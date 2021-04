6 détenus pour des injections de Remsdesivir au noir au Rajasthan

Six accusés, dont un exploitant de magasin médical, ont été arrêtés au Rajasthan pour avoir commercialisé des injections de remdesivir au noir, très demandées lors de la deuxième vague de Covid-19, après des raids dans 48 endroits à travers l’État, a annoncé mercredi la police.

Selon le commissaire adjoint de la police Ajaypal Lamba et le DCP, Crime, Digant Anand, la police avait fait une descente dans 48 lieux. «Lorsque l’équipe est arrivée au Samarth Medical Store et a demandé une injection, le propriétaire Jaiprakash Verma a déclaré que l’injection coûterait 15 000 Rs chacun. Dalveer Singh a apporté deux injections et les a données à Verma », ont déclaré les responsables.

La police a ensuite emmené Verma et Singh en garde à vue et les a interrogés. Ils ont répandu le nom de Vikas Mittal qui a également été arrêté. Mittal a nommé Basant Jangid qui a nommé Vikram Gujjar et Shankar Mali pour leur avoir fourni les injections.

Le DCP supplémentaire Sulesh Chaudhary a déclaré que lors de l’interrogatoire, il a été révélé que Gujjar et Shankar Mali avaient acheté 725 injections à Gurugram et les vendaient à des prix exorbitants à Jaipur via des agents.

D’autres enquêtes sont en cours dans l’affaire.