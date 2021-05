6 conseils pour organiser un flux de travail fluide pour les équipes distantes

Leadership, travail à domicile, pandémie COVID

La pandémie COVID-19 a entraîné de nombreux changements concernant les opérations et le fonctionnement de l’entreprise, et le passage au mode de travail à domicile est probablement le plus important de tous. Pour s’adapter rapidement et maintenir la productivité de l’entreprise au même niveau (voire meilleur), il est essentiel d’organiser une transition et un flux de travail en douceur pour vos équipes distantes.

Dans cet article, vous trouverez six conseils qui vous aideront à établir un flux de travail efficace, allant de l’utilisation du bon logiciel pour les outils de communication et de collaboration intégraux à distance à la définition de délais et d’objectifs clairs et à la priorisation des commentaires et de la reconnaissance, entre autres. Continuez à lire et organisez vos équipes et soyez efficace!

Utilisez une solution de collaboration à distance pour une communication et un flux de travail plus faciles

Lorsque vous travaillez à domicile, il est essentiel de trouver la bonne solution de collaboration pour vous permettre, à vous et à vos collègues, de communiquer librement et de travailler de manière transparente. Sans un outil efficace, vous aurez du mal à tout suivre, même si vous vous trouvez au même endroit.

Donc, avant de commencer à travailler à distance, assurez-vous de choisir le bon outil pour votre équipe. Certaines des solutions les plus populaires incluent:

Slack est un outil de communication bien connu utilisé par plus de 7 millions d’utilisateurs dans le monde. Il permet de créer de nombreux canaux et d’inviter les gens à rejoindre ceux qui les intéressent. Slack a une interface claire qui le rend facile à utiliser et à naviguer. Il promet également le cryptage de toutes les données pour les protéger de tout accès non autorisé.

Asana est un autre excellent choix pour la gestion de projet car il permet de définir des délais, des objectifs et des tâches clairs. La plate-forme propose également un calendrier intégré qui permet de synchroniser facilement le calendrier de chacun.

Adoptez des communications unifiées

Qu’est-ce que les communications unifiées? Les communications unifiées sont l’intégration de la voix, de la vidéo, des données et d’autres services dans un seul système. Il a gagné en popularité ces dernières années grâce aux progrès technologiques qui permettent une utilisation plus efficace des ressources et des économies de coûts pour les entreprises. Les communications unifiées peuvent offrir divers avantages, notamment une réduction des coûts et une productivité accrue grâce à une collaboration en temps réel sur plusieurs appareils.

Fixez des objectifs et des priorités clairs

Si vous travaillez à domicile ou à distance à plein temps, votre vie personnelle peut facilement interférer avec la productivité de votre entreprise. Et c’est exactement ce qu’il faut éviter à tout prix! L’un des meilleurs moyens d’éviter les distractions ou l’épuisement professionnel est de définir des objectifs et des priorités clairs pour votre entreprise. Une façon de faire est de suivre vos progrès quotidiens.

Pour commencer, vos buts et objectifs hebdomadaires doivent être basés sur les objectifs globaux – ce que vous avez prévu pour le mois ou l’année suivant. Après cela, définissez vos objectifs quotidiens en fonction des objectifs hebdomadaires – de cette façon, vous ne serez pas submergé par une longue liste d’objectifs et ne perdrez pas de vue ce qui doit être fait ensuite pour les atteindre.

Assurez-vous que vos employés sont reconnus et reçoivent des commentaires réguliers

Être reconnu pour ses bonnes performances ou ses réalisations spécifiques peut avoir un impact considérable sur les niveaux de motivation de vos collaborateurs distants. Et quand cela arrive régulièrement, encore plus! Alors, comment pouvez-vous vous assurer que cela se produit? En donnant régulièrement des retours positifs et une reconnaissance!

Pour commencer, commencer par un calendrier régulier de réunions individuelles peut vous aider à maintenir des relations plus équilibrées avec les membres de votre équipe. Ces réunions vous permettent de vérifier leurs progrès et de discuter des problèmes qu’ils pourraient rencontrer au travail ou de toute autre question à régler. N’oubliez pas d’utiliser ces réunions comme des occasions non seulement d’inspecter, mais aussi de féliciter les performances!

Prioriser les résultats au fil du temps

Les avantages du travail à distance sont nombreux, mais une chose qui est souvent négligée est sa capacité à changer votre état d’esprit de la gestion du temps à la gestion des résultats. Ce changement d’orientation peut avoir un impact important sur la rapidité du travail et la productivité globale de l’entreprise. Alors, comment faites-vous exactement ce changement? En se concentrant sur les résultats plutôt que sur le temps passé à travailler!

Vous pouvez commencer par vous assurer qu’il n’y a pas d’interruptions pendant les heures de travail. Établissez des règles strictes pour ne pas déranger les employés distants à moins que cela ne soit absolument nécessaire – cela les aidera à rester concentrés et à faire plus. Ensuite, assurez-vous qu’ils ont toujours suffisamment de temps pour terminer leurs travaux avant de les présenter – de cette façon, ils n’auront pas à les précipiter, ce qui entraînera une qualité de travail inférieure à la moyenne ou des erreurs dans le produit final.

Créer la responsabilité à travers les échéances et les jalons

Enfin, il est important de ne pas oublier les délais et les jalons lorsque vous travaillez à distance. S’il n’y a pas de délais ou de jalons clairs, les travailleurs à distance se relâcheront souvent ou remettront les choses à plus tard. Cela dit, il est essentiel de créer une responsabilisation en fixant des dates d’échéance concrètes pour les affectations afin que les employés ne les oublient pas ou ne les reportent pas à plus tard. Et s’ils ont terminé plus tôt, assurez-vous qu’ils savent qu’ils doivent prioriser l’examen de leur travail avant de le présenter.

En conclusion

Faire travailler les membres de l’équipe à distance a ses défis. La communication entre les membres de l’équipe peut devenir moins efficace avec le temps et il est facile pour les gens de se sentir isolés de leurs pairs. Ces conseils sur la création d’un flux de travail fluide pour les équipes distantes vous aideront à garantir que tout le monde fonctionne au mieux.