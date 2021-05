6 chansons crypto-centriques que vous n’avez peut-être pas entendues

Compartir

Alors que l’industrie de la crypto-monnaie est principalement axée sur la technologie et les données, les personnes qui habitent notre secteur ne manquent pas de créativité. Cela se voit non seulement dans les diverses solutions et inventions qu’ils créent, mais aussi dans leurs œuvres artistiques (et souvent humoristiques).

Au fil des ans, les gens de l’espace crypto ont créé des chansons basées sur la technologie distribuée, ainsi que leurs blagues et leur humour. Certaines de ces chansons sont des parodies de grands succès, remplacées par des paroles cryptographiques, tandis que d’autres sont des originaux exclusifs à l’industrie des actifs numériques.

Voici plusieurs chansons axées sur la cryptographie qui valent la peine d’être écoutées.

“Bitcoin s’il vous plaît allez sur la lune”

Un classique dans l’espace crypto, “Bitcoin pls go to moon” est venu après que Bitcoin (BTC) a chuté de manière significative de prix après sa course haussière en 2017. La chaîne YouTube 1thousandx a publié ce travail lyrique le 6 novembre 2018 La chanson exhorte Bitcoin à monter dans prix et “arrêtez de vous écarter maintenant”. Au moment de la chanson, Bitcoin s’échangeait plus de 10000 USD en dessous de son niveau record de près de 20000 USD et se consolidait dans cette fourchette depuis une période de temps remarquable, selon les données de TradingView. La chanson présentait les sentiments des personnalités de l’industrie de la cryptographie Michael Novogratz et Tone Vays.

“Banksters Paradise (une chanson Bitcoin)”

Une chanson publiée par la chaîne YouTube Renegade Investor, “Banksters Paradise (A Bitcoin Song)” est une parodie du “Gangsta’s Paradise” de Coolio. La parodie décrit le monde comme un terrain de jeu pour les banquiers dans une atmosphère d’impression monétaire et d’inflation, pointant vers Bitcoin comme une solution.

“BLOCKCHAINIAN RHAPSODY”

La chanson de Queen “Bohemian Rhapsody” est l’une des œuvres lyriques les plus populaires au monde. Une chaîne YouTube connue sous le nom de Crypto Karaoke a fait une parodie de la chanson crypto-centrique. “Les marchés haussiers arrivent, les marchés haussiers partent, HODL haut, HODL bas”, les paroles de la chanson incluent, contrairement à la chanson originale: “Easy come, easy go, little high, little low”. La ligne remaniée rend hommage à HODL, un terme populaire dans l’espace crypto. Bien que le terme n’ait pas de définition fixe, il est généralement utilisé pour désigner la détention d’actifs indépendamment des fluctuations du marché.

“Old Town Road (version Bitcoin)”

YouTuber Lil Bubble s’est taillé une place en parodiant des chansons cryptographiques. Le créateur a réalisé de nombreuses parodies de chansons basées sur l’industrie de la cryptographie. Les vidéoclips présentent souvent une personne dansant dans une combinaison spatiale, une référence à l’imagerie courante de l’industrie des actifs allant «sur la lune».

La chanson la plus populaire de YouTuber en termes de points de vue sur la plate-forme de médias sociaux est son interprétation de “Old Town Road” de Lil Nas X. La parodie aborde de manière comique les difficultés à investir et à conserver des actifs dans l’espace cryptographique pendant les creux.

“HODL GANG”

L’artiste musical Chris Record a publié une foule de contenus différents sur sa chaîne YouTube, Chris Record TV, y compris des œuvres musicales. Bien qu’elle ne se concentre pas directement sur la crypto, la chaîne a publié quelques créations de crypto musical. Une de ces vidéos transforme la chanson “Gucci Gang” de Lil Pump en un remix de rap Bitcoin intitulé “HODL GANG”. Sorti en décembre 2017, près du sommet du précédent marché haussier de la crypto, la chanson parle de divers aspects de l’investissement dans les crypto-monnaies, de l’histoire des crypto-monnaies, etc.

“BITCONNECT EDM REMIX”

Maintenant disparu, Bitconnect était une arnaque cryptographique qui a prévalu lors de la course haussière de la crypto-monnaie de 2017. Bitconnect a organisé un événement au cours duquel Carlos Matos, l’un des investisseurs du projet, a prononcé un discours qui a commencé par des chants exubérants, des cris et une émission hilarante. Par la suite, le discours a été transformé en contenu digne d’un mème. Grâce à sa chaîne YouTube, l’artiste musical Dylan Locke a créé une musique de danse électronique, ou EDM, chanson basée sur le discours de Matos.

Ce ne sont là que quelques exemples du talent créatif comique et musical de l’industrie. Alors que les crypto-monnaies continuent de gagner une large attention, nous ne pouvons qu’espérer que les teintes douces continueront à proliférer dans les années à venir.