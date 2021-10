6 entraîneurs de football universitaire qui pourraient être licenciés après la semaine 8

La sellette devient beaucoup trop chaude pour ces 6 entraîneurs de football universitaire qui risquent d’être licenciés après les performances de leur équipe lors de la semaine 8.

Quels programmes de football universitaire ont besoin de nouveaux entraîneurs-chefs ? C’est une question assez difficile à répondre, en général. Il y a une tonne de facteurs qui expliquent pourquoi un entraîneur peut ne pas convenir parfaitement à une école en particulier.

En règle générale, il existe de solides arguments philosophiques pour être patient et faire confiance à un entraîneur-chef pour changer les choses. C’est particulièrement vrai avec les programmes plus petits qui n’ont pas le luxe d’avoir une abondance de ressources disponibles à portée de main.

Mais de nos jours, apparemment, tout le monde est prêt à licencier son entraîneur-chef à la baisse du chapeau. Vrai ou faux, c’est ainsi que fonctionne le football universitaire en ce moment. En tant que tel, le roulement peut se produire.

Voici six équipes et six entraîneurs-chefs qui devraient envisager de se séparer dans un proche avenir :

6. Siège chaud du football universitaire : Jimmy Lake, Washington

Lorsque Chris Petersen a cessé de diriger les Huskies de Washington, il semblait que les choses allaient bien se passer lorsque Jimmy Lake a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef. Cependant, Washington n’a qu’une fiche de 3-4 sur l’année et a semblé tout sauf bon tout au long de la saison.

Les Huskies ont commencé la saison avec une défaite contre Montana (une équipe du FCS) et ont à peine réussi à effectuer un retour pour vaincre les Wildcats de l’Arizona.

C’est à peine quelque chose qui mérite d’être célébré.

Lake devrait probablement avoir plus de temps pour faire ses preuves en tant qu’entraîneur-chef, mais jusqu’à présent, il n’a pas fait grand-chose pour inspirer confiance dans la direction que prennent les Huskies. Il y a un très bon argument selon lequel Lake devrait être mis en conserve et il se concentre sur l’incapacité de Washington à battre le Montana. En plus de cela, les Huskies n’ont essentiellement aucune infraction.

Certes, ce serait un peu choquant de voir Washington quitter Lake si tôt dans son mandat, mais il est clair qu’il doit apporter des changements importants s’il veut rester entraîneur-chef à Seattle dans un avenir prévisible.