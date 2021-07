6 équipes de la NFL qui pourraient échanger contre le quart-arrière des Packers en 2022

Aaron Rodgers est de retour avec les Packers de Green Bay en 2021, mais il n’est pas très clair s’il sera avec l’équipe en 2022. Rodgers a parlé aux journalistes mercredi et a clairement indiqué qu’il avait toujours des problèmes avec les Packers, affirmant qu’il voulait être échangé si les Packers n’allaient pas s’engager envers lui au-delà de cette saison.

“Donc, pour moi, j’ai dû évaluer la situation, ne voulant pas nécessairement être un quart-arrière de canard boiteux, surtout après une saison de MVP, ce que je pense que vous pouvez comprendre”, a déclaré Rodgers. “Et puis l’autre partie, en février, voulait participer à des conversations impliquant des agents libres, ce qui n’est jamais arrivé dans ma carrière.”

Rodgers a poursuivi: “Comme j’en avais envie, si vous ne pouvez pas vous engager envers moi après 2021, et que je ne fais pas partie du processus de recrutement en agence libre… Si je ne fais pas partie de l’avenir, alors au lieu de me laisser être un quarterback de canard boiteux, si vous voulez faire un changement et aller de l’avant, alors allez-y et faites-le. Cela ne s’est évidemment pas produit. Comme je l’ai dit, ce n’était pas un jour de repêchage. Il y a eu des conversations pour un certain nombre des mois qui ont précédé cela.” Rodgers a signé un nouveau contrat avec les Packers, dans lequel 2022 sera sa dernière année avec l’équipe. Mais voici six équipes qui pourraient échanger pour le quart-arrière des Packers après la saison 2021.

Denver Broncos

(Photo : Dustin Bradford/Icon Sportswire via .)

Les Broncos ont été favorisés pour échanger contre Rodgers cette année. Leur situation de quart-arrière est précaire avec Drew Lock et Teddy Bridgewater. Le reste de la liste est solide, donc si les choses ne se passent pas bien en 2021, les Broncos feront probablement tapis sur Rodgers.

Saints de la Nouvelle-Orléans

(Photo : Chris Graythen / Personnel, .)

Drew Brees est à la retraite et les Saints n’ont pas de réponse à long terme au poste de quart-arrière. Rodgers n’est pas non plus une réponse à long terme en raison de son âge, mais ce serait une amélioration majeure par rapport à Tayson Hill et Jameis Winston.

Les aventuriers de Las Vegas

(Photo : Tim Warner/.)

Derek Carr a été solide, mais les Raiders sont assez courageux pour faire un geste audacieux. Il n’est pas clair si Rodgers jouera à Las Vegas malgré sa proximité avec son État d’origine, la Californie. Rodgers pourrait faire de gros jeux dans le nouveau stade (intérieur).

Équipe de football de Washington

(Photo : Al Bello/.)

Washington n’a pas repêché de quart-arrière cette année, et Ryan Fitzpatrick ne durera probablement qu’une saison. Avec Washington qui change très bientôt le nom de son équipe, un bon moyen de commercialiser le changement de marque consiste à faire appel à un quart-arrière de franchise. Et avec l’équipe remportant la division en 2020, Rodgers rejoindrait une situation solide.

Dauphins de Miami

(Photo : Joel Auerbach/.)

Si les Dolphins ne sont pas vendus sur Tua Tagovailoa comme étant le gars, ils seront probablement dans le tirage au sort de Rodgers. L’équipe a remporté 10 matchs en 2020 et semble être à la hausse. Rodgers à Miami ? Je pense qu’il serait d’accord avec ça.

Steelers de Pittsburgh

(Photo : Joe Sargent / Contributeur, .)

Ben Roethlisberger jouera en 2021, mais ce n’est pas clair en 2022. S’il appelle ça une carrière, les Steelers pourraient faire appel à Rodgers pour éviter une reconstruction. Pittsburgh est toujours solide et, comme les Packers, les fans sont parmi les meilleurs de la NFL.

Retraite?

(Photo : Stacy Revere / Personnel, .)

Il est très possible que Rodgers prenne sa retraite après la fin de la saison 2021. Il a parlé de prendre sa retraite cette année lors de sa conférence de presse, et avec lui qui aura 38 ans en décembre, Rodgers sait qu’il ne lui reste plus beaucoup d’années avant de ne pas pouvoir jouer à un niveau élevé.

