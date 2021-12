6 choses sans lesquelles Devon Windsor ne peut pas vivre

Nous avons interviewé Devon Windsor parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Certains des produits présentés proviennent de sa propre gamme de produits. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Il suffit d’appeler Devon Windsor à super maman !

Alors que le mannequin se prépare à célébrer sa toute première saison de vacances avec bébé Enzo, la créatrice de mode anticipe déjà une nouvelle année avec sa dernière collection de vêtements de sport.

« Il n’y a rien de plus motivant qu’une nouvelle année qui approche à grands pas pour fixer tous mes objectifs de fitness pour 2022 ! » Devon a partagé en exclusivité avec E! Nouvelles. « Un joli équipement d’entraînement n’est qu’un bonus supplémentaire pour m’inspirer à continuer de bouger. Sans parler de nos nouveaux survêtements si confortables et parfaits pour les nuits au coin du feu et un film ! »

Mais avec la saison des cadeaux à nos portes, Devon a voulu partager des articles dont elle ne peut pas se passer. Du pyjama douillet aux chaussons chauds, il sera difficile de résister à l’envie de magasiner pour ses favoris ci-dessous.