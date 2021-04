6 Crypto Trends sur lesquelles les jumeaux Winklevoss parient – Le devriez-vous?

Cameron et Tyler Winklevoss sont deux des personnages les plus intéressants de la crypto. Après avoir prétendument eu l’idée de Facebook (NASDAQ:FB) arnaqués par Mark Zuckerberg, les deux hommes l’ont poursuivi en justice. Un règlement de 45 millions de dollars en actions FB et 20 millions de dollars en espèces tomberait dans leur giron en conséquence. Un investissement avisé dans Bitcoin (CCC:BTC-USD) plus tard, et le duo se retrouverait parmi les premiers milliardaires Bitcoin de tous les temps. Maintenant, ils sont à la pointe de toutes les dernières tendances en matière de crypto

La paire a évidemment une intuition en ce qui concerne la crypto. Cela signifie que lorsqu’ils parlent, les investisseurs écoutent. Après tout, qui ne veut pas trouver le prochain Bitcoin?

Cela dit, les deux investisseurs crypto superstar ont la main dans de nombreux investissements différents dans la blockchain. Jetons un coup d’œil à six tendances cryptographiques sur lesquelles le duo parie pour l’avenir.

Tendances cryptographiques: parier gros sur Bitcoin

Source: Shutterstock

Allez, tu ne pensais pas que Cameron et Tyler Winklevoss avaient tourné le dos à Bitcoin, n’est-ce pas?

La crypto big boss est toujours l’affiche de toute l’industrie de la blockchain, et elle ne va certainement nulle part de sitôt. En fait, Bitcoin semble juste atteindre son objectif alors qu’il continue d’atteindre de nouveaux sommets. Il y a beaucoup de spéculations selon lesquelles Bitcoin pourrait même faire une course à 100000 $ dans un délai raisonnable.

Les jumeaux Winklevoss sont supposés posséder 1% astronomique de tous les jetons BTC. Ce montant de Bitcoin vaut bien plus de 1,5 milliard de dollars. De leur part impressionnante du pool Bitcoin, la rumeur dit qu’ils n’en ont jamais dépensé. Les deux sont toujours tous sur BTC. Apparemment, comme presque tout le monde, ils considèrent Bitcoin comme le meilleur investissement à long terme dans le monde de la crypto-monnaie.

BlockFi

Source: Jarretera / Shutterstock.com

Un investissement relativement récent de la paire d’entrepreneurs crypto est celui de BlockFi. BlockFi est un outil de gestion de patrimoine tout-en-un pour les investisseurs en crypto-monnaie.

En tant que certaines des figures les plus investies dans le monde de la crypto, il est évident que la paire serait attirée par un tel outil. Grâce à Block-Fi, on peut créer un compte d’épargne avec intérêts en utilisant leur portefeuille crypté. La plate-forme dispose également de son propre échange, remarquable pour sa récente inscription Dogecoin (CCC:DOGE-USD) au milieu de ses énormes rebondissements.

BlockFi a récemment augmenté un peu sa valorisation lors d’une ronde de levée de fonds. Trouver du soutien auprès de géants de l’industrie comme Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE), Galaxy numérique (OTCMKTS:BRPHF) et SoFi, la société a levé 350 millions de dollars et porté sa valorisation à 3 milliards de dollars. Propriété de Winklevoss Confiance Gemini est également désormais le principal dépositaire de BlockFi.

Tendances cryptographiques: l’échange Gemini

Source: Grey82 / Shutterstock.com

Fondée en 2014, Échange Gémeaux est la première entreprise de cryptographie créée par les jumeaux Winklevoss, et elle connaît un grand succès aujourd’hui. Le Gemini Exchange a été créé à l’origine pour permettre aux traders de crypto d’accéder facilement à Bitcoin. Dans seulement quelques années, il trouverait sa grande renommée en tant que premier échange autorisé à acheter et à échanger Ethereum (CCC:ETH-USD).

