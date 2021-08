6 astuces pour expulser les mouches et les moustiques de la maison sans utiliser d’insecticide ou d’appareils | La vie

in

Il est 4 heures du matin, il faut se lever tôt et un moustique vous réveille en permanence avec son bourdonnement. Vous vous endormez et le matin, vous êtes plein de piqûres. Cela doit être arrêté !

Les mouches et moustiques ils sont déjà présents une grande partie de l’année, mais ils sont surtout gênants en été.

Ils se posent sur la nourriture, sur votre corps, vous mordent, font du bruit la nuit, transmettent des maladies… Les mouches et les moustiques sont très ennuyeux, et il n’est pas facile de s’en débarrasser.

Notre collègue Irina Pérez de Business Insider a compilé quelques astuces pour expulser les mouches et les moustiques de la maison sans utiliser d’insecticide ou d’appareils électroniques. Nous allons jeter un coup d’oeil …

Appareil qui tue les moustiques sans avoir besoin d’utiliser des produits chimiques toxiques. Il utilise une lumière UV et un flux d’air pour attirer les moustiques, puis les aspire pour les piéger à l’intérieur.

Un simple ventilateur

Cette astuce de l’American Mosquito Control Association est l’une des plus simples, et elle est particulièrement pratique en été.

Faut juste allumer le ventilateur. Les insectes ne sont pas assez forts pour surmonter le fort courant d’air et ils ne s’approcheront pas de vous.

Dirigez le ventilateur vers la porte ou la fenêtre où les moustiques entrent, et ils ne vous dérangeront pas…

Sacs transparents avec de l’eau

Remplissez un sac transparent avec de l’eau et accrochez-le aux cadres de porte et de fenêtre. Les insectes voient leur reflet déformé dans le sac, ils pensent que c’est un prédateur, et ils s’enfuient…

Eau et vinaigre

Les mouches et les moustiques sont guidés par l’odorat. Et il y en a qui ne les aiment pas.

Mélanger l’eau et le vinaigre dans un récipient ouvert, et placez-le près des portes et des fenêtres. Les moustiques vont se retourner…

La prochaine fois que tu verras une araignée suspendu au plafond de votre chambre, ou tenté de pointer l’aspirateur sur ses toiles d’araignée, réfléchissez-y à deux fois. Ils sont bénéfiques pour la santé…

Plantes aromatiques

L’odeur dégagée par certaines plantes éloigne les insectes. Placez un pot avec un peu de basilic, de menthe ou de lavande plantée, dans une chambre ou un salon, et vous le garderez à l’abri des moustiques.

Citron et clous de girofle

C’est l’une de ces astuces maison que nos grands-mères utilisaient, mais cela fonctionne parfaitement, surtout la nuit, pendant que vous dormez.

Les mouches et les moustiques ne s’approcheront pas.

Bougies et encens

Brûlez une bougie ou de l’encens avec l’essence de citronnelle, citron, lavande, eucalyptus, laurier, romarin et basilic, et vous garderez une pièce exempte d’insectes pendant quelques heures.

Ils sont Astuces maison et pas chères pour effrayer les mouches et les moustiques, ce travail. Essayez-les !