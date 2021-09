6 des meilleurs Penny Stocks à acheter sur Robinhood

in

Les S&P 500 et le Moyenne industrielle Dow Jones se négocient près des sommets historiques. Il est intéressant de noter que cela est en dépit de la réputation de septembre et d’octobre d’être durs sur les marchés. La plupart des krachs boursiers se sont produits en octobre. Avec une potentielle correction généralisée qui se profile, les investisseurs tentent leur chance sur les actions cotées en cents.

Les craintes d’inflation s’intensifient. Ensuite, il y a la tension croissante entre les États-Unis et la Chine. Et pour ajouter de l’huile sur le feu, nous avons les récents troubles en Afghanistan. Naturellement, un investisseur peut être réticent à ajouter de nouvelles actions à son portefeuille à ce stade. Si vous êtes l’un d’entre eux, alors peut-être que les actions cotées en cents vous intéresseront davantage.

Ces entreprises sont très bon marché mais ont des modèles commerciaux intéressants. N’oubliez pas qu’il y a plusieurs joyaux cachés qui ne demandent qu’à être découverts dans cet espace.

Prendre Gué (NYSE :F) par exemple. Pendant la crise financière de 2008, les actions de l’entreprise automobile emblématique ont atteint un creux historique de 2 $ par action. Maintenant, ils changent de mains pour un peu moins de 13 $ la pop.

Ces penny stocks sont tous disponibles sur Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) et ont le potentiel de décoller :

Penny Stocks : Rolls-Royce (RYCEY)

Rolls-Royce peut sembler une bizarrerie sur cette liste, compte tenu de sa riche histoire et de son nom de marque. Mais la nouvelle pandémie de coronavirus a été dévastatrice pour le constructeur automobile de luxe.

Bien qu’elle soit surtout connue pour ses voitures de luxe haut de gamme, Rolls-Royce s’est diversifiée. L’aviation civile, en particulier, a été l’épine dorsale de son récent succès. Cependant, ce segment a le plus souffert de la pandémie.

Mais maintenant, les choses reviennent à la normale et les revenus de l’entretien des moteurs d’avions se redresseront cette année, c’est pourquoi Rolls-Royce s’attend à ce que les flux de trésorerie deviennent positifs d’ici le second semestre de cette année. C’est une excellente nouvelle pour l’action RYCEY, qui a survécu dans les pires moments.

Avant la pandémie, l’entreprise stabilisait ses flux de trésorerie et se portait plutôt bien. Mais tout a été bouleversé en raison des événements récents.

Après avoir enregistré des chiffres de trafic record en 2020, le trafic aérien accélère régulièrement cette année. Il y a beaucoup de demande refoulée alors que les vacanciers et les voyageurs d’affaires cherchent à recommencer leur vie et à retourner au travail et aux loisirs. Les chiffres des points de contrôle de la Transportation Security Administration (TSA) montrent que les voyages sont de retour, mais pas aux niveaux de 2019.

Au fur et à mesure que nous ferons vacciner une plus grande partie de la population, ces chiffres s’amélioreront de manière exponentielle, entraînant un impact net positif sur des entreprises comme Rolls-Royce.

Parcs ! Amérique (PRKA)

Les gens ont passé l’année dernière sous des restrictions de séjour à domicile. Cependant, la bonne nouvelle est qu’une grande partie de la population américaine est vaccinée. En conséquence, les gens retrouvent leurs routines et leurs passe-temps normaux.

L’une des choses que nous avons manquées l’année dernière, ce sont les parcs d’attractions, et les gens y retournent. Selon une enquête menée par Cardify auprès d’un échantillon de 1 044 consommateurs, 72% des personnes attendent avec impatience un retour dans les parcs d’attractions. En comparaison, seuls les concerts en personne et les événements sportifs ont failli générer le même niveau d’excitation.

Parcs ! L’Amérique bénéficiera de cet enthousiasme puisque son objectif est de posséder et d’exploiter des parcs à thème et des attractions régionales. Les données financières récentes montrent que l’entreprise est déjà en voie de guérison.

Les ventes nettes totales pour les neuf mois clos le 4 juillet 2021 se sont élevées à 8,6 millions de dollars, soit une augmentation de 73 % par rapport aux 4,96 millions de dollars de l’exercice précédent. Pendant ce temps, le bénéfice net était de 2,03 millions de dollars, ou 3 cents par action, ce qui se compare très favorablement à 987 000 $, ou 1 cent par action, l’année précédente. Cela correspond parfaitement au récit de la réouverture, faisant de PRKA l’un des meilleurs penny stocks là-bas.

