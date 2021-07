6 conseils pour obtenir le poste de télétravail que vous recherchez | Vie

Les offres d’emploi sur LinkedIn offrant des options de travail à distance sont en hausse de 457 % par rapport à l’année précédente. Pour les candidats, cela se traduit par de nouvelles possibilités de carrière. Les experts recommandent de s’appuyer sur l’expérience et de souligner en quoi votre placement pourrait être positif pour le nouveau poste.

Avant, la règle de l’immobilier – emplacement, emplacement, emplacement – était également pertinente pour la recherche d’emploi. À moins qu’il ne s’agisse d’un déménagement majeur, les candidats étaient limités aux offres d’emploi dans un certain rayon de leur résidence.

Mais aujourd’hui, près de 16 mois après le début de l’expérience du travail forcé à domicile déclenchée par la pandémie de COVID-19, de plus en plus d’entreprises sont ouvertes au travail à distance avec leurs employés. Offres d’emploi sur LinkedIn qui offrent des options de travail à distance ont augmenté de 457% par rapport à l’année précédente. Le résultat est que les demandeurs d’emploi ne sont plus liés par leur résidence et peuvent lancer une recherche plus large au niveau national, voire international, pour leur prochain poste.

“Le fait que les gens puissent chercher du travail n’importe où dans le monde ouvre de nouvelles possibilités”, déclare Sunni Lampasso, psychologue et consultante exécutive basée à New York. “C’est excitant, mais élargir la recherche peut aussi être écrasant.”

Par où commencez-vous ? Comment identifiez-vous les opportunités ? Que pouvez-vous faire pour vous faire remarquer ? Et comment savoir si le papier est fait pour vous ? Business Insider s’est entretenu avec 5 conseillers professionnels et experts sur comment obtenir la bonne position à distance.

Pensez aux opportunités

La découverte de nouvelles opportunités de travail à distance prometteuses commence par réflexiondit Lampasso. Méditez sur vos motivations et vos valeurs ; considérez ce qui vous donne de l’énergie et un sens du but ; Et pensez aux types de tâches que vous aimez faire, qu’il s’agisse de rechercher des chiffres dans une feuille de calcul, de modifier du texte ou de concevoir des produits.

“Vous travaillerez seul à la maison, il est donc encore plus important que vous fassiez quelque chose que vous aimez.”

La beauté de ne pas être lié à une région en particulier, c’est que vous pouvez lancer votre réseau de contacts et de connaissances partout. Par exemple, si vous avez travaillé dans les relations publiques pour des produits pharmaceutiques, vos compétences et votre expérience pourraient être compatibles avec un poste en marketing dans une ONG mondiale de la santé.

Faites un effort pour attirer l’attention de la personne qui pourrait vous embaucher

Une fois que tout est connu sur les entreprises et les postes pour lesquels vous souhaitez postuler, vous devez identifier qui seront vos recruteurs. Il est plus difficile de le faire à distance, alors considérez-le comme un jeu d’enquête.

“Rassemblez vos pouvoirs d’enquête et faites de votre mieux pour contacter, non pas les ressources humaines ou un recruteur, mais directement avec le responsable du recrutement”, dit-il.

Le prochain défi est d’attirer son attention. Une lettre de motivation générique remplie de sujets ne suffira pas. “Il offre des preuves spécifiques et détaillées des raisons pour lesquelles vous avez recherché plus que tout autre candidat des informations sur ce qui se passe bien dans l’entreprise et ce qui peut être amélioré, notamment en ce qui concerne le poste pour lequel vous postulez”, dit-il.

Ne vous jetez pas à l’avance

Alors que de nombreuses entreprises répertorient les offres d’emploi et les descriptions de poste avec une option explicite pour le travail à distance, d’autres n’ont pas encore rattrapé leur retard. Peu importe, explique Kimberly Cummings, coach et auteur de Next Step, Better Move: Transitioning to a Career You’ll Love – c’est à vous de défendre cette possibilité.

“Ne vous rabaissez pas simplement parce que votre emploi de rêve se trouve dans un certain endroit, mais que vous vivez dans une autre partie du monde.” “Même si l’entreprise a une politique formelle sur les travailleurs à distance, de nombreuses décisions sont toujours entre les mains du patron.”

Cummings recommande de répondre à l’entretien comme si le siège de l’entreprise était dans votre ville natale. Si le sujet de la localisation revient au cours de l’entretien, demandez-leur s’ils sont disposés à avoir des employés à distance ou même partiellement à distance, selon votre prédisposition aux voyages d’affaires.

Mais ce n’est peut-être même pas nécessaire. “Vous pouvez toujours faire des exceptions pour le talent”, dit-il.

Appuyez-vous sur votre expérience

Vous pouvez avoir de nombreuses raisons personnelles de préférer le télétravail – cela améliore votre vie de famille ou vous laisse plus de temps pour des passe-temps ou des activités annexes – mais l’employeur potentiel en question n’a pas besoin de les écouter. “Au lieu de cela, mettez l’accent sur la façon dont le travail à distance améliore votre productivité et ce qu’il peut faire”, explique Cummings.

Il suggère également de parler de votre attitude pendant COVID-19 dans les interviews. Décrivez les façons dont votre la créativité, comment a renforcé votre capacité à collaborer et comment vous vous êtes adapté aux nouvelles technologies pendant la pandémie. L’objectif, dit-il, est d’articuler votre proposition de valeur.

« Interviewer, c’est raconter des histoires : vos histoires doivent montrer votre réussite. »

Fournissez une vision positive de votre emplacement et de votre perspective

Postuler en tant qu’employé à distance n’a rien de honteux ou de se cacher, explique Xuelian Chi, conseiller en carrière et consultant en ressources humaines dans la Silicon Valley. En fait, « votre situation géographique et votre origine culturelle peuvent être un avantage », dit-il.

Défendre comment votre réseau et votre expertise locale sont alignés sur les priorités de l’entreprise. Peut-être pourriez-vous aider l’organisation à entrer dans une nouveau marché, identifiez les tendances de vente spécifiques à un emplacement ou obtenez une compréhension plus approfondie des goûts des clients régionaux.

Ce sera également positif si votre candidature offre la diversité recherchée par l’entreprise. « Il met en évidence ce que vous pouvez faire pour l’organisation en termes de nouvelle perspective“, Ajouter.

Soyez à l’affût des signes d’une culture de confiance

Votre objectif est de vous vendre au recruteur, mais rappelez-vous : vous avez aussi besoin que le poste soit vendu. Au cours du processus d’entrevue, faites attention aux des pistes qui vous aidera à décider si l’organisation, le rôle et l’équipe va bien avec toi.

La nature du travail à distance nécessite des niveaux élevés de confiance entre le patron et l’employé, alors faites attention aux “signes d’une culture de confiance”, explique April Rinne, auteur de Flux: 8 Super Powers to Thrive in Constant Change.

Question : Comment cette entreprise réagit-elle au changement et à l’incertitude ? Les employés sont-ils inclus dans les conversations sur l’expérimentation et l’amélioration ?

” Cherche signes d’humilité“Il met en garde.” Les entreprises qui admettent ne pas avoir toutes les réponses ont tendance à être celles auxquelles vous êtes le plus susceptible de faire confiance. “

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Irina Pérez.