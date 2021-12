6 équipes de la NFL avec l’avenir le plus désespéré

À moins que vous ne soyez une équipe qui se prépare pour les séries éliminatoires ou qui se bat pour y entrer, à ce stade, tout le monde dans la NFL évalue son avenir. Il y a beaucoup d’équipes qui ont des points brillants, ou des blocs de construction, mais un petit nombre qui a très, très peu d’avantages pour elles.

Il ne s’agit pas simplement de mapper les pires équipes de la ligue à leur avenir. Je veux dire, si vous êtes un fan des Lions, vous êtes vraiment enthousiasmé par ce que Dan Campbell est en train de construire à Detroit. Afin d’être une équipe « sans espoir », nous examinons vraiment les organisations avec des problèmes systémiques profonds qui ont besoin de réparation. Ce sont les franchises qui ne sont peut-être pas les pires en ce moment, mais à moins que quelque chose ne change, elles seront démunies pendant des années et des années à venir.

Désolé de commencer vos vacances avec quelque chose de complètement bouleversant, mais nous y sommes. Ce sont les équipes les plus désespérées de la NFL.

Avantages : Deux choix parmi les 10 meilleurs

Points négatifs : Littéralement tout le reste

Les Giants sont un gâchis absolu, et cela se prépare depuis très, très longtemps. Il y avait un problème fondamental pour remettre les clés à Dave Gettleman en tant que directeur général pour réparer ce navire, et c’est devenu un désastre.

La rumeur dit que Gettleman se retirerait après cette saison avec une retraite gracieuse, et c’est une énorme aubaine pour les Giants qui ont désespérément besoin de quelqu’un pour façonner cette liste comme si c’était sur le point d’être 2022, et non 1972, car Gettleman a tendance à valoriser le football .

Vincent Carchietta-USA AUJOURD’HUI Sports

Le problème, c’est qu’il a tout enflammé en sortant. Les Giants ont une somme d’argent stupide consacrée à de nombreux joueurs médiocres, affichant l’un des salaires les plus gonflés de la NFL. Dans l’état actuel des choses, l’équipe n’a que 4 millions de dollars dans l’espace pour 2022, moins que les Rams de Los Angeles, et ils n’ont pas de QB notable.

Daniel Jones sera probablement à la porte. Joe Judge ne devrait pas être loin, car il a été pauvre aussi.

Heureusement, les Giants ont deux choix de première ronde, mais ce n’est pas suffisant pour compenser les innombrables problèmes de cette équipe.

Avantages : GM potentiellement solide, propriétaire prêt à tout dépenser

Inconvénients : entraîneur terrible, pas de futur QB, espace limité pour les casquettes

Les Panthers sont un gâchis pour de nombreuses raisons, mais la préoccupation la plus urgente est que l’entraîneur-chef Matt Rhule a eu tellement de contrôle et a tout gâché.

Le principal argument de vente de Rhule était sa capacité à redresser les équipes en difficulté. Il l’a fait avec Temple et Baylor au niveau collégial – puis Carolina l’a frappé comme un camion en sautant dans la NFL. C’est une équipe qui a signé Teddy Bridgewater pour beaucoup d’argent à sa demande, puis a échangé pour Sam Darnold, et les deux ont été un gâchis.

Le pire, c’est que Rhule est devenu accro à renvoyer la balle aux problèmes de l’équipe. Le coordinateur offensif Joe Brady a été licencié pour ne pas correspondre à la vision de Rhule, puis il a reproché à Cam Newton de ne pas s’exécuter. C’est l’antithèse de la façon dont le leadership doit être géré, et on se sent comme un rat qui se noie essayant de se sauver.

La seule grâce salvatrice pour les Panthers est que le GM Scott Fitterer a montré du potentiel, et le propriétaire David Tepper a les poches si profondes qu’il peut se permettre de mettre fin à cette expérience de Rhule avant qu’elle ne fasse plus de dégâts. Reste à voir si cela se produira.

Points positifs : Jeune QB solide, espace de casquette

Inconvénients : Pas de futur entraîneur, manque de talent organisationnel, propriété qui continue de faire des erreurs

Les Jaguars ont été intelligents pour se débarrasser de leur plus gros problème à Urban Meyer, mais il reste encore d’énormes problèmes.

Je ne suis pas convaincu que Trent Baalke soit le génie du football sur lequel les Jags misent, mais au moins l’équipe a Trevor Lawrence. Je refuse de croire que Lawrence est encore une cause perdue, même s’il aurait pu l’être s’il avait souffert sous Meyer pendant quelques années de plus.

Le plus gros problème était que Shad Khan a engagé un entraîneur-chef de renom avant son directeur général et a forcé l’organisation à s’adapter autour de Meyer. Ils ont besoin d’une force stabilisatrice chez l’entraîneur et d’un directeur général qui peut trouver des talents plus profonds grâce au repêchage. Pourtant, je pense qu’il y a quelque chose à construire, en particulier avec près de 72 millions de dollars d’espace disponible pour la prochaine saison.

Avantages : entraîneur solide potentiel, deux choix de première ronde, amplement d’espace pour les casquettes

Inconvénients : investissement QB inquiétant, liste manquant de talents

J’aime toujours beaucoup Robert Saleh en tant qu’entraîneur-chef et je pense qu’il pourrait être le bon gars pour le poste. Cela jumelé à deux choix de première ronde en 2022, et 55 millions de dollars d’espace de plafond pourraient renverser cette équipe.

Le problème que j’ai est l’investissement que l’équipe a fait dans Zach Wilson. Lorsque vous prenez un QB avec le choix général n ° 2, ils obtiennent beaucoup de corde, et les premiers retours de la recrue BYU sont un gâchis total. Wilson était un passeur qui avait besoin de temps et de développement, et il n’a eu ni l’un ni l’autre – et cela suppose qu’il peut en fait être « le gars ».

Il y a des choses inquiétantes ici, mais aussi le potentiel de remettre les choses sur les rails.

Points positifs : Potentiel solide directeur général et entraîneur-chef

Inconvénients : Pas de futur plan QB, faible ratio plafond salarial/talent

Ne laissez pas leur dossier vous tromper : les Falcons sont un gâchis. Bien sûr, l’équipe pourrait avoir une fiche de 6-8 sur le dos de Matt Ryan et de son talent vieillissant, mais les perspectives d’avenir sont mauvaises.

Il ne fait aucun doute que l’équipe a fait une erreur en prenant Kyle Pitts sur Justin Fields lors du repêchage de la NFL en 2021. Fields était parfait pour que les Falcons le fassent s’asseoir et apprendre derrière Ryan, avant qu’on lui demande de prendre le relais. Il ne fait aucun doute que Pitts sera une arme d’élite qui sera un problème pour les défenses pendant des années, mais rien de tout cela n’a d’importance si vous n’avez pas de QB.

Ryan a 36 ans, l’équipe n’a que 14 millions de dollars dans l’espace avec 29 joueurs sous contrat, ce qui crée un scénario où ils n’ont pas beaucoup de profondeur. Il y a de fortes chances que le navire réussisse ce projet à venir et prenne un QB, mais c’est ici que leur record de 6-8 devient un détriment, sélectionnant le 9e en 2022 et potentiellement hors de la recherche d’un meilleur passeur.

Points positifs : QB du futur, plafonner l’espace pour trouver des talents

Points négatifs : GM inefficace, entraîneur horrible

Je suis fermement d’avis que le gros problème pour les Bears est leur entraîneur-chef et directeur général. Cependant, au moins ils ont ceci:

Parmi les quarts avec 100 tentatives, Justin Fields se classe désormais : – 5ème au taux de lancer Big Time à 6,3%

– 1er en pourcentage de passes lancées au-delà du premier marqueur à 47,4% Oui, il y a des choses à nettoyer comme les sacs/fumbles. Mais Chicago n’a JAMAIS eu de QB comme celui-ci… https://t.co/0RYUaWJFyk — Brad Spielberger, Esq. (@PFF_Brad) 21 décembre 2021

Tout indique que Fields a un potentiel QB d’élite, ce qui est une nouvelle incroyable étant donné que les Bears ont beaucoup investi dans sa sélection en 2021. Maintenant, l’équipe doit juste expliquer à quel point Matt Nagy est terrible et comment Ryan Pace n’a rien fait pour vraiment faire cette équipe mieux depuis son arrivée en 2015.

Chicago a 42 millions de dollars d’espace de plafond pour la saison à venir, ce qui signifie qu’ils ont les outils pour trouver des talents à mettre autour de Fields – mais je ne fais pas confiance à Pace et Nagy pour être les gars pour trouver ces joueurs. Si les Bears peuvent prendre la bonne décision et apporter un regard neuf, il pourrait y avoir une chance.

Attendons maintenant de voir si cela pourrait réellement se produire.