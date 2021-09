6 exemples de finance intégrée qui transformeront le futur proche

La finance intégrée est le nouveau modèle économique qui attire l’attention de nos jours.

Par Ajay Kadyan, co-fondateur et CTO de Zimyo

Vous êtes-vous déjà demandé comment effectuer des paiements pour un trajet avant même d’atteindre votre destination ou de payer des factures de services publics sans même sortir de chez vous ? Je suis sûr que vous devez en être conscient – ​​via Paytm, Google Pay ; oui, vous pouvez nommer de nombreux canaux qui permettent des paiements instantanés. Mais comment cela se passe-t-il, comment les banques traditionnelles sont-elles remplacées par des transactions numériques ? La réponse est simple : grâce aux services financiers intégrés.

La finance intégrée est le nouveau modèle économique qui attire l’attention de nos jours. Aujourd’hui, des acteurs financiers non traditionnels comme Amazon, Google, etc. tentent également leur chance pour gagner des parts de marché dans les services financiers grand public. Outre ces conglomérats, il existe de nombreuses plateformes technologiques RH qui facilitent l’accès aux services financiers.

La finance intégrée est un concept complètement nouveau pour certaines personnes ; Par conséquent, aujourd’hui, nous allons examiner les exemples de financement intégré qui transformeront le futur proche :

1. Paiements intégrés

Les paiements intégrés signifient effectuer des paiements en appuyant simplement sur un bouton. Cela conduit à des processus de paiement et de règlement plus rapides, offrant ainsi une excellente expérience de paiement. Les paiements intégrés permettent aux utilisateurs d’effectuer des paiements à partir d’un seul endroit sans avoir à chercher dans leurs poches de l’argent ou des cartes magnétiques. Les applications de livraison de nourriture telles que Zomato et Swiggy et les logiciels d’automatisation de la paie, etc. permettent aux utilisateurs d’effectuer des achats et d’effectuer des paiements intégrés. Ces applications permettent aux consommateurs d’effectuer des paiements sans basculer entre les applications.

2. Paiements par carte intégrés

En plus d’effectuer des paiements via des cartes de crédit et des cartes de débit, vous pouvez effectuer des paiements via des cartes intégrées. Les cartes intégrées permettent aux utilisateurs finaux de transférer des fonds par voie électronique sur la carte et d’effectuer des achats jusqu’à la valeur totale en espèces détenue sur la carte. Il existe plusieurs plates-formes qui émettent des cartes à puce, des cartes virtuelles ou des cartes de dépenses. Ces cartes peuvent être une alternative pratique aux espèces. Les paiements par carte embarquée sont sécurisés car toutes les informations sont cryptées. Elles permettent également un traitement plus rapide et sont économiques que les cartes traditionnelles.

Financement intégré : rendre les prêts disponibles pour les nouveaux clients ruraux à créditer

3. Prêt intégré

En cette ère numérique, vous n’avez pas besoin de vous rendre dans les banques encore et encore, de vérifier vos cotes de crédit ou d’attendre la fin du processus de souscription pour demander un prêt. Aujourd’hui, de nombreux produits/services non financiers sont entrés dans le segment financier qui permet aux utilisateurs de demander et d’obtenir un prêt directement au moment de l’achat. Cela élimine le besoin d’utiliser des tiers, la paperasserie excessive et les longs processus. L’utilisateur peut obtenir des prêts personnels en appuyant sur un bouton. Non seulement les applications de livraison de nourriture ou de vente au détail, mais même les plateformes technologiques RH offrent également des prêts intégrés pour faciliter la vie des employés et des employeurs.

4. Investissements intégrés

D’accord ou pas, mais peu d’entre nous connaissent les investissements financiers sécurisés. Nous n’y pensons même pas, et encore moins investir de l’argent. Mais devenir instruit financièrement est important car il aide à la gestion efficace de notre argent. Faire des investissements intégrés est une façon judicieuse de gérer votre argent. Les investissements intégrés simplifient le processus d’investissement en offrant aux utilisateurs une plate-forme unique pour investir et gérer leur argent. Les investissements intégrés permettent aux utilisateurs d’investir dans le marché boursier, les fonds communs de placement, les régimes de retraite, sans quitter la plate-forme sur laquelle ils se trouvent.

5. Assurance intégrée

Selon les données de S&P Global Market Intelligence, l’Inde est le deuxième marché d’assurance en Asie-Pacifique, représentant 35% des 3,66 milliards de dollars d’investissements en capital-risque axés sur l’assurance réalisés dans le pays. Étant donné que les gens deviennent de plus en plus férus de technologie, l’intégration technique est d’une importance capitale dans la vente de polices d’assurance. Compte tenu de la complexité des méthodes traditionnelles d’achat de régimes d’assurance, nous pouvons dire que le financement intégré est une option beaucoup plus viable. Parce qu’il permet aux compagnies d’assurance d’approcher facilement les clients. D’un autre côté, les clients sont plus susceptibles d’acheter sur une plateforme de confiance que sur une entité étrangère.

6. Services bancaires intégrés

La banque embarquée est le type de banque dans laquelle des services de type bancaire sont proposés par des acteurs non financiers. Il remplace les comptes chèques ou d’épargne proposés par les établissements bancaires. À partir d’une seule plateforme, vous pouvez effectuer des investissements, demander des prêts, des cartes à puce ou gérer vos transactions. Cela offre aux utilisateurs une expérience bancaire transparente. Les services bancaires intégrés rendent les processus plus efficaces avec moins de points de contact et ils sont beaucoup plus rentables par rapport aux services bancaires normaux.

Conclusion

La technologie peut combler le fossé entre les services financiers et les consommateurs finaux. La finance intégrée rend l’accès aux services financiers rapide et sans tracas, améliorant ainsi la satisfaction des clients. Alors que de plus en plus d’acteurs non traditionnels entrent dans le segment des technologies financières, vous pouvez vous attendre à une adoption accrue de la finance intégrée parmi les entreprises de vente directe aux consommateurs.

