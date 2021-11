6 astuces pour tirer le meilleur parti de la batterie de votre ordinateur portable sous Windows 11 | La technologie

Bien que les ordinateurs portables continuent d’avoir le grand problème de l’autonomie, les systèmes d’exploitation ont toujours différentes options pour prolonger la durée de vie de ces appareils. Aujourd’hui, nous vous en montrons quelques-uns pour Windows 11.

Faire dépasser les 4 heures de fonctionnement d’un ordinateur portable n’est pas chose aisée, peu importe à quel point chaque génération parvient à améliorer l’efficacité des composants.

Le problème, vous le savez bien, c’est que lorsque la consommation s’améliore, elle sert à lancer un nouveau produit plus puissant. Ce que cela fait, c’est que les ordinateurs portables deviennent de plus en plus puissants mais consomment en retour les mêmes watts au total.

Pour cette raison, autant les procédés sont améliorés et les puces affinées, autant les heures d’utilisation réelles restent les mêmes. Nous allons donc vous donner quelques astuces rapides pour améliorer la durée de vie de votre nouvel ordinateur portable avec Windows 11 :

Gardez l’ordinateur portable à jour : Les mises à jour corrigent les failles de sécurité, améliorent les performances, ajoutent de nouvelles fonctionnalités et, surtout pour nous, rendent le logiciel plus efficace, réduisant ainsi la consommation d’énergie.

Utiliser l’économiseur de batterie: Comme dans tous les Windows, Windows 11 dispose d’un économiseur de batterie qui élimine la synchronisation des e-mails, des calendriers et restreint l’activité des applications lorsque vous ne les utilisez pas activement.

Réduire la luminosité de l’écran: L’écran de votre ordinateur portable est responsable d’une grande partie de la consommation de la batterie et il existe plusieurs moyens de réduire cette consommation. Idéalement, nous n’avons jamais plus de 50% de la luminosité, car nous prenons ainsi soin de notre vue et de la durée de vie de la batterie.

Faites de Windows 11 un système d’exploitation sombre : Microsoft lui-même inclut comme conseil d’économie de batterie pour mettre le mode sombre. L’idée est de limiter la quantité d’énergie utilisée par l’écran, cette fois en utilisant des nuances plus sombres plutôt que des couleurs vives et éclatantes.

Nous vous montrons les moyens dont vous disposez actuellement pour installer Windows 11 officiellement et à partir de zéro, sans dépendre de Windows 10 ou de Windows Update pour quoi que ce soit.

Contrôlez la consommation électrique de Windows 11 : En plus de baisser la luminosité de l’écran, la deuxième option la plus utile est de réguler les plans d’alimentation. Sélectionnez basse consommation si nous sommes avec des tâches bureautiques, en mode équilibré pour les tâches plus exigeantes et en haute performance pour le travail ou les loisirs.

Le redémarrage régulier de l’ordinateur portable peut également aider : Cela ferme les programmes et les processus qui ne sont pas utilisés et ont été oubliés. En attendant, si vous n’utilisez pas Internet ou Bluetooth, vous pouvez économiser de la batterie en activant le mode avion.