Gemini Exchange a choisi une carte de visite comme l’une des options d’échange les plus sécurisées disponibles pour les investisseurs. Depuis sa création, Gemini est passée d’une simple bourse à une société de fiducie, désormais réglementée par le Département des services financiers de l’État de New York. Les services de garde de Gemini ont obtenu 200 millions de dollars depuis sa création.

Nifty Gateway NFT Marketplace

Source: mundissima / Shutterstock.com

Il semble que chaque mème, album ou œuvre d’art numérique de nos jours se transforme en un jeton non fongible (NFT). Naturellement, les frères Winklevoss étaient très tôt sur les NFT… environ deux ans plus tôt, en fait. En 2019, Gemini Trust a acheté Passerelle astucieuse, le leader du marché NFT. La plate-forme est estimée à environ 1,2 milliard de dollars aujourd’hui.

Nifty Gateway est une place de marché pour les œuvres d’art NFT. Considérez-le comme la version NFT de Sotheby’s, où les utilisateurs essaient de se surenchérir sur l’art numérique. En fait, c’est exactement ce que c’est, compte tenu de l’accord de partenariat Nifty Gateway signé avec Sotheby’s le mois dernier. Nifty Gateway est un leader des ventes NFT et collabore régulièrement avec des artistes sur des packs NFT exclusifs à Nifty. Actuellement, le marchand d’art numérique s’associe au rappeur de Harlem A $ AP Rocky sur une série de NFT. Ces énormes collaborations font des NFT l’une des plus grandes tendances cryptographiques d’aujourd’hui.

Crypto Trends: BitClout obtient le cosigne de Winklevoss

Source: Viktollio / Shutterstock.com

Avec le tristement célèbre arrière-plan Facebook qui précède les jumeaux Winklevoss, vous vous attendriez à ce que le couple sache une chose ou deux sur les médias sociaux. Donc quand BitClout a reçu un investissement des rois de la crypto, les gens ont commencé à y prêter attention. En fait, les frères étaient deux des premiers investisseurs, avec le géant commercial Chamath Palihapitiya et le co-fondateur de Reddit, Alexis Ohanian.

BitClout est la collision de l’ère des médias sociaux et du tour de force cryptographique en un seul produit. Ce qui rend le produit si intéressant, c’est sa symbolisation de la monnaie sociale. Les utilisateurs de BitClout ont la possibilité d’acheter et de vendre des pièces numériques en fonction de leur statut social. Cela signifie que les utilisateurs les plus populaires ont plus d’accès au trading. Le modèle suscite évidemment pas mal de controverse, mais il génère également un buzz positif.

Laboratoires de protocole

Source: knipsdesign / shutterstock.com

L’un des investissements antérieurs de Winklevoss Capital, les frères ont investi Laboratoires de protocole en 2014. Le projet décentralisé illustre l’idéologie selon laquelle «l’idée d’un réseau centralisé n’existera pas» dans un proche avenir, selon le couple.

Protocol Labs fonctionne comme une plate-forme permettant aux utilisateurs de créer une variété de services décentralisés. Le plus connu de ces projets est Filecoin (CCC:FIL-USD), qui récompense les utilisateurs pour la location d’espace de stockage gratuit sur leurs ordinateurs. Protocol Labs est l’un des premiers innovateurs dans la tendance des DApps que nous constatons aujourd’hui. En tant que tel, Protocol Labs est l’une des tendances cryptographiques les plus avancées d’aujourd’hui.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Brenden Rearick est rédacteur adjoint de nouvelles pour l’équipe du marché d’aujourd’hui d’InvestorPlace. Il est diplômé de l’Université de Pittsburgh avec un diplôme en rédaction professionnelle et en sciences politiques. Ses antécédents journalistiques couvrent de nombreux sujets et il se targue de fournir les informations financières les plus précises et les plus impartiales.