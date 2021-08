6 cabriolets que vous pouvez acheter cette année pour moins de 35 000 euros | Moteur

En extérieur sans laisser de rein : les 6 meilleures voitures décapotables à acheter en 2021 pour moins de 35 000 euros.

Un cabriolet est une voiture de luxe, on l’admet, mais cela ne veut pas dire qu’il faut laisser une fortune pour pouvoir circuler à découvert. Nous vous apportons le 6 meilleures voitures décapotables à acheter en 2021 pour moins de 35 000 euros

Abarth 500C

Pour opter pour le cabriolet 500 normal, mieux vaut se tourner vers l’Abarth, qui a une image beaucoup plus sportive, elle est aussi assez abordable (à partir de 18 651 euros) et a plus de punch, puisque dès le 595C développe 145 ch et, selon le budget, il permet même d’opter pour des séries spéciales comme l’Escorpioneoro de 165 ch.

Fiat 500C électrique

Si on parle de Fiat, qu’elle soit électrique, qui est l’aboutissement de la 500 et de sa vocation urbaine. Le format désormais classique avec un toit coulissant en toile, mais en plus d’être zéro émission. La version d’accès, avec 118 CV de puissance, est disponible à partir de 28 620 euros, dispose d’un label ZÉRO et d’une autonomie de 311 kilomètres, ce qui n’est pas l’une des plus importantes du marché actuel, mais elle est intéressante pour un modèle éminemment cosmopolite de utilisation.

Smart Fortwo Cabrio EQ

Smart a été l’une des premières marques à adopter la nature électrique comme marque de fabrique, ce qui est logique si l’on tient compte du fait qu’elle se consacre à la fabrication de petites voitures. Ils partagent tous le même moteur, un bloc de 82 ch, mais dans la Fortwo Cabrio, il est plus agréable de sortir. Il est disponible à partir de 27 465 euros, mais il faut garder à l’esprit que son autonomie de 180 kilomètres est quelque peu limitée.

Mazda MX-5

La Mazda MX-5 est généralement ce cabriolet réalisable dont rêvent de nombreux passionnés de moteur, qu’il soit d’occasion (vraiment abordable) ou neuf. Ces derniers sont un peu plus chers, mais avec une capote ils sont disponibles à partir de 27 558 euros, bien qu’avec la finition de base et le moteur d’accès, 132 ch ; tout le reste est hors budget.

Mini Cabriolet

La Mini a un style inimitable et avec le budget de 35 000 euros, il est possible d’en profiter en plein air dans pratiquement toutes les versions de sa gamme, à l’exception du tout-puissant JCW. Cela signifie que vous pouvez même opter pour le moteur de 178 ch qui équipe la Cooper S.

Volkswagen T-Roc Cabriolet

Volkswagen a réussi à frapper la clé pour créer un SUV avec une carrosserie décapotable, une combinaison qui à travers l’histoire n’a pas toujours eu de bons résultats. Il rentre au cheveu dans le budget (à partir de 30 540 euros), mais même dans sa configuration de base avec la finition d’accès on parle d’un modèle à l’esthétique imposante, qui fait tourner les têtes, et équipé d’un moteur de 110 ch. De plus, il est même possible d’opter pour le moteur de 150 ch.

Cet article a été publié dans Autobild par Mario Herráez.