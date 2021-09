6 choses sans lesquelles Kathryn Hahn ne peut pas vivre

Nous avons interviewé cette célébrité parce que nous pensons que vous aimerez leurs choix. Certains des produits présentés proviennent de la propre gamme de produits de la célébrité ou d’une marque pour laquelle elle est payée. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Si vous avez encore “Agatha All Along” coincé dans votre tête, vous n’êtes pas seul ! Et vous pouvez remercier Catherine Hahn alias Agatha Harkness dans l’émission à succès Disney + Wandavision pour la mélodie entraînante.

Entre la création de chansons populaires, la nomination pour un Emmy pour son rôle dans Wandavision et le tournage de Knives Out 2, nous avons rencontré Kathryn pour savoir de quels objets elle ne peut pas se passer.

En plus d’avoir toujours du baume à lèvres à la rose, du nettoyant multi-usages 9 Elements et de l’Aquaphor à portée de main, la star a révélé qu’être avec sa famille la rend la plus heureuse. “Nous pouvons être n’importe où, ne rien faire, mais je suis plus heureux quand je suis avec eux.”