6 entraîneurs que les Raiders devraient considérer comme leur nouvel entraîneur-chef

Les Raiders de Las Vegas sont dans la tourmente, mais enfin capables de passer le cap. Jon Gruden a démissionné lundi soir après cinq jours de tumulte, qui ont atteint un crescendo peu avant Monday Night Football lorsque le New York Times a publié un autre rapport d’e-mails misogynes, racistes et homophobes envoyés par Gruden à Bruce Allen, à l’époque membre du Front office de Washington.

Les fans des Raiders sont prêts à dépasser cette ère honteuse. La démission de Gruden était incontestablement nécessaire car il devenait clair qu’il perdait le vestiaire, mais c’est toujours une instabilité inutile à un moment où l’équipe était enfin prête à concourir. On ne sait pas si Las Vegas peut remettre les choses sur les rails cette saison avec l’entraîneur par intérim Rich Bisaccia, mais il est extrêmement probable que Las Vegas embauche un nouvel entraîneur pendant l’intersaison.

Qui les Raiders devraient-ils regarder ? Eh bien, c’est un cas où les choix ennuyeux sont les bons.

Phil Snow, coordinateur défensif des Panthers de la Caroline

Snow, qui possède une vaste expérience dans la NFL et à l’université, est attaché à la hanche de Matt Rhule depuis que le couple a travaillé ensemble à Temple en 2013. Coordinateur défensif très apprécié, Snow a ajouté un avantage à une défense de la Caroline cette saison qui manquait de beaucoup de puissance de star. .

Ne vous laissez pas tromper par les récents combats de Carolina. C’est une équipe avec une défense d’élite, et une attaque qui s’est évaporée grâce à la blessure de Christian McCaffrey, jumelée à une ligne offensive inexistante. Snow a prouvé qu’il pouvait renforcer une défense et diriger une équipe, ce dont les Raiders ont précisément besoin.

Las Vegas possède l’une des meilleures offensives de la NFL et une défense extrêmement médiocre. Snow ajoutera la stabilité dont l’équipe a besoin pour quitter Gruden et tourner la page.

Eric Bieniemy, coordinateur offensif des Chiefs de Kansas City

C’est la troisième année où les gens se demandent comment diable Bieniemy n’a pas de poste d’entraîneur-chef. Interviewant pour la plupart des ouvertures au cours des deux dernières années, le coordinateur offensif est chargé de transformer les chefs en un mastodonte.

Bien sûr, il y a des rapports que Bieniemy n’interviewe pas bien – mais qui s’en soucie ? L’homme est l’un des esprits offensifs les plus doués que la ligue ait vu au cours de la dernière décennie. Ce serait une embauche qui pourrait renforcer l’offensive déjà bonne des Raiders dans la stratosphère, et s’il peut trouver un bon esprit défensif pour l’autre côté du ballon, cela pourrait conduire à quelque chose de spécial.

C’est ridicule que Bieniemy n’ait pas encore de travail, et une vaste expérience avec un rival de la division n’est que la cerise sur le gâteau. Cela a beaucoup de sens.

Don Martindale, coordinateur défensif des Ravens de Baltimore

Martindale est un autre entraîneur qui, comme Phil Snow, aiderait à revitaliser la défense des Raiders. Il y a aussi un bon avantage ici avec Martindale étant l’entraîneur des secondeurs des Raiders de 2004-08, et nous savons que Mark Davis aime ramener les gens dans le giron.

Les Ravens ne sont pas le mastodonte défensif qu’ils ont été dans le passé, mais à bien des égards, c’est parce qu’ils sont toujours en train de réorganiser leur secondaire et de sortir de la perte de nombreuses légendes défensives au cours des dernières années.

C’est une location qui ne ferait pas bouger l’aiguille, mais ça alors – je pense que les Raiders pourraient utiliser une certaine stabilité ennuyeuse.

Brian Daboll, coordinateur offensif des Bills de Buffalo

Déjà l’un des produits les plus en vogue sur le marché, Daboll a choisi de rester avec les Bills une année de plus à la poursuite d’un Super Bowl. Largement crédité pour avoir développé une attaque qui a permis à Josh Allen de briller, Daboll vient de l’arbre des entraîneurs de Bill Belichick, mais contrairement à d’autres échecs passés, il semble qu’il soit mieux adapté pour pivoter que les autres entraîneurs quittant les Patriots.

Il y aura une concurrence considérable pour les services de Daboll pendant l’intersaison, et il est fort probable qu’il y aura une longue attente, si les Bills font en sorte que les séries éliminatoires se déroulent en profondeur. Il reste à voir si le front office et la propriété des Raiders peuvent attendre un certain temps pour obtenir un entraîneur.

Keith Butler, coordinateur défensif des Steelers de Pittsburgh

Esprit défensif depuis 1990, Butler était l’héritier présomptif de Dick LeBeau à Pittsburgh, et c’est une sacrée approbation.

On ne sait pas si Butler serait prêt à quitter Pittsburgh après avoir attendu si longtemps pour prendre le relais, mais nous atteignons un point pivot où un changement global pourrait se produire avec les Steelers. Cela pourrait conduire Butler à quitter le navire tôt, surtout s’il s’agit d’un poste d’entraîneur-chef.

Il s’agit d’une autre embauche qui pourrait facilement être qualifiée d’« ennuyeuse », ce qui a tendance à se produire lorsqu’un esprit défensif prend le dessus – mais cela peut souvent mener au succès.

Lane Kiffin, entraîneur-chef d’Ole Miss

Je déteste ça. C’est mauvais. Tout le monde en parle, donc nous devons le faire aussi. Ramener Kiffin aux Raiders est le mouvement «typique des Raiders» le plus douloureusement évident, et je pense que ce serait désastreux.

Ne vous méprenez pas, Kiffin a grandi en tant qu’entraîneur depuis son premier passage dans la NFL, ce qui a été un désastre abject, mais cela ne signifie pas que c’est la bonne décision pour les Raiders maintenant. Kiffin serait une grosse embauche qui ferait la une des journaux – et l’équipe doit se taire, baisser la tête et travailler pour s’améliorer.

Si l’équipe veut avoir un esprit offensif à la barre, je pense qu’il existe de bien meilleures options NFL disponibles, sans plonger dans les rangs universitaires.