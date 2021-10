6 astuces simples et rapides pour manger plus sainement | La vie

in

Manger plus sainement n’est pas seulement une intention. Cela prend aussi du temps que nous n’avons pas toujours. Ces recettes rapides vous aideront.

Faire une savoureuse pizza ou hot dog ne prend que quelques minutes. Mais si vous voulez préparer une salade variée, un ragoût de légumes ou d’autres aliments sains, il vous faut plein d’ingrédients frais, et un temps de lavage, de coupe et de préparation, ce que nous n’avons pas toujours.

La nutritionniste Jillian Kubala explique sur Healthline 6 astuces simples et rapides pour manger plus sainement presque sans effort.

Il s’agit de recettes simples ou rapides ajoutées que vous pouvez utiliser avec vos plats conventionnels, qui ne prennent pas de temps, il n’y a presque pas de préparation, et vous ne gâchez pas les bols ou les casseroles en préparant les choses séparément.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Ce sont des conseils très faciles à suivre, qui peuvent vous sortir de l’empressement lorsque vous êtes pressé et que vous ne voulez pas recourir au Yatekomo classique.

Essayez-les, car ils en valent la peine. Et vous n’avez pas à renoncer au goût !

Patate douce

Les patate douce Elle est plus sucrée que les pommes de terre, elle peut donc être utilisée pour manger sain et facile, sans sacrifier le goût.

Faites rôtir une ou plusieurs patates douces au four et remplissez-les de légumes sautés, de poulet grillé ou de fromage, avec votre sauce préférée. Rapide à préparer et très savoureux.

Bols de Gano

Les bols à grains ils sont faciles à préparer et très nutritifs. Ils fournissent une grande quantité de minéraux et de fibres.

cuisiner une poignée de céréales (riz brun, quinoa, millet) et ajouter la protéine que vous aimez le plus: du poulet grillé ou cuit, un œuf au plat ou à la coque, des crevettes, du saumon, etc.

Terminez avec votre sauce préférée, ou juste un peu d’huile d’olive et de citron.

Frittata

La frittata est similaire à l’omelette espagnole aux pommes de terre, mais au lieu d’utiliser des pommes de terre, des légumes sont utilisés.

Si vous avez l’habitude de manger une ou plusieurs fois par semaine une omelette aux pommes de terre ou une omelette française (œuf seulement), remplacez au moins un de ces plats par une frittata.

Guide pour découvrir quelle échelle est la meilleure pour vous. Nous vous proposons un comparatif avec des échelles de différents modèles à des prix abordables.

C’est aussi simple que d’ajouter à l’œuf, lorsque vous le battez, un ingrédient végétal : asperges, épinards, patates douces, courgettes, oignons, brins de brocoli, champignons ou tomates. Vous pouvez également ajouter un peu d’herbes, d’épices, de saumon ou de poulet.

C’est un repas nutritif et savoureux, sans trop de calories.

Des salades qui remplissent

Le problème avec de nombreuses salades est que ils ne rassasient pas trop, ils ne peuvent donc pas être utilisés comme seul aliment.

Vous pouvez résoudre ce problème si tu ajoutes des protéines. Préparez votre salade préférée et ajoutez des morceaux de poulet grillé, de patate douce, d’œuf à la coque, de saumon, de haricots cuits, etc.

La salade vous satisfera bien plus, et vous n’aurez rien d’autre à manger.

Pâtes aux légumes

La plupart des gens préparent des spaghettis ou des macaronis rapides avec des tomates frites et du fromage râpé.

Remplacez les pâtes blanches par des pâtes de blé entier, et remplacez la tomate et le fromage par du poulet grillé ou des pois chiches. Ajoutez un légume, comme des épinards, et une sauce comme du pesto, de la marinara ou de l’huile d’olive.

Ce sera toujours savoureux, et c’est beaucoup plus sain.

Curry

Pour ajouter de la saveur aux repas sains, le curry est une excellente option. Cette épice épicée peut être utilisée à la place du sel et possède également des propriétés saines. Et ça va avec presque tout.

Le choix évident est de l’utiliser avec du poulet grillé, mais il peut également être utilisé avec des pois chiches, des patates douces, du riz ou du quinoa.