6 choses à savoir avant la date de sortie d’ARKX ETF

Le très attendu ARKX ETF de Cathie Wood sera lancé demain en tant que FNB d’exploration spatiale Ark (CHAUVES-SOURIS:ARKX), et l’enthousiasme grandit autour de ce fonds négocié en bourse. C’est en partie parce que la date de sortie de l’ARKX ETF survient près de deux ans après le dernier lancement du fonds de Wood.

Il s’agit d’un autre FNB activement géré qui vise à offrir aux investisseurs un potentiel de hausse à long terme. Cette fois, la société propose aux investisseurs un ETF ciblé sur les actions d’exploration spatiale. En effet, selon Cathie Wood, ces entreprises innovantes continuent de bénéficier d’une forte demande aujourd’hui et devraient surperformer à long terme.

Par conséquent, examinons ce que cet ETF est censé détenir et pourquoi l’intérêt des investisseurs est si élevé.

ARKX ETF: Un pari sur la course spatiale, en quelque sorte

Avant la date de sortie de l’ARKX ETF, voici quelques bribes qui devraient être intéressantes:

Selon le prospectus du fonds, quatre catégories de sociétés seront incluses dans cet ETF. Celles-ci couvrent les secteurs suivants: sociétés aérospatiales orbitales, sociétés aérospatiales suborbitales, sociétés de technologies habilitantes et sociétés bénéficiaires de l’aérospatiale. En effet, les investisseurs sont enthousiasmés par ce que sera le huitième fonds de Wood. Le gestionnaire de fonds espère capitaliser sur l’augmentation des investissements dans les SPAC dans le secteur spatial ces derniers temps. Environ 20% du fonds sera concentré dans Trimble (NASDAQ:TRMB), L’ETF d’impression 3D (CHAUVES-SOURIS:PRNT) et Kratos Defence & Security (NASDAQ:KTOS). Aditionellement, Vierge Galactique (NYSE: SPCE) seront inclus dans ce fonds. Il devrait avoir une pondération de 1,95%, en dehors des 10 principaux titres de ce fonds. Ce fonds espère renverser la tendance d’une rotation croissance-valeur sur le marché aujourd’hui. En effet, certains investisseurs peuvent craindre que divers autres Arche les fonds ont sous-performé le marché cette année. Au cours des six derniers mois, une série de nouvelles entreprises liées à l’espace sont entrées en bourse. En conséquence, il semble que Wood sera à la recherche d’ajouter les noms de croissance de la meilleure qualité à son portefeuille à l’avenir.

