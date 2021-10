6 façons de gagner un revenu passif avec la crypto

Source : Adobe / Masson

L’écosystème crypto en croissance rapide permet aux gens du monde entier de gagner un revenu passif en devises et jetons numériques. Lisez la suite pour découvrir six façons de gagner des revenus cryptographiques passifs.

Dépôt de crypto-monnaie sur la plateforme de prêt CeFi

Le moyen le plus simple de gagner un revenu passif en bitcoin (BTC) et autres actifs numériques est sans doute de les déposer sur une plate-forme de prêt centralisée.

Alors que les utilisateurs de crypto-monnaie plus expérimentés recommandent d’éviter de déposer des crypto-monnaies auprès de fournisseurs tiers, la facilité d’utilisation de la plate-forme de prêt CeFi (finance centralisée) a généré des milliards de dollars de transmission de crypto-monnaie vers des prêts CeFi. Une fois les fonds déposés, les utilisateurs gagnent des intérêts (généralement payés sur les actifs déposés).

Les prêteurs CeFi populaires incluent BlockFi et Nexo.

Dépôt de crypto-monnaie dans un protocole de prêt DeFi

Les alternatives plus décentralisées à celles de BlockFi et Nexo sont des protocoles de prêt autonomes, tels que Compound (COMP) et Aave (AAVE). Les applications de prêt DeFi permettent aux détenteurs de crypto de financer des pools de prêts intelligents basés sur des contrats pour gagner des intérêts.

La principale différence entre les prêts CeFi et DeFi est que ce dernier donne aux utilisateurs un contrôle total sur leurs fonds et ne nécessite aucune documentation KYC (connaissez votre client) ou processus d’intégration.

Les retours dépendent de l’offre et de la demande et varient d’une plateforme à l’autre. De plus, certaines demandes de prêt DeFi sont plus risquées que d’autres. Les rendements élevés trouvés dans DeFi comportent également un niveau de risque plus élevé.

Fournir de la liquidité dans les groupes de liquidité et de production de rendement

En plus des prêts, les marchés DeFi permettent également aux gens de gagner un revenu passif en déposant des crypto-monnaies dans des pools de négociation décentralisés, appelés pools de liquidité.

En récompense de la fourniture de liquidités à un pool de négociation autonome, les déposants sont récompensés par des frais de négociation et des jetons de fournisseur de liquidité (LP). Pour un retour supplémentaire sur les actifs numériques déposés, les utilisateurs peuvent miser des jetons LP sur des « fermes de rendement ».

L’agriculture de rendement est devenue un moyen populaire de gagner des revenus cryptographiques passifs, mais comme les prêts DeFi, c’est l’une des entreprises les plus risquées sur les marchés de la cryptographie.

Les pools de liquidités populaires incluent Uniswap (UNI), SushiSwap (SUSHI) et CrêpeSwap (GÂTEAU).

Jalonnement d’actifs cryptographiques basés sur PoS

Alternativement, vous pouvez détenir et miser des pièces Proof-of-Stake (PoS) pour un revenu passif sous la forme de récompenses de pari.

Les réseaux cryptographiques basés sur PoS nécessitent que les validateurs « verrouillent » un partage dans l’actif natif du réseau pour sécuriser la blockchain. L’incitation à contribuer à un réseau crypto de cette manière est de gagner une partie de la récompense de bloc sous la forme de pièces fraîchement frappées.

Le processus de participation diffère d’un réseau à l’autre, certains nécessitant des configurations logicielles avancées et un nœud de validation fonctionnant en continu, tandis que d’autres exigent simplement que vous conserviez les actifs dans le portefeuille officiel.

Exécuter un masternode

Si vous souhaitez intensifier votre jeu pour plus de revenus crypto passifs, vous pouvez exécuter un masternode.

Les masternodes, également appelés systèmes de validation liés, sont un type spécial de nœuds qui exécutent des fonctions spécifiques au sein d’un réseau cryptographique.

Sur le réseau Dash (DASH), par exemple, les masternodes alimentent les fonctions PrivateSend et InstantSend du réseau et fournissent des droits de vote gouvernementaux aux opérateurs. Cependant, pour exécuter un masternode Dash, les traders doivent miser 10 000 DASH (1,6 million de dollars), donc recevoir des retours (sous forme de jetons fraîchement frappés) sur leurs avoirs est une affaire à forte intensité de capital.

Heureusement, il existe des masternodes qui nécessitent un investissement en capital beaucoup plus faible tout en offrant des rendements à deux chiffres, payés dans le jeton natif du réseau.

Exécution d’un nœud Lightning

Si vous êtes un bitcoiner et que vous préférez conserver Bitcoin pour un revenu passif, vous pouvez configurer et exécuter un nœud Lightning Network (LN).

En soutenant le réseau Lightning à croissance rapide via des canaux de paiement opérationnels, vous pouvez gagner quelques sats chaque fois que quelqu’un effectue une transaction en utilisant votre canal. Bien que les revenus ne soient peut-être pas quelque chose dont on puisse se vanter sur #BitcoinTwitter, l’exécution d’un nœud LN signifie que vous contribuez au réseau de devises ouvertes le plus puissant au monde qui finira potentiellement par banquer les non bancarisés. Et en plus de cela, vous pouvez accumuler des sats en contribuant.

Avant de vous précipiter et d’explorer chacune des méthodes de cette liste, n’oubliez pas que chacune comporte différents degrés de risque. Faites vos propres recherches et n’investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

