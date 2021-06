6 astuces Google Maps pour les cyclistes novices | La technologie

Le vélo est venu pour rester et il a de plus en plus de fidèles à travers le monde. Si vous souhaitez rejoindre le phénomène, vous trouverez ici 6 trucs et astuces pour les cyclistes débutants de Google Maps pour rendre le pédalage beaucoup plus facile.

De plus en plus de personnes se mettent en selle pour faire de l’exercice, se promener et même faire des courses et selon les dernières données collectées par Google Maps semble être une tendance mondiale qui a de plus en plus d’acolytes.

Cela ressort clairement des données collectées par la société Mountain View qui a intégré les itinéraires à vélo dans Google Maps il y a plus de 10 ans et indique clairement que les pays les plus cyclistes sont l’Allemagne, les États-Unis, les Pays-Bas, le Japon et la France .

Et qu’en est-il de l’Espagne ?

Eh bien quoi il se classe dixième au monde et septième en Europe, Barcelone étant le premier (numéro 20 dans le monde et 14 en Europe) suivi de Madrid (31 dans le monde et 19 en Europe) et fermant le podium de Valence (58 dans le monde et 33 en Europe).

La tendance est un peu à la hausse qui se reflète dans les plus de 150 000 kilomètres de pistes cyclables que Google a intégrés dans Maps et il indique également clairement que des itinéraires plus longs sont effectués, en particulier plus de 31% qu’il y a un an.

Maintenant, si vous êtes un débutant et que vous souhaitez rejoindre la vague, que pouvez-vous faire ? Voici 6 trucs et astuces de Google Maps pour les cyclistes qui veulent tirer le meilleur parti de leur loisir.

1. Trouvez facilement votre vélo de location

Google Maps est en mesure de vous offrir des informations en temps réel sur la disponibilité d’un vélo de location. De plus, pour vous faciliter la tâche, il vous indique combien de temps il lui faudra pour marcher.

Pour le moment, cette fonctionnalité est en pleine expansion, mais ils s’attendent à ce que d’ici la fin de l’année, de nouveaux partenaires se joignent à plus de 100 villes et plus de 25 pays dans des villes comme Amsterdam, Berlin, Barcelone et Boston.

2. Planifiez votre itinéraire pour ne gravir que les pentes que vous souhaitez

Lorsque vous établissez un itinéraire, Google Maps indique un itinéraire, mais il vous propose également les données d’altitude afin que vous puissiez calculer à l’avance les pentes possibles.

Comme vous pouvez l’imaginer, il vous suffit d’éditer la route pour la configurer à votre guise.

3. Partagez votre position en temps réel si vous partez en groupe

Si vous aimez rouler en peloton avec d’autres coureurs et que vous les perdez de vue, vous pouvez toujours partager votre position en temps réel avec eux pour éviter de perdre le contact.

4. Définissez des pauses en ajoutant des arrêts le long de l’itinéraire

Si vous allez faire face à un long itinéraire, il est préférable que vous établissiez certains arrêts pour manger ou vous reposer quelque chose et ainsi recommencer à pédaler avec une force renouvelée.

C’est aussi simple que de toucher les trois points dans le coin supérieur droit de l’application, de choisir les options d’itinéraire et de cliquer sur Ajouter un arrêt.

5. Roulez en toute sécurité à l’aide de la commande vocale Google Assistant

Vous n’aimez pas la chanson que vous écoutez ou vous souhaitez consulter votre itinéraire en temps réel sans descendre de vélo. Il est clair que l’utilisation du mobile peut se terminer par un accident, alors choisissez d’utiliser l’assistant Google pour pouvoir demander ce que vous voulez.

6. Ne jouez pas à cache-cache avec votre vélo

Si vous voulez savoir exactement où vous avez laissé le vélo, appuyez simplement sur le point bleu qui marque votre emplacement et cliquez sur l’option Enregistrer la place de parking.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Carlos Ferrer-Bonsoms Cruz.