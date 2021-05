6 autres personnages et histoires Marvel qui ont besoin de leur propre émission de télévision Disney +

L’ancien

Je vais être honnête – au début, je ne pensais pas que le docteur Strange allait être bon, même en tant que fan de Harry Potter et fan de Scarlett Witch. Cependant, dès que j’ai vu le film, j’ai su que je m’étais creusé un trou parce que c’était en fait vraiment bon et extrêmement intéressant, y compris des effets visuels et une cinématographie incroyables. J’étais abasourdi.

Cependant, une question que j’avais – ou plutôt plusieurs questions que j’avais – tournait autour de l’Ancienne. Nous ne l’avons pas beaucoup vue. Nous l’avons vue dans le film ainsi que Avengers: Fin de partie mais ensuite elle est juste… morte. Comme ça. Sans aucune histoire réelle et pleinement développée derrière elle. Pour quelqu’un qui est extrêmement puissant, je pense qu’elle mérite une émission de télévision pour montrer ses pouvoirs et son histoire avant de rencontrer Stephen Strange.

Je veux en savoir plus sur ses vies passées, sa vie maintenant, partout où son esprit l’a emmenée – il y a tellement de possibilités avec ce personnage.