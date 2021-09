6 choses sans lesquelles Tamera Mowry-Housley ne peut pas vivre

Nous avons interviewé Tamera Mowry-Housley parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Certains des produits présentés proviennent de Popsicle, une marque pour laquelle elle est payée. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Même si tu ne t’es jamais rencontré Tamera Mowry-Housley, nous avons tous des souvenirs spéciaux “avec”. Nous l’avons tous regardée en tant qu’animatrice de The Real et en tant que membre de la distribution de la série emblématique Sister, Sister, en plus de ses nombreuses autres activités. Récemment, s’est associé à Popsicle en tant que porte-parole rémunéré pour le concours Powered By Imagination de la marque, qui invite les familles à partager leurs idées de saveurs amusantes, leurs illustrations de boîtes originales et leurs blagues les plus hilarantes (pour les punchlines Popsicle sticks) pour avoir la chance d’aider à créer la prochaine innovation produit de la marque – qui sortira dans tout le pays en 2022.

En plus de créer des idées qui pourraient être mises en production à l’échelle nationale, ce concours est une occasion d’inspirer les familles à pratiquer, à jouer imaginatif, à favoriser la créativité et à renforcer la confiance en soi. Dans une interview exclusive avec E! News, Tamera a déclaré: “Je me sens le plus heureux quand je suis avec ma famille et mes amis. Nous rions toujours et le rire est une nourriture pour l’âme.” Si vous vous sentez créatif, le concours se poursuit jusqu’au 7 septembre. 30 avec neuf gagnants recevant un crédit d’inventeur, un approvisionnement d’un an de Popsicles et un prix de 2 500 $ pour soutenir les futurs efforts imaginatifs. Visitez simplement le site Web de Popsicle pour plus de détails, de règles et d’instructions.

En plus de passer du temps avec sa famille, Tamera a déclaré: “Je me sens plus détendue lorsque je suis dans mon jardin en regardant le magnifique paysage et en buvant un verre de vin”, ce qui est un sentiment qui résonne chez de nombreux parents. Cependant, Tamera a un avantage sur de nombreux parents puisqu’elle et son mari Adam housley ont en fait leur propre cave. En plus des sucettes glacées et du vin, Tamera s’appuie également sur d’autres articles indispensables dont elle ne peut se passer. Continuez à faire défiler pour voir les produits de beauté, les gadgets, les bijoux et plus encore de la star.