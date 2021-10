6 applications iPhone avec SharePlay à essayer après la mise à jour vers iOS 15.1

Lundi, Apple a finalement lancé iOS 15.1 et iPadOS 15.1. Non seulement ces mises à jour ont corrigé un certain nombre de bugs gênants pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, mais elles incluaient également quelques fonctionnalités qui n’étaient pas tout à fait prêtes pour iOS 15. L’ajout le plus notable était SharePlay, qu’Apple a présenté comme l’un des meilleurs d’iOS 15. fonctionnalités cet été. SharePlay permet aux utilisateurs de poursuivre les conversations FaceTime tout en regardant des films et des émissions, en écoutant de la musique et en partageant leurs écrans.

Maintenant qu’Apple a publié SharePlay, vous voudrez probablement l’essayer. Certaines applications d’Apple sont compatibles avec SharePlay, notamment Apple TV, Apple Music et Apple Fitness+. Mais de nombreux développeurs tiers intègrent également SharePlay à leurs applications dans iOS 15. Ci-dessous, nous allons rassembler certaines des applications les plus intéressantes de l’App Store qui utilisent SharePlay.

Applications avec prise en charge de SharePlay sur iOS 15

Apollo pour Reddit

Plutôt que de partager des liens Reddit avec vos amis toute la journée, pourquoi ne pas naviguer avec eux ? Apollo a ajouté une prise en charge complète de SharePlay avec sa dernière mise à jour. Lors d’un appel FaceTime, vous pouvez désormais partager le sous-titre que vous consultez, parcourir les fils de commentaires ensemble et même mettre en évidence des commentaires spécifiques. Apollo essaie de faire de la navigation sur Reddit une expérience communautaire.

Carotte Météo

Carrot Weather est l’une des applications météo les plus étranges et les plus populaires de l’App Store. Depuis la dernière version, vous pouvez désormais partager la météo avec vos amis lors d’un appel FaceTime. Carrot vous récompensera même avec des réalisations si vous profitez de SharePlay dans l’application.

Salle de concert numérique

Si vous êtes un fan de musique classique, vous payez peut-être déjà pour Digital Concert Hall. Vous pouvez désormais profiter des concerts avec vos amis et votre famille, car l’application a ajouté la prise en charge de SharePlay. Après la mise à jour vers iOS 15.1, vous pouvez regarder des concerts, des films et des interviews ensemble via FaceTime.

Flux : esquissez, dessinez, prenez des notes

La dernière mise à jour de Flow fait du dessin collaboratif une réalité à l’aide de SharePlay. Une fois que vous ouvrez l’application lors d’un appel FaceTime, tout le monde aura accès au document. Les traits apparaîtront en temps réel, de sorte que tout le monde sur l’appel FaceTime peut participer et converser en même temps.

Showtime et Paramount+

Lentement mais sûrement, chaque service de streaming sur iOS devrait prendre en charge SharePlay. En attendant, la sélection est un peu limitée, mais vous pouvez regarder des émissions et des films avec des amis sur Showtime et Paramount+. American Rust avec Jeff Daniels est actuellement diffusé sur Showtime, tandis que Paramount + a Guilty Party, Evil, iCarly et tout de Nickelodeon.