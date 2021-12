6 choses que vous devez savoir

Qualcomm a annoncé le Snapdragon 8 Gen 1, le suivi de sa série Snapdragon 888 et son silicium phare pour 2022. En plus d’un nouveau nom, le chipset a beaucoup d’autres atouts. Mais quels sont les faits saillants et notables concernant le nouveau processeur de Qualcomm ? Nous vous avons couvert avec six choses à savoir sur le Snapdragon 8 Gen 1.

1. Le premier SoC Snapdragon avec des cœurs de processeur Armv9

Le nouveau processeur de Qualcomm est le premier de la société à proposer des cœurs de processeur Armv9. Oui, le chipset comprend un Cortex-X2 cadencé à 3 GHz, trois cœurs Cortex-A710 et quatre cœurs Cortex-A510. Ce dernier noyau en particulier est la première petite mise à niveau du noyau depuis le Snapdragon 845 qui a alimenté les produits phares de 2018. Attendez-vous donc à des gains de puissance et d’efficacité pour des tâches simples.

Dans l’ensemble, Qualcomm dit que vous pouvez vous attendre à un processeur 20 % plus rapide et jusqu’à 30 % d’économies d’énergie. Le nouveau matériel et l’architecture Armv9 permettent également des capacités d’apprentissage automatique beaucoup plus rapides, la société affirmant que son moteur d’IA a été multiplié par quatre par rapport à la dernière génération.

2. Il a des côtelettes d’imagerie impressionnantes

Les processeurs phares Snapdragon ont la réputation d’offrir des capacités de caméra de pointe, et le Snapdragon 8 Gen 1 apporte toujours la chaleur à cet égard. En fait, le concepteur de puces dit que cela pourrait être le plus grand changement qu’ils aient fait, avec également la nouvelle marque Snapdragon Sight.

En ce qui concerne les spécifications et les fonctionnalités réelles, nous avons un FAI 18 bits vantant des vitesses de 3,2 gigapixels par seconde, ainsi que la fonction principale de l’enregistrement 8K/30fps en HDR (prenant en charge HDR 10 et HDR 10 Plus). Les performances en rafale bénéficient également d’un grand coup de pouce avec le nouveau processeur, avec la possibilité de prendre 240 photos de 12 MP en une seconde (au lieu de 120) et 30 images de traitement d’images multi-images (au lieu de six). Ce dernier pourrait être la clé pour des modes nuit encore meilleurs, le HDR, l’effacement d’objets et plus encore en 2022.

Les mises à niveau liées à l’appareil photo ne s’arrêtent pas là, car nous obtenons également une correction d’aberration chromatique pour les appareils photo ultra-larges, une prise en charge d’un seul appareil photo jusqu’à 200 MP, des capacités d’appareil photo triples de 36 MP et une super-résolution vidéo pour un meilleur zoom lors de l’enregistrement de vidéos.

3. Le jeu reçoit un coup de pouce

Les processeurs phares de Snapdragon ont toujours été ceux à obtenir pour les joueurs Android, en raison de l’ensemble de fonctionnalités et des informations d’identification de performance du GPU Adreno. Qualcomm aura une concurrence féroce de la part du premier processeur Samsung Exynos alimenté par AMD et du SoC Dimensity 9000, mais le nouveau Snapdragon apporte toujours un peu de chaleur.

D’une part, Qualcomm dit que vous pouvez vous attendre à une augmentation graphique de 30% ou à une économie d’énergie de 25% par rapport à la série Snapdragon 888. Il promet également des performances Vulkan jusqu’à 60 % plus rapides, ce qui est pratique pour les jeux 3D avancés et les émulateurs exigeants.

La société propose également le moteur Adreno Frame Motion Engine, qui semble être le propre point de vue de Qualcomm sur l’interpolation d’images. Plus précisément, il indique que vous pouvez vous attendre à doubler la fréquence d’images au même niveau de puissance ou la même fréquence d’images à une réduction de puissance de 50 %. Nous avons déjà vu des OEM comme OnePlus implémenter des solutions MEMC, ce qui pourrait ouvrir la porte à des fonctionnalités similaires sur des appareils d’autres marques.

D’autres caractéristiques notables sur le plan visuel incluent la prise en charge d’Unreal Engine 5, le rendu volumétrique, l’ombrage à taux variable amélioré et la prise en charge du taux de rafraîchissement de 144 Hz aux résolutions QHD+.

4. Le chipset Snapdragon 8 Gen 1 pourrait aider à lutter contre le coup d’œil à l’écran

Une fonctionnalité sous le radar Snapdragon 8 Gen 1 est le processeur de signal d’image supplémentaire dans le hub de détection toujours actif. Ce FAI permet un cas d’utilisation plutôt sympa, Qualcomm affirmant qu’il peut être utilisé pour empêcher quelqu’un de regarder votre écran par-dessus votre épaule.

Ce ne serait pas la première fois que nous voyions une fonctionnalité pour lutter contre l’affichage d’écran sur mobile, car les téléphones Android de marque Blackberry offraient auparavant une fonctionnalité Privacy Shade. Mais la prise de Qualcomm pourrait permettre à la technologie anti-peeking d’arriver à plus d’appareils. Et le FAI alimentant cette fonctionnalité pourrait également être utilisé pour le déverrouillage du visage.

5. Les vitesses cellulaires sont beaucoup plus rapides

Qualcomm est un leader dans l’espace 5G, il n’est donc pas surprenant d’apprendre que son dernier processeur Android phare bénéficie également d’une mise à niveau. Le nouveau chipset est alimenté par le modem X65 qui a été annoncé plus tôt cette année, offrant des vitesses allant jusqu’à 10 Gbps et des fonctionnalités 3GPP Release 16. En comparaison, le Snapdragon 888 plafonne à 7,5 Gbit/s. Non pas que vous verrez ces vitesses dans le monde réel dans les deux cas.

En termes d’autres options de connectivité, le Snapdragon 8 Gen 1 bénéficie également de la technologie sans fil Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 et Snapdragon Sound.

6. Les premiers téléphones Snapdragon 8 Gen 1 arrivent cette année

Eric Zeman / Autorité Android

Les processeurs phares Snapdragon de Qualcomm sont traditionnellement arrivés dans les téléphones commerciaux au cours du trimestre suivant son dévoilement (T1 de l’année prochaine). Cela a changé l’année dernière, car les premiers téléphones Snapdragon 888 ont été lancés en Chine quelques semaines plus tard (comme le Mi 11). Il semble que nous soyons à nouveau dans un délai de commercialisation tout aussi rapide, car Qualcomm dit que les premiers téléphones avec le chipset arriveront avant la fin de l’année.

En ce qui concerne les fabricants Android spécifiques, Black Shark, Honor, Iqoo, Motorola, Nubia, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi et ZTE ont tous permis à Qualcomm de les supprimer publiquement. Il va donc de soi que davantage de marques prendront en charge le chipset en 2022, comme Samsung.

C’est tout pour notre récapitulatif des points forts du chipset Snapdragon 8 Gen 1. Pensez-vous que ce sera le meilleur processeur Android en 2022 ? Faites-nous savoir ci-dessous.

