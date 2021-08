6 choses que la saison 3 de Titans se passe si bien, et 3 choses qu’elle ne fait pas

À droite : Titans Nails The Fight Choreography

Parce que Titans reste plus ancré dans son action de super-héros que beaucoup d’autres projets de renom, ses scènes de combat reposent heureusement davantage sur une chorégraphie serrée que sur un CGI boueux. Certes, le montage peut parfois être un peu plus rapide et saccadé que je ne le préférerais, mais il est toujours rafraîchissant de voir de vrais coups de poing et des coups par opposition à des personnages jetés à travers des bâtiments et survivant à d’innombrables explosions. Sur la base de rien, j’espère que la saison 3 nous donnera Nightwing de Brenton Thwaites dans un combat d’un épisode, filmé en un seul plan, comme le combat de couloir de Daredevil. Juste… pour un épisode entier, au cas où cette partie aurait besoin d’être répétée.