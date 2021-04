6 choses que nous voulons voir de la série Asus Zenfone 8

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

La série Asus Zenfone est l’une des lignes phares les plus sous-estimées depuis quelques années maintenant. Le Zenfone 5Z a offert une expérience phare abordable tandis que le Zenfone 6 a fait monter la barre à cet égard et nous a donné une configuration de caméra inversée.

L’année dernière, Asus a suivi le Zenfone 7 et le Zenfone 7 Pro, en s’appuyant sur les bases instables de son prédécesseur. Il ne fait aucun doute qu’Asus travaille maintenant sur le Zenfone 8, et nous avons une liste de souhaits d’ajustements et d’ajouts que nous aimerions voir.

1. Une meilleure politique de mise à jour

Samsung, Google et OnePlus sont généralement les meilleurs chiens pour les mises à jour de micrologiciel et de sécurité, mais Asus est en bas de la liste. Par exemple, la série Zenfone 7 n’a commencé à recevoir la mise à jour stable d’Android 11 qu’à la fin du mois de mars. Et ce n’est pas comme si la firme taïwanaise avait une tonne d’autres téléphones à mettre à jour en premier.

Nous aimerions voir les téléphones Zenfone 8 obtenir un meilleur engagement envers les mises à jour du système. Même la politique standard de deux mises à jour de la version Android et de trois ans de correctifs de sécurité serait la bienvenue si l’entreprise pouvait les déployer en temps opportun. Mais les goûts de Samsung et Google ont augmenté la mise à cet égard avec trois ans de mises à jour de version aussi, donc Asus devrait vraiment intervenir ici aussi.

2. Gardez les caméras flippy (ou tirez un Mi 11 Ultra)

La configuration de la caméra flippy est-elle la meilleure chose à propos des gammes Zenfone 6 et Zenfone 7? Il est difficile de dire le contraire, car il se démarque vraiment des appareils habituels équipés d’une encoche et d’un perforateur. Ce mécanisme permet une expérience plein écran mais offre également quelques avantages pratiques. Il y a l’exemple évident de l’accès à des caméras selfie de meilleure qualité, mais le pivot motorisé signifie également que vous pouvez prendre des panoramas sans réellement déplacer le téléphone.

Nous espérons qu’Asus conservera la configuration de la caméra inversée sur la gamme Zenfone 8, car c’est toujours une fonctionnalité hors du commun aujourd’hui. En disant cela, la résistance à l’eau est difficile à mettre en œuvre avec un mécanisme comme celui-ci. Si la société ressent vraiment le besoin d’abandonner cette fonctionnalité, j’espère qu’elle ajoute un écran secondaire à l’arrière comme le Mi 11 Ultra. Ce n’est pas aussi cool ni aussi pratique qu’un système de retournement, mais il permet toujours des selfies de haute qualité.

3.Rendez-le au moins résistant aux éclaboussures

L’un des plus gros inconvénients du mécanisme de caméra à retournement de la gamme Zenfone est qu’il rend la résistance à l’eau beaucoup plus difficile qu’un smartphone traditionnel. Par conséquent, nous comprenons pourquoi une classification IP significative n’est pas disponible sur les Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro.

Néanmoins, nous aimerions voir Asus implémenter au moins la résistance aux éclaboussures, que ce soit via une classification officielle IP53 ou avec un simple revêtement résistant aux éclaboussures. Ce ne serait pas la première fois que nous voyons un design éclectique avec des mesures de protection contre l’eau, car le Motorola Razr 5G pliable a un revêtement hydrofuge. Espérons qu’Asus est plus ambitieux qu’un simple revêtement et nous donne une certaine tranquillité d’esprit.

4. Une version de base moins chère (ou donnez-nous un modèle Lite)

Nous aimerions vraiment voir Asus livrer une base Zenfone 8 moins chère, même si l’entreprise doit faire des compressions pour y arriver. La société pourrait abandonner le téléobjectif et / ou proposer un SoC Snapdragon 870 moins cher pour réduire son prix.

Alternativement, Asus pourrait sortir un Zenfone 8 Lite encore moins cher et réduit dans quelques domaines supplémentaires (par exemple, offrant un chipset Snapdragon 780G, moins de RAM) pour plonger sous la barre des 499 €. Une fuite potentielle plus tôt cette année indique un Zenfone 8 Mini en préparation, doté d’un écran OLED de 5,9 pouces.

5. Augmentez la vitesse de chargement

La série Zenfone 7 offrait des batteries de 5000 mAh, un peu comme nous l’avons vu sur le Zenfone 6. Cela signifie que deux jours d’utilisation devraient être possibles, ou au moins une journée complète d’utilisation intensive. Dans tous les cas, vous ne devriez pas avoir besoin de charger le téléphone très souvent.

Nous sommes heureux de voir Asus apporter une charge filaire 30W aux téléphones de l’année dernière, car la charge 18W du Zenfone 6 était très lente même en 2019. Mais un élément de notre liste de souhaits Asus Zenfone 8 est une charge filaire encore plus rapide. Après tout, il faut environ 90 minutes pour charger les produits phares de 2020.

Espérons qu’Asus offre des vitesses de charge en watts plus élevées et / ou optimise sa solution de charge actuelle de 30 W pour permettre des temps de charge plus rapides. Il y a de l’espoir pour des vitesses améliorées, car le ROG Phone 5 de la société a adopté une charge de 65 W capable d’atteindre 100% de jus en seulement 55 minutes.

6. Chargement sans fil

En plus d’une charge filaire plus rapide, nous aimerions voir Asus apporter des capacités de charge sans fil à la série Zenfone 8. Cela n’a pas nécessairement besoin d’être sur les deux modèles, car la société taïwanaise pourrait théoriquement limiter la charge sans fil à la variante Pro plus premium.

Personnellement, je ne suis pas un grand fan de la charge sans fil car je préfère de loin une charge filaire plus rapide. Mais vous vous attendez certainement à voir une recharge sans fil sur un téléphone lorsque vous payez 800 € pour cela, comme le Zenfone 7 Pro.

Voilà pour notre regard sur notre liste de souhaits Asus Zenfone 8! Nous avons également quelques mentions honorables, telles que le rendre moins encombrant (le Zenfone 7 Pro pèse plus que le Galaxy S21 Ultra) et l’amélioration du matériel / logiciel de l’appareil photo. Qu’aimeriez-vous voir de la série Zenfone 8? Répondez à notre sondage et assurez-vous de laisser un commentaire.