Penny Stocks : Dynatronics (DYNT)

Dynatronics fabrique des équipements et des produits de santé pour les chiropraticiens et les physiothérapeutes. Ses offres comprennent des fournitures de physiothérapie, du matériel médical et des tables de traitement. Les actions ont énormément oscillé cette année, descendant jusqu’à 52 cents en novembre.

C’était à l’époque où Dynatronics avait encore du mal à se débarrasser des effets de la pandémie. L’industrie de la kinésithérapie s’est détériorée pendant Covid-19, et on comprend pourquoi.

Avec la plupart des gens coincés à la maison, le secteur était voué à plonger puisque personne ne faisait le voyage régulier prévu chez le chiropraticien local. Cependant, les choses reviennent à la normale et les affaires reprennent.

La société a récemment publié des résultats préliminaires pour son quatrième trimestre fiscal clos le 30 juin, et ils inspirent beaucoup d’espoir si vous êtes un actionnaire de DYNT. Les ventes nettes totales pour le trimestre se sont élevées à environ 12,1 millions de dollars.

Parallèlement, la société a informé ses actionnaires de l’avancement des actions stratégiques qu’elle prend pour améliorer ses performances financières. Inutile de dire que le rapport a eu un impact positif sur le cours de l’action et est une preuve supplémentaire que cette société est en voie de guérison.

ElectraMeccanica (SOLO)

Le battage médiatique entourant les stocks de véhicules électriques (VE) commence à s’affaiblir un peu, les jeux de reprise suscitent un regain d’intérêt. Cela représente une toile de fond idéale pour plonger et accumuler de superbes options de véhicules électriques à prix réduit.

La société canadienne Electrameccanica est un exemple d’entreprise de véhicules électriques qui a considérablement perdu de sa vigueur au cours des derniers mois. L’entreprise est connue pour son véhicule à trois roues entièrement électrique, un concept intéressant qui la distingue de la mer des entreprises de véhicules électriques.

Cependant, les investisseurs ont été brutaux et l’action SOLO a perdu 19% au cours des trois derniers mois.

Mais compte tenu des plans passionnants qu’il a mis en place, il devrait bientôt y avoir un intérêt considérable pour le stock. Electrameccanica a élargi sa gamme de produits avec un véhicule tout électrique supplémentaire, et son usine de fabrication en Arizona est toujours en construction.

Penny Stocks : Verbe Tech (VERBE)

La plate-forme Software-as-a-Service (SaaS) de Verb Technology fournit des solutions de vente et de marketing de gestion de la relation client (CRM) basées sur la vidéo. L’entreprise technologique en croissance rapide est active dans plus de 60 pays différents, au service de divers secteurs d’activité.

En juillet, la société a lancé VerbMAIL, un outil de marketing destiné à offrir une expérience de vente plus personnelle. Une entreprise peut créer et envoyer par e-mail une vidéo interactive rapide aux clients et suivre la réponse du destinataire au contenu.

Le programme permet aux utilisateurs d’intégrer les capacités vidéo interactives de Verb dans Microsoft (NASDAQ :MSFT) Perspectives. Le logiciel peut être intégré à plusieurs autres outils de vente et de communication, notamment Salesforce (NYSE :CRM).

Étant donné que les actions VERB sont en baisse de 8,3% depuis le début de l’année, je pense que c’est une excellente opportunité d’ajouter cela à votre portefeuille à un prix réduit.

Grom Entreprises Sociales (GROM)

Grom Enterprises propose un contenu original pour les enfants de moins de 13 ans. Le fondateur Zach Marks a lancé la plate-forme pour fournir un endroit sûr où les enfants peuvent se rendre pour des expériences en ligne avec les médias sociaux.

La plate-forme comprend une multitude de services, notamment des émissions adaptées aux enfants et un service de messagerie ainsi qu’un logiciel de montage photo et vidéo. Toute l’activité sur la plate-forme est surveillée pour s’assurer qu’il n’y a pas de cyberintimidation.

Pour maintenir le flux de contenu, Grom a acheté deux studios d’animation, Top Dessiner l’Animation et Supports d’encre de curiosité.

Maintenant, de nombreux investisseurs se demandent probablement pourquoi GROM a baissé de 30% au cours des trois derniers mois si tout se passe si bien. Je pense que la principale préoccupation est qu’avec la réouverture des écoles, les enfants auront moins de temps à passer en ligne. Cela pourrait entraîner moins d’engagement et moins de revenus en conséquence.

Mais lorsque vous investissez dans des actions GROM, vous devez adopter une vision à long terme. L’idée derrière le produit est solide, et nous avons sans aucun doute besoin d’endroits sûrs pour que les enfants puissent aller en ligne. Compte tenu de ces facteurs, le stock de GROM est un succès retentissant à mes yeux.

