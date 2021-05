6 autres méchants de Spider-Man qui méritent leur propre film

Felicia Hardy, le chat noir

Il a été question d’un film Black Cat se déroulant chez Sony Pictures, ainsi que d’une histoire de Silver Sable (ou, si l’on peut en croire les rumeurs, d’un script d’équipe). Quoi qu’il en soit, The Black Cat pourrait être présenté comme un criminel slinky brandissant une image de cambriolage de type Oceans Eight qui se trouve juste dans l’univers de Spider-Man. Felicia Hardy est une voleuse professionnelle et la meilleure dans ce qu’elle fait. Mais changer soit les objets qu’elle doit voler, soit ses motivations pour le voler, pourrait vraiment augmenter les enjeux d’une fonctionnalité de Black Cat. De plus, Hardy finit par être un intérêt amoureux dangereux pour Spider-Man, et cela pourrait être une ride intéressante pour Peter Parker de Tom Holland.