe du monde, ce qui est compréhensible. Son dernier tournoi a eu lieu dans le chapitre 2 – Saison 2, où il a terminé 146e au cours de la semaine trois demi-finales FNCS. Psalm a ensuite annoncé qu’il apporterait ses talents à Valorant dans l’espoir de poursuivre son héritage en tant qu’athlète d’esport de tous les temps. C’était triste de voir le psaume partir, mais nous avons au moins le tristement célèbre clip Infinity Blade pour se souvenir de lui et de son impressionnante performance en Coupe du monde.

Turner “Tfue” Tenney

Fortnite n’aurait sans doute pas atteint le niveau de renommée et de notoriété dont il jouit aujourd’hui sans Turner “Tfue” Tenney. Venant du monde de H1Z1 et PUBG, Tfue est devenu une sensation du jour au lendemain dans Fortnite Battle Royale. Il a commencé à piétiner les pubs sur Twitch avant d’entrer sur la scène compétitive. Il n’a pas fallu longtemps à Tfue pour dominer. Il a commencé avec deux victoires au Fall Skirmish 2018 au cours des semaines deux et quatre. Tfue et son partenaire en duo de l’époque, Dennis “Cloakzy” Lepore, ont remporté la finale des escarmouches d’automne, ce qui leur a valu la somme incroyable de 200 000 $ chacun.

La carrière de Tfue à partir de ce moment-là parle d’elle-même. Il est devenu l’un des seuls joueurs originaux à résister à l’épreuve du temps jusqu’au chapitre 2. L’ancien membre de FaZe Clan s’est lassé du jeu au chapitre 2 – Saison 3, ce qui l’a poussé à passer à Call of Duty: Warzone pour essayer quelque chose de différent. Depuis lors, Tfue n’est revenu sur Fortnite compétitif qu’une seule fois pour jouer à Frosty Frenzy avec Co1azo et l’ancien partenaire du duo Tyler “Scoped” Appleby. Bien qu’il n’ait jamais officiellement pris sa retraite, les jours de Tfue en compétition dans Fortnite Battle Royale sont terminés, mais on ne peut nier sa marque sur le jeu.

Dennis « Cloakzy » Lepore

Comme Tfue, Cloakzy a connu beaucoup de succès dans Fortnite Battle Royale en tant que créateur de contenu et concurrent. Il a été l’un des premiers membres de la liste Fortnite de FaZe Clan, rejoignant en mars 2018. Cloakzy a bien représenté l’organisation avec plusieurs bons résultats lors des tournois d’escarmouche d’été et d’automne 2018. Bien qu’il n’ait pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde de Fortnite, Cloakzy est une figure notable de l’histoire du jeu.

De nombreux fans reconnaissent Cloakzy et Tfue comme étant sans doute le duo le plus emblématique de Fortnite. Malheureusement, Cloakzy prendrait sa retraite dans le chapitre 2 – Saison 1 après une huitième place au FNCS aux côtés de Tfue, Leon “Khanada” Khim et Alex “Fiber” Bonetello. Il est une figure éminente de Fortnite compétitif mais ne semble pas disposé à revenir, compte tenu de sa récente montée en puissance dans Call of Duty: Warzone.

Aydan “Aydan” Conrad

L’ancien membre de Ghost Gaming Aydan “Aydan” Conrad est l’un des rares joueurs manette à s’être séparé de la meute au début de Fortnite. La plupart des fans de longue date se souviendront du duel Tilted Towers d’Aydan contre l’éventuel partenaire du duo Nick « NICKMERCS » Kolcheff lors de l’escarmouche d’été 2018. Cette confrontation a mis Aydan sur la carte, qui a continué à accumuler plusieurs classements élevés tout au long de sa carrière. En 2019, Aydan s’est qualifié avec son collègue membre de Ghost Sean “Sean” Close pour la Fortnite World Cup.

Cette réalisation a fait avancer son cas pour être sans doute le meilleur joueur de contrôleur à l’époque. Les résultats d’Aydan ont baissé après la saison X, mais il est resté longtemps l’un des meilleurs de NA West. Il n’a pas participé à Fortnite en dehors des tournois Twitch Rivals depuis le chapitre 2 – Saison 2. Aydan est maintenant membre de l’organisation New York Subliners Call of Duty et est l’un des meilleurs joueurs de Warzone au monde.

Hayden « élever » Krueger

Mon avenir Lire : https://t.co/QBu0hIRud1 – Élever (@ElevateFN) 12 août 2020

L’ancien joueur de 100 Thieves Hayden “Elevate” Krueger est un autre vétéran chevronné qui a trouvé sa place tôt dans la compétition Fortnite. Il a commencé à concourir en août 2018, et il ne lui a pas fallu longtemps pour trouver le cercle des gagnants. Aux côtés de leur partenaire en duo Davis “Ceice” McClellan, les deux ont remporté le WSOE 3, un tournoi LAN précoce. Puis, moins d’un an plus tard, ils ont participé à la finale de la Fortnite World Cup Duo et ont terminé troisièmes.

Un million de dollars de plus, Elevate et Ceice se sont séparés peu après Fortnite Chapter 2 – Season 1. Elevate a continué à concourir jusqu’aux FNCS Chapter 2 – Season 2 Season Finals, où lui et Shawn “clarityG” Washington ont terminé à la 23e place. Comme le psaume avant lui, Elevate est entré dans la scène Valorant, où il reste à ce jour. Malheureusement, le Canadien n’a montré aucun intérêt à revenir à Fortnite compétitif.

Vinny “Vinny1x” Giglan

Je veux que vous sachiez tous que j’ai décidé de quitter TSM. Je ne trouve plus fortnite amusant ou compétitif. Je (suite) https://t.co/WMir7Yfx97 – Vinny Gilgan (@vinny1x_) 21 février 2020

Le joueur TSM jadis renommé -Vinny “Vinny1x” Gilgan – était assis au sommet de la scène des tournois de Fortnite pendant un certain temps. Il a émergé en tant que jeune talent en 2018 lors du Fall Skirmish, où lui et son collègue légende Anthony “ZexRow” Colandro ont terminé troisièmes, s’établissant comme une force. Ce succès s’est poursuivi à l’ESL Katowice Royale sur invitation uniquement en 2019. Vinny a remporté la victoire en solo avant que lui et ZexRow ne parviennent à une autre troisième place.

Le partenariat transcendant de Vinny et ZexRow s’est traduit par une neuvième place à la Coupe du monde de Fortnite. Les deux joueurs ont rejoint leurs forces dans le chapitre 2 – Saison 1, où ils ont terminé deuxième au FNCS. La liste continue pour peut-être les joueurs professionnels les plus sous-estimés du jeu de tous les temps. Le feu de compétition de Vinny s’est malheureusement éteint entre la Coupe du monde et la DreamHack Anaheim. Il n’a pas concouru depuis.

Il existe de nombreux anciens pros de Fortnite qui ont depuis évolué au-delà des six mentionnés sur cette liste. Cependant, ces joueurs sont des légendes dans l’histoire du jeu. Certains reviendront peut-être pour une autre manche de la Fortnite World Cup, mais cela semble peu probable pour la plupart. Leurs héritages se perpétuent dans les archives Twitch et les vidéos YouTube, rappelant à tous ceux qui regardent leur impact sur le jeu.

