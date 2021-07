6 caractéristiques d’une bonne action à long terme

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Bonjour à tous, merci d’être revenu sur mon blog. J’espère que vous avez trouvé mon dernier blog intéressant et utile, où j’ai couvert « Comment investir comme Warren Buffett ».

Dans ce blog, je vais vous montrer les caractéristiques dont vous devez être conscient lorsqu’il s’agit d’une bonne action à long terme, car ces actions peuvent vous donner un rendement plus élevé et plus cohérent plus vous les gardez longtemps.

Warren Buffett et d’autres défenseurs de l’investissement axé sur la valeur n’hésitent pas à souligner que vous devez être prêt à maintenir le cap pendant une période prolongée pour tirer parti des choix d’actions de valeur. Parfois, cela peut prendre même plus de 10 ans.

Il est important de pouvoir séparer les entreprises d’investissement à long terme des entreprises à court terme. Pour trouver un stock que vous pouvez avoir pendant 10 ans ou plus, il est important de connaître les caractéristiques de ces stocks. Heureusement, il y a plusieurs qualités que ces jeux à long terme partagent souvent.

Les actions à long terme partagent souvent ces caractéristiques :

Les entreprises simples qui fabriquent des produits ou des services qui ont résisté à l’épreuve du temps sont souvent de bons investissements à long terme. Quelques exemples de tels produits incluent le dentifrice, le papier hygiénique, les fournitures de bureau, les banques et les compagnies d’assurance.

· Bon nombre de ces entreprises peuvent être considérées comme « ennuyeuses », mais ces produits et services existent depuis un certain temps et continueront d’être importants.

· Les entreprises de haute technologie ne satisfont souvent pas à cette exigence, à moins qu’elles ne soient très bien établies. Microsoft serait un très bon exemple, mais AOL, qui existe toujours (oui, vraiment), n’est plus l’entreprise qu’elle était à la fin des années 90.

Les entreprises avec un endettement minimal et une bonne trésorerie sont susceptibles de survivre même lorsque l’économie vacille. Ces sociétés sont souvent inébranlables et versent des dividendes constants. Les paiements de dividendes proviennent de revenus supérieurs et supérieurs à ce dont l’entreprise a besoin pour prospérer ou se développer.

· L’entreprise est-elle évaluée équitablement ? Dans quelle mesure la concurrence au sein d’un même secteur est-elle proche des prix ? C’est l’endroit idéal pour utiliser le ratio cours/bénéfice (ratio P/E) dans votre analyse.

Les bénéfices sont-ils affectés par la vigueur de l’économie? Si oui, pour combien ? Lorsque les profits ont chuté dans le passé, comprenez-vous pourquoi ? Les revenus ont-ils augmenté au cours des 10 dernières années? Peut-on raisonnablement s’attendre à ce qu’ils continuent d’augmenter ?

· Les Les investisseurs axés sur la valeur pensent qu’en fin de compte, le prix suit les bénéfices. Il va de soi que la croissance des bénéfices à long terme entraînera des gains à long terme du cours des actions.

Si vous regardez les entreprises populaires aujourd’hui, vous verrez que la plupart d’entre elles occupaient une certaine position dans le passé. Une entreprise n’a soudainement pas cette caractéristique. Beaucoup de ces entreprises ont existé pendant l’enfance de vos parents ou grands-parents.

· Quelle est la performance de l’entreprise dans les économies pauvres ? Si vous avez mal performé, êtes-vous toujours sensible aux mêmes conditions économiques ?

Les dirigeants de ce type d’entreprise n’ont rien à faire de spectaculaire. Ils dirigent juste le bateau doucement et évitent de faire l’imbécile. Le facteur humain est imprévisible, une gestion solide est donc importante.

Les meilleures entreprises n’ont peut-être pas besoin d’une bonne gestion, mais c’est quand même bien de l’avoir.

S’agit-il d’une main-d’œuvre bon marché, d’une nouvelle technologie ou du paiement d’une dette imminente ? La concurrence est-elle en mesure de rendre la vie difficile à l’entreprise ?

Jouez à l’avocat du diable et essayez d’inventer un scénario qui pourrait mener au désastre. Quelle est la probabilité que ce scénario se produise ?

· Il est important de comprendre les inconvénients pour évaluer les avantages. Quel est le niveau de risque requis pour accéder aux gains potentiels ?