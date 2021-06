6 choses à garder à l’esprit lors du choix d’une carte de crédit

La plupart des cartes de crédit sont également assorties d’avantages, de privilèges et d’installations en plus des avantages de base tels que les remises en argent et les points de récompense, et vous devez choisir une carte dont les avantages supplémentaires vous plaisent le plus.

Si vous pensez qu’une carte de crédit n’est qu’un autre outil de paiement, vous vous trompez peut-être. Une utilisation intelligente et disciplinée des cartes de crédit pourrait vous aider à économiser davantage sur vos dépenses et à enrichir vos expériences de style de vie gratuitement si vous continuez à régler vos cotisations à temps pour éviter les frais d’intérêt (généralement compris entre 3 % et 4 % par mois) et si vous n’avez pas à payer de frais d’adhésion pour la carte.

Cela étant dit, choisir une carte de crédit dont les avantages correspondent à vos habitudes de dépenses et à votre budget uniques est essentiel pour maximiser la valeur de vos dépenses par carte. Donc, si vous envisagez d’obtenir une carte de crédit, voici quelques points importants à garder à l’esprit lorsque vous comparez vos options.

1. Admissibilité

La plupart des banques du pays proposent plusieurs variantes de cartes de crédit. Cependant, vous pourriez ne pas être admissible à toutes les cartes de crédit disponibles. Certaines variantes de cartes ont des exigences élevées en matière de revenu et de pointage de crédit. Le fait est que vous devez toujours rechercher et comparer les cartes de crédit en fonction de votre éligibilité et éviter de demander des cartes pour lesquelles vous n’êtes pas éligible afin de minimiser les risques de rejet de la demande et une baisse inutile de votre pointage de crédit en raison des enquêtes difficiles dans le processus.

2. Alignement des avantages de la carte avec vos habitudes de dépenses

De plus, toutes les cartes de crédit auxquelles vous avez droit ne seraient pas les mieux adaptées à vos besoins. Les cartes de crédit offrent différents types d’avantages de base tels que le cashback, les points de récompense, les miles aériens, etc. Cependant, vous devriez idéalement choisir une carte dont les avantages correspondent à vos habitudes de dépenses. Par exemple, si vous ne possédez pas de voiture et prévoyez d’utiliser votre carte principalement pour des achats en ligne, vous devez choisir une carte qui offre des remises en argent ou des points de récompense supplémentaires sur les achats en ligne et non des recharges de carburant !

L’alignement des avantages de base de la carte avec les catégories de dépenses fréquentes est important pour maximiser les avantages. Vous devriez également lire les petits caractères pour obtenir une clarté complète sur les avenants d’avantages tels que le plafonnement des remises en argent, les options d’échange de points de récompense et les taux de conversion, etc. et essayez d’évaluer la proposition de valeur réelle de ses avantages pour affiner davantage votre sélection.

3. Budget

Supposons maintenant que vous ayez sélectionné quelques cartes en fonction de vos catégories de dépenses préférées, mais comment déterminer celle qui vous convient le mieux ? Vous devez choisir l’option qui vous permet de maximiser les avantages de la carte tout en respectant votre budget mensuel pour les dépenses de la carte. Par exemple, si votre budget mensuel de dépenses de carte est de Rs 20 000, vous devriez opter pour une variante qui offre, disons, une remise en argent de 10 % pour les dépenses éligibles jusqu’à Rs 20 000. Cela pourrait facilement vous aider à économiser 2 000 Rs par mois (ou 24 000 Rs par an) sur vos dépenses.

Si une autre carte offre les mêmes avantages, mais que le seuil d’exigence de dépenses est plus élevé à Rs 40 000, votre budget ne vous permettra pas de maximiser les avantages de la carte. Le fait est que vous ne devez jamais dépasser votre budget pour les dépenses par carte afin de maximiser les avantages et de vous assurer que vous êtes en mesure d’effacer facilement votre impayé total pendant la période sans intérêt à chaque cycle de facturation.

4. Limite de crédit

Les banques déterminent la limite de crédit liée à un compte de carte de crédit en fonction des revenus et de la cote de crédit du demandeur, entre autres considérations. Cela signifie que différentes banques peuvent vous proposer différentes limites de crédit liées aux cartes de crédit en fonction de votre revenu et de votre pointage de crédit. Mais vous voudrez peut-être opter pour une variante de carte qui a une limite de crédit élevée. Cela vous aiderait à maintenir votre taux d’utilisation du crédit bien en dessous de la barre des 30 %, ce qui est de très bon augure avec une bonne cote de crédit.

Notez, cependant, qu’une limite de crédit élevée ne signifie pas une licence à dépenser au-delà de votre budget. Cela vous donne juste un peu plus de latitude si vous avez un besoin urgent de dépenses importantes, cela protège votre pointage de crédit et augmente également votre éligibilité à demander des variantes de carte de crédit premium à l’avenir.

5. Frais annuels

Bien que les cartes de crédit sans frais annuels ne manquent pas sur le marché, ce ne sont parfois que les variantes de base avec des avantages limités. Ainsi, si vous recherchez une carte de crédit premium avec des avantages améliorés, vous pouvez envisager une variante dont les frais annuels n’affectent pas votre budget et, plus important encore, lorsque les avantages d’utilisation dépassent les frais d’adhésion. En outre, de nombreuses cartes de crédit à frais annuels sont également assorties d’objectifs de dépenses annuelles – si votre budget vous permet d’atteindre ces objectifs, vos frais annuels seront automatiquement supprimés lors du renouvellement.

6. Avantages, privilèges et installations supplémentaires

La plupart des cartes de crédit sont également assorties d’avantages, de privilèges et d’installations en plus des avantages de base tels que les remises en argent et les points de récompense, et vous devez choisir une carte dont les avantages supplémentaires vous plaisent le plus. Ces avantages supplémentaires pourraient être une assurance voyage gratuite, des accès gratuits aux salons, des cadeaux d’adhésion, la possibilité de contracter un prêt contre votre carte de crédit, des facilités EMI faciles, des remises spéciales ou des offres promotionnelles lorsque vous achetez pour des marques particulières ou sur des sites de commerce électronique spécifiques, offres spéciales sur les réservations d’hôtels et dans certains restaurants, etc. selon la variante de la carte. Ces avantages attrayants pourraient encore adoucir votre expérience d’utilisation d’une carte de crédit. Alors, ne les ignorez pas.

En conclusion, il peut être un peu difficile de trouver une carte de crédit qui coche toutes ces cases en même temps – cependant, une carte qui incite largement vos principales catégories de dépenses tout en respectant votre budget et offre un large éventail d’avantages et de privilèges utiles. pourrait être assez bon aussi. Mais quelle que soit la variante de carte que vous choisissez, assurez-vous de dépenser intelligemment et de rester dans la limite de vos moyens pour éviter facilement les frais d’intérêt et un pointage de crédit affecté.

(L’écrivain est co-fondateur et PDG, BankBazaar.com)

