6 choses que vous ne saviez pas sur Steve Jobs

in

NEW YORK (CNNMoney) – ‘Becoming Steve Jobs’, la nouvelle biographie du regretté PDG d’Apple, est en vente ce mardi.

Le livre, écrit par Brent Schlender et Rick Tetzeli, est présenté comme un portrait complet de l’un des directeurs d’entreprise les plus célèbres de l’histoire.

La vie de Steve Jobs en photos

Les dirigeants d’Apple ont fait l’éloge du livre ces dernières semaines. Ils prétendent qu’il s’agit d’une représentation plus précise du personnage de Jobs que le portrait réalisé par Walter Isaacson dans ‘Steve Jobs’, écrit avec la collaboration du fondateur d’Apple lui-même.

Cette dernière biographie est basée sur des entretiens avec les associés de Jobs et les principaux dirigeants d’Apple, dont l’actuel PDG Tim Cook.

L’image que le livre évoque, basée sur des extraits publiés et une brève description, est celle d’un leader visionnaire et exigeant qui n’était pas aussi égoïste ou arrogant qu’on l’avait peint auparavant.

“[Jobs] il se souciait beaucoup des choses “, dit le nouveau livre, citant Cook. Oui, il était passionné par les choses, et il voulait qu’elles soient parfaites. Et cela le rendait génial. “

“Et beaucoup de gens ont confondu cette passion avec de l’arrogance”, a déclaré Cook. “Ce n’était pas un saint. Je ne dis pas ça. Aucun de nous ne l’est. Mais il est totalement faux de dire qu’il n’était pas un grand être humain.”

Le magazine Fast Company, dont Tetzeli est rédacteur en chef, a publié ces derniers jours plusieurs extraits du livre qui fournissent de nouvelles informations sur la vie de Jobs et l’histoire d’Apple. Voici quelques détails :

1. Votre fonctionnalité préférée d’iTunes

Ce n’est peut-être pas surprenant d’après ce que nous savons de l’expérimentation de Jobs avec le LSD acide, mais quand Apple a introduit iTunes en 2001, l’entrepreneur a déclaré que sa partie préférée de la plate-forme de musique numérique était le “spectateur psychédélique qui générait des images animées, colorées, abstraites et ‘voyagé’ sur l’écran dérivé de n’importe quel type de musique était joué. “

2. “Baise Neil Young”

Ce sont plus ou moins les mots que Steve Jobs a dédiés à Neil Young. L’icône du rock classique avait critiqué la qualité sonore de la musique numérique, affirmant qu’elle était inférieure aux enregistrements analogiques de l’ère Young.

Young a proposé d’envoyer à Jobs une série de ses enregistrements sur vinyle, mais Jobs a refusé de le savoir. “F – k Neil Young” (Au diable Neil Young) Jobs a déclaré lorsqu’il a découvert l’offre, selon le livre. Puis il a dit à l’un des auteurs: “Et f – k ses dossiers. Vous les gardez.”

3. Le discours de Stanford a failli ne pas avoir lieu

Jobs a prononcé son discours le plus célèbre devant les étudiants de l’Université de Stanford en 2005. Cependant, une série de revers a failli empêcher l’événement.

Pour commencer, Jobs n’a pas pu trouver les clés de son camion. Son épouse, Laurene, a accepté de le conduire, ainsi que leurs trois enfants. Lorsqu’ils ont finalement atteint Stanford, un policier les a empêchés d’entrer, disant que le parking était plein.

“Tu ne comprends pas”, dit Laurene dans le livre. « J’ai ici qui prononcera le discours d’ouverture. Il est ici dans la voiture. Vraiment ! »

L’officier jeta un coup d’œil à Jobs, qui portait son jean usé habituel, des sandales Birkenstock et un T-shirt noir.

“Vraiment?” dit l’officier en haussant les sourcils. “Laquelle?”

Tout le monde dans la voiture éclata de rire et Jobs intervint : « Sérieusement », dit Jobs en levant la main. “C’est moi”.

4. Le gourou du design craint pour son travail

Lorsque Jobs est revenu chez Apple en 1997, Jony Ive, l’actuel vice-président du design de l’entreprise, était convaincu qu’il allait être licencié.

Je me souviens avoir rencontré Jobs pour la première fois lorsque le PDG nouvellement réintégré était déterminé à réduire la gamme de produits Apple.

“Je pense qu’il est venu au studio essentiellement pour me virer”, dit Ive dans le livre. Au lieu de cela, Ive est devenu le concepteur en chef d’Apple et Jobs l’appellera plus tard “une sorte d’ange”.

5. Tim Cook a offert à Jobs un morceau de son foie

En 2009, alors que Steve Jobs était dans ses dernières années de vie, terrassé par un cancer, Tim Cook a offert à son patron un morceau de son foie.

Cook, préoccupé par l’état fragile de Jobs, a fait des analyses de sang, selon la biographie. Il s’est avéré que Cook était compatible et a pu faire don d’une partie de son foie à Jobs. La greffe avait une forte probabilité de succès pour les deux patients.

Mais selon le livre, Jobs a refusé. “Cela m’a immédiatement arrêté, presque avant que les mots ne sortent de ma bouche, a déclaré Cook. Non, je ne te permettrai jamais de faire ça. Je ne ferais jamais ça”.

Cook a déclaré que la décision de Jobs de rejeter son foie était un acte altruiste.

“Steve ne m’a crié dessus que quatre ou cinq fois en 13 ans de connaissance, et c’était l’une d’entre elles”, a déclaré Cook.

6. Jobs a parlé au PDG de Disney de son cancer une demi-heure avant l’annonce de la vente de Pixar

En 2006, Jobs a déclaré au réalisateur de Disney, Robert Iger, que son cancer était revenu et qu’il avait “50 % de chances de vivre cinq ans”.

Jobs l’a confié à Iger une demi-heure avant que Disney et Apple n’annoncent la vente de Pixar à Disney pour 7,4 milliards de dollars.

“Mes enfants ne le savent pas. Le conseil d’administration d’Apple ne le sait même pas. Personne ne le sait, et vous ne pouvez le dire à personne”, se souvient Iger, lui ayant dit Jobs.

Iger dit que Jobs lui a donné une chance de se retirer de l’accord, qui a finalement été conclu. C’était le début d’une relation étroite. Ils ont déjà discuté d’acheter Yahoo ensemble. Plus tard, le PDG de Disney a refusé l’opportunité de rejoindre le conseil d’administration de Google car il savait que le créateur d’Apple serait jaloux.