6 cadres de narration TikTok à prendre en compte dans votre approche marketing [Infographic]

Vous cherchez à ajouter TikTok à votre mix marketing numérique, mais vous ne savez pas par où commencer et quels types d’approches de contenu fonctionneront le mieux pour vos produits ?

La clé du succès sur TikTok réside dans la création de contenu qui ressemble aux autres clips TikTok. Les publicités trop produites seront simplement ignorées et les publicités flagrantes et perturbatrices sont moins efficaces dans l’application. Le conseil général de la plate-forme est que vous devez vous aligner sur les autres contenus apparaissant dans les flux d’utilisateurs, afin qu’ils soient naturels et plus attrayants.

Alors, comment pouvez-vous le faire tout en maximisant la valeur promotionnelle ?

Cette semaine, TikTok a publié un aperçu de six des techniques promotionnelles TikTok les plus efficaces, basées sur des approches de marque. Vous pouvez lire l’aperçu complet de TikTok, y compris des exemples vidéo, ici, mais nous avons également rassemblé les six options dans l’infographie ci-dessous, ce qui peut aider à éclairer votre stratégie marketing TikTok.

Et avec la plate-forme qui atteint le milliard d’utilisateurs, cela vaut vraiment la peine d’être envisagé.