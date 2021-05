6 conseils des entreprises technologiques de Seattle sur la façon de soutenir les programmes d’équité raciale

Participants au panel pour la conversation de sea.citi sur les efforts de DEI: Stephan Yu de Facebook et sea.citi (en haut à gauche), Neal Myrick de Tableau Foundation (en haut à droite), Kim Vu de Remitly (en bas à gauche) et Luanda Arai de sea.citi .

Alors que les gens de tout le pays célèbrent l’anniversaire du meurtre de George Floyd, les entreprises qui se sont engagées à faire plus pour soutenir la diversité, l’équité et l’inclusion à la suite de sa mort partagent leurs progrès et leurs idées.

L’organisation à but non lucratif sea.citi a récemment convoqué un panel de leaders technologiques de Seattle pour parler des efforts de DEI. Le message primordial soulignait la nécessité d’une communication ouverte, honnête et soutenue autour de questions raciales sensibles et de fixer des objectifs clairs pour améliorer la diversité.

La conversation a inclus Kim Vu, responsable mondial de la diversité et de l’inclusion chez la société de technologie financière Remitly, et Neal Myrick, responsable mondial de Tableau Foundation, une initiative philanthropique au sein de Tableau, qui a été acquise par Salesforce. Stephen Uy, responsable des politiques publiques et de l’engagement communautaire de Facebook dans le Nord-Ouest et vice-président du conseil d’administration de sea.citi, a animé la discussion.

Voici quelques-uns de leurs meilleurs conseils pour prendre des mesures significatives pour soutenir les initiatives DEI:

Établissez des objectifs transparents et responsables: Tableau s’est fixé pour objectif 2023 que la moitié de sa main-d’œuvre américaine soit composée de personnes issues de groupes sous-représentés. La fondation a également son propre ensemble d’objectifs pour élargir considérablement son réseau d’organisations et de fondations dirigées par le BIPOC avec lesquelles elle peut s’associer et fournir des ressources.

«Après 30 ans d’engagements de la part des entreprises, cette fois-ci, j’ai l’impression que nous faisons beaucoup plus de progrès en raison de la transparence et de la responsabilité que les entreprises comme Salesforce soutiennent», a déclaré Myrick.

Autonomisez les employés: L’année dernière, Remitly a fourni une formation et des ressources pour aider les employés à apprendre à s’engager civiquement avec les élus, à assister aux réunions de la mairie, à partager des pétitions sur les médias sociaux et à participer plus activement au processus public.

La société «encourage vraiment et donne à nos employés les moyens de s’appuyer pleinement sur cela et d’utiliser leur voix pour vraiment créer du changement», a déclaré Vu.

Créer une structure pour les conversations DEI: Parler de problèmes de race et d’équité peut être émotionnel et difficile, il est donc préférable de définir des règles de base avant d’aborder ces sujets. Remitly demande aux employés d’écouter sans jugement ni interruption. Il est également important de reconnaître que plusieurs conversations peuvent être nécessaires pour que les gens abandonnent leurs défenses et réfléchissent honnêtement à leurs attitudes et à leurs actions en matière d’équité.

Reconnaissez que les événements et la culture ont un impact différent sur les gens: Alors que COVID frappait, Remitly s’est penché sur les impacts sur ses clients, dont beaucoup étaient des travailleurs essentiels utilisant la plate-forme de l’entreprise pour transférer des fonds à leur famille dans le monde entier. L’entreprise a envisagé des moyens de rendre ses produits plus accessibles et a renoncé aux frais si nécessaire.

Lors de la visualisation des efforts de DEI à l’échelle internationale, Remitly reconnaît que les cultures et les lois locales diffèrent dans leur acceptation des personnes LGBTQ. Alors que l’entreprise essaie de créer un environnement où les gens peuvent être eux-mêmes authentiques, dans certaines sociétés, cela peut être dangereux en public.

Repenser le support: Tableau Foundation offrait déjà des subventions sans restriction aux organisations, permettant aux bénéficiaires d’utiliser l’argent là où ils le jugeaient bon. Pendant la pandémie COVID, il a tenté de réduire encore plus les obstacles, en recherchant et en contactant les bénéficiaires avec des offres d’argent, en sautant le processus de demande et en offrant des subventions pluriannuelles. Un manque de ressources et des obstacles inutiles au financement ont historiquement freiné les groupes communautaires, en particulier ceux qui dirigent le BIPOC, a déclaré Myrick. La fondation permet également des preuves anecdotiques pour démontrer que l’argent est bien dépensé, par rapport aux données concrètes.

Apprends de tes erreurs: Même les personnes qui abordent les problèmes de DEI avec les meilleures intentions du monde feront des faux pas dans leurs paroles et leurs actes. Quand il s’agit de travailler sur la justice raciale, «j’ai constamment peur de dire la mauvaise chose», a déclaré Myrick, qui est un homme blanc. «Je viens de décider que je vais tout bousiller tout le temps et que je vais juste devoir en tirer des leçons.»