6 choses que nous voulons voir du produit phare de Xiaomi 2022

Eric Zeman / Autorité Android

Le Xiaomi Mi 11 a été le premier téléphone Snapdragon 888 annoncé n’importe où, révélé en décembre 2020 et lancé sur les marchés mondiaux au début de 2021. Le produit phare de Xiaomi offrait un certain nombre de fonctionnalités exceptionnelles, notamment un écran OLED QHD + 120 Hz, des haut-parleurs Harman Kardon et un câblage rapide. et recharge sans fil.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de domaines à améliorer, car il y a certainement quelques façons dont Xiaomi aurait pu faire mieux. Voici donc ce que nous aimerions voir du Xiaomi Mi 12.

1. Résistance à l’eau

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Xiaomi a été plutôt opposé à offrir une résistance à l’eau à part entière sur ses téléphones jusqu’à cette année. Le Mi 11 Ultra (voir ci-dessus) et le Mi 11 Pro uniquement en Chine ont tous deux résisté à cette tendance, offrant ainsi une résistance à l’eau IP68. Malheureusement, le Mi 11 standard n’a pas d’indice IP67 ou IP68.

Nous espérons cependant voir une bonne résistance à l’eau arriver au Mi 12 standard en 2022, car cette fonctionnalité est devenue plus courante dans les segments phares et milieu de gamme abordables. Par exemple, le Samsung Galaxy S20 FE, Google Pixel 5, T-Mobile OnePlus 9 et Google Pixel 5a offrent tous des indices IP67 ou IP68.

2. Appareil photo téléobjectif ou périscope

Eric Zeman / Autorité Android

Une tendance que nous avons observée en 2020 et 2021 est que les produits phares non professionnels ignorent les caméras téléobjectif/périscope. Le Mi 11 n’a pas fait exception à cet égard, rejoignant des téléphones comme le OnePlus 9, le Mi 10 et les iPhones non-Pro d’Apple. Au lieu de cela, nous avons souvent vu des marques adopter à la place des capteurs macro, monochromes ou de profondeur moins chers.

En rapport: Fonctionnement des zooms optique, numérique et hybride sur votre smartphone

Notre propre Eric Zeman a déploré la qualité du zoom du Mi 11 dans sa critique, nous aimerions donc voir une caméra focalisée sur le zoom venir sur le Mi 12 pour améliorer les choses. De plus, une caméra téléobjectif ou périscope permet également une meilleure qualité d’image au-delà du facteur de zoom natif. Ainsi, même si Xiaomi propose un téléobjectif 3X, nous pouvons nous attendre à des résultats améliorés au-delà de 3X grâce à la technologie de zoom hybride.

3. Trois ans de mises à jour du système d’exploitation

Samsung a fait sensation l’année dernière lorsqu’il a annoncé qu’une variété de ses téléphones et tablettes recevraient trois ans de mises à jour de la version Android. Ces appareils comprenaient tous ses produits phares récents ainsi qu’une variété de téléphones de milieu de gamme.

Malheureusement, Xiaomi n’a pris aucun engagement de ce type à ce jour. Mais il est grand temps que l’entreprise mette au moins en place cette politique pour ses téléphones phares. Après tout, Oppo, Vivo et OnePlus ont également depuis annoncé des politiques de trois ans pour leurs téléphones haut de gamme.

4. Le même prix (sinon moins cher)

Eric Zeman / Autorité Android

Le Mi 11 standard n’est pas le téléphone Snapdragon 888 le moins cher en 2021, à 749 €. Mais il est en fait moins cher que le Galaxy S21 en Europe et coûte également le même prix que le S20 FE en Europe. Donc, à tout le moins, le même prix serait une bonne nouvelle.

Plus de lecture : Les meilleurs téléphones Snapdragon 888 que vous devriez considérer

En disant cela, nous aimerions voir Xiaomi proposer un même Mi 12 à un prix encore moins cher s’il n’apporte aucun des autres changements de la liste. Même une baisse de prix de 50 € constituerait une remise notable. Là encore, le Galaxy S20 FE montre qu’il est possible d’offrir des fonctionnalités telles qu’un téléobjectif et une résistance à l’eau tout en offrant un prix compétitif.

5. Gardez le chargeur dans la boîte

Lorsque Xiaomi a lancé le Mi 11 en Chine plus tôt cette année, il a également révélé que les utilisateurs pouvaient opter pour un forfait avec ou sans chargeur. Mieux encore, ces forfaits étaient au même prix. Heureusement, tous les appareils Mi 11 mondiaux sont livrés avec un chargeur.

Nous aimerions que le Xiaomi Mi 12 soit également livré avec un chargeur dans la boîte, d’autant plus que Samsung et Google se dirigent dans l’autre sens. Mais si le fabricant abandonne le chargeur inclus dans le monde, nous espérons qu’il permettra aux gens d’en demander un à peu de frais, voire gratuitement. Après tout, il est difficile de prendre au sérieux les déclarations de durabilité d’un fabricant lorsqu’il facture un montant substantiel pour un adaptateur.

6. Des pixels plus gros (pas plus)

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Le Mi 11 a fait ses débuts avec un appareil photo principal de 108 MP, poursuivant la tendance établie par la série Mi 10 au début de 2020. Cela permet de nombreux détails résolus en pleine résolution lors de la prise de vue en plein jour, mais cela se fait au détriment de pixels plus petits ( pixels de 0,8 micron). Cela signifie que les performances en basse lumière souffrent uniquement en termes de spécifications matérielles.

Plus de couverture photographique : Pourquoi la taille du capteur de l’appareil photo est plus importante que plus de mégapixels

Xiaomi est cependant allé dans l’autre sens avec le Mi 11 Ultra, offrant un appareil photo principal Isocell GN2 50MP avec un capteur plus grand que l’appareil photo 108MP du M11, ainsi que des pixels plus grands de 1,4 micron. Cela permet d’obtenir des images et des vidéos en basse lumière plus lumineuses prêtes à l’emploi. Cela signifie également que les prises de vue en pleine résolution devraient avoir l’air plus propres avec moins de bruit par rapport aux prises de vue en pleine résolution du capteur 108MP susmentionné.

En plus de meilleures capacités de faible luminosité, l’appareil photo 50MP du Mi 11 Ultra offre également une bien meilleure mise au point automatique par rapport aux appareils photo 108MP. Nous aimerions donc voir le Mi 12 acquérir un capteur principal plus grand avec moins de mégapixels, un peu comme l’appareil Ultra.

Qu’aimeriez-vous voir d’autre du Xiaomi Mi 12 ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.