6 choses qui vieillissent comme du bon vin (et 6 choses qui vieillissent terriblement) ⋆ .

Les films basés sur des jeux vidéo sont devenus tristement célèbres pour leur réception aléatoire. Soit ils sont un désastre total en tant que film et adaptation à la BloodRayne, soit ce sont des joyaux surprises comme le film Sonic The Hedgehog. Certains, cependant, ne reçoivent pas beaucoup d’éloges à la sortie, mais gagnent en popularité grâce à leur attrait nostalgique ou à des aspects qui semblent s’améliorer avec le temps.

Vingt-cinq ans plus tard, le film original Mortal Kombat reste un classique culte aux yeux de beaucoup et est considéré comme l’un des films d’action d’arts martiaux les plus amusants des années 90. Cependant, il y a certaines choses sur le film qui n’ont pas bien vieilli, surtout après la sortie du redémarrage de Mortal Kombat en 2021.

Mis à jour le 19 septembre 2021 par Melody MacReady: En 1995, les critiques méprisaient le film Mortal Kombat alors que le public l’appréciait en grande partie. De nombreuses années plus tard, Mortal Kombat est devenu un joyau culte des années 1990 pour de nombreuses raisons; de la distribution bien-aimée au ver d’oreille, c’est la chanson thème principale qui fait encore danser les fans à ce jour. Cependant, Combat mortel a également été l’un des premiers films de jeux vidéo jamais réalisés et il montre son âge à bien des égards après un quart de siècle. Le redémarrage de 2021 a certainement présenté une expérience plus authentique du jeu pour les fans, ce qui fait que plus d’éléments de l’original semblent datés en comparaison.

12 Bien vieillir: la chorégraphie de combat reste de premier ordre

Lors de la traduction d’un jeu de combat en un film à succès, il est assez important d’avoir le bon combat et le film Mortal Kombat de 1995 fait exactement cela. Il n’a peut-être pas le gore et les décès super exagérés pour lesquels les jeux sont célèbres, mais, pour un film PG-13, les combats sont toujours amusants à regarder.

De Johnny Cage VS Scorpion à Sonya VS Kano ou le combat entre Liu Kang et Reptile, le film Mortal Kombat de 1995 ne se retient jamais. Avec de nombreux acteurs réalisant leurs propres cascades, le film a une excellente cinématographie et plusieurs mouvements spéciaux emblématiques des jeux sont utilisés pour que les fans applaudissent de joie.

11 ans terriblement: les effets CGI et numériques ressemblent à des dessins animés

La plupart des effets pratiques et des décors du film Mortal Kombat de 1995 sont toujours vraiment impressionnants à regarder, mais on ne peut pas en dire autant des effets numériques parsemés tout au long du film. Quand même les mouvements spéciaux emblématiques de Sub-Zero et Scorpion semblent mauvais, c’est un gros problème.

La vraie forme de Reptile est risible lorsqu’il apparaît pour la première fois, tandis que le portail entre Earthrealm et Outworld ressemble aux restes mis au rebut de la série animée Reboot. Même la foudre de Lord Raiden, lorsqu’il l’utilise contre Scorpion et Sub-Zero, ressemble plus à un vieux jeu vidéo qu’aux vrais vieux jeux vidéo.

dix Bien vieilli: le film est toujours eye-Candy

Chaque endroit du film Mortal Kombat de 1995 est incroyable et montre que Paul WS Anderson a du talent en tant que réalisateur en dehors de ses films Resident Evil. Que ce soit les nombreuses forêts et plages de l’île de Shang Tsung, la tour d’Outworld ou les donjons sombres et crasseux, chaque endroit a l’air attrayant.

Ces différents lieux ont la même fonction efficace que dans les jeux, pour aider chaque combat à se sentir unique et frais. C’est quelque chose dont le redémarrage s’est souvenu car, même s’il y avait quelques arrière-plans CGI, comme son prédécesseur, il s’appuyait principalement sur des décors pratiques et des costumes superbement conçus pour les personnages.

9 ans terriblement: violence nerveuse et pas de décès

Les jeux ont marqué l’histoire par leur violence et les décès qui ont donné naissance au système de notation. Bien qu’il y ait des fans qui peuvent ignorer cet aspect et apprécier le film tel qu’il est, la plupart des fans peuvent convenir que le redémarrage a mieux géré la violence avec ses nombreuses quantités de sang et de décès.

Le film de 1995 a des tueries amusantes, en particulier Liu Kang utilisant une fatalité sur scène sur Shang Tsung, mais tout comme la différence entre X-Men Origins: Wolverine et Logan, la violence dans le film de 2021 est juste plus fidèle à la source.

8 Bien vieillir: la bande originale est une pure perfection

Il est impossible de parler du film Mortal Kombat de 1995 sans faire référence à un moment donné au thème principal de The Immortals. La chanson est en fait encore plus célèbre que le film. Il est joué dans des clubs et des fêtes du monde entier.

Alors que le thème principal est emblématique, le reste de la bande originale de Mortal Kombat par George Clinton est rempli de morceaux mémorables qui correspondent toujours parfaitement à chaque combat et scène. Un autre élément remarquable à mentionner est le thème Reptile, qui rend le combat du personnage avec Liu Kang encore plus intense.

7 ans terriblement: Goro est carrément maladroit

Malgré une excellente introduction, une chanson thème tueuse pour ses scènes de combat et une bataille mémorable entre lui et Johnny Cage, les animatroniques et les marionnettes qui ont donné vie à Goro n’étaient malheureusement même pas si impressionnantes par rapport aux normes de 1995. Ceci est dû au fait que la marionnette de Goro est aussi dysfonctionnelle que le requin de Jaws.

Les mouvements de Goro sont robotiques et maladroits, tandis que ses rugissements et grognements constants deviennent un peu loufoques après un certain temps. La plupart des meilleures parties de Goro viennent du moment où il bouge à peine et parle juste. Ce n’est pas génial quand tout le film construit le personnage de ce champion épique de l’Outworld.

6 Bien vieilli: des éléments du film sont devenus les principaux séjours dans les jeux

En 1995, les jeux Mortal Kombat n’avaient pas la longue histoire qu’ils ont maintenant, alors le film a fait tout ce qu’il pouvait avec le peu qui était disponible à l’époque. Cela a conduit à certaines décisions créatives propres au film lui-même.

Par exemple, dans les jeux, Kano était complètement différent en tant que personnage jusqu’à la sortie du film. Depuis lors, Kano a été représenté dans la même veine que le portrait de Trevor Goddard. La ligne emblématique « Votre âme est à moi » de Shang Tsung est depuis devenue une partie des jeux au fil des ans.

5 Vieilli terriblement: une fin formidable qui aurait pu conduire à quelque chose de plus grand

Bien que ce soit moins un défaut du film mais plutôt le résultat de l’abomination qu’est la suite Mortal Kombat: Annihilation, cela n’aide toujours pas le sentiment aigre-doux qui se dégage lorsque l’on regarde la finale du premier film.

Cela met parfaitement en place une suite: le tournoi a été remporté par Earthrealm, les champions sont tous en train de célébrer lorsque le maléfique empereur Shao Kahn d’Outworld commence son attaque. Il menace les héros, ils se préparent pour un autre combat, au générique. C’est au même niveau qu’une scène post-crédit de Marvel, mais ce qui la rend datée, c’est maintenant que le public sait à quoi cette configuration aboutit – un échec complet.

4 Bien vieillir: un casting dédié et exceptionnel

Les combats sophistiqués et les lieux sympas sont excellents, mais les jeux Mortal Kombat étaient connus pour leurs personnages uniques avant même que les histoires ne deviennent une partie intégrante des jeux. Heureusement pour le film, la distribution principale reste toujours le meilleur aspect de ce film.

Robin Shou était un Liu Kang parfait, Linden Ashby a volé la vedette en tant que Johnny Cage, Kano de Trevor Goddard était amusant à regarder et Christopher Lambert était une représentation différente de Raiden qui fonctionnait parfaitement dans le film. Cependant, le meilleur casting du film pour beaucoup était Cary-Hiroyuki Tagawa dans le rôle de Shang Tsung, dont la performance est devenue si emblématique qu’il a même été ramené à l’acteur pour Mortal Kombat 11: Aftermath.

3 Vieilli terriblement: Scorpion et Sub-Zero sont des personnages complètement perdus

Sans même tenir compte du blanchiment du casting, le Combat mortel de 1995 a tout de même très mal traité les personnages qui sont de loin les plus emblématiques de la franchise. Ils sont souvent présentés juste sur le devant des couvertures pour une raison. Même au milieu des années 90, il y avait encore des mythes et des traditions dans les jeux sur lesquels puiser.

Ainsi, au lieu de Hanzo Hasashi, alias Scorpion, chassant Bi-Han, alias Sub-Zero, pour le meurtre de sa famille et de son clan, les deux ne sont que des méchants silencieux qui agissent comme des voyous glorifiés pour Shang Tsung. Scorpion a au moins eu un combat amusant avec Johnny Cage, mais sa lance emblématique a été remplacée par une étrange créature qui lui sort de la main. La défaite de Sub-Zero était au mieux digne d’un coup de poing.

2 Bien vieilli: cela a ouvert la voie au redémarrage

Que l’original ou le redémarrage soit supérieur est son propre sujet, ce qui compte, c’est que le film de 1995 est responsable de la création de la version 2021. De la musique aux citations désormais célèbres en passant par les œufs de Pâques et même les dessins de certains personnages.

Il est très clair que le réalisateur Simon McQuoid et son équipe adorent le film original et l’ont utilisé pour lancer le redémarrage avec de nombreuses familiarités avec celui-ci et les jeux tout en prenant une nouvelle direction.

1 Vieilli terriblement: personnages blanchis à la chaux

Sub-Zero est un assassin chinois nommé Bi-Han tandis que Scorpion est un ninja japonais nommé Hanzo Hasashi et Raiden est généralement décrit comme asiatique dans les jeux. Malheureusement, aucun d’entre eux n’est correctement représenté dans le film original Mortal Kombat. Liu Kang était le seul personnage correctement représenté grâce au casting de Robin Shou.

Scorpion a été joué par l’artiste martial américain Chris Casamassa tandis que Scorpion a été joué par François Petit, un artiste martial français, ni l’un ni l’autre n’étant d’origine asiatique. Enfin, Christopher Lambert (qui livre une performance amusante) était loin de la description de Raiden car il est originaire de France et d’Amérique. De nombreux fans conviennent qu’il s’agit d’un domaine où le redémarrage s’est amélioré par rapport à l’original en ayant une représentation appropriée des personnages asiatiques